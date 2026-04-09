Carl Gustafs 80er wird zum Schaulaufen der Könige – nur EINER fehlt!

Anlässlich des 80. Geburtstags von König Carl Gustaf bereitet sich Stockholm auf ein royales Großereignis mit hochkarätigen Gästen aus aller Welt vor, während ein König aufgrund diplomatischer Pflichten absagen musste.

Der Terminkalender ist bereits dicht gedrängt: Von einem feierlichen Gottesdienst über eine glanzvolle Kutschfahrt durch die schwedische Hauptstadt bis hin zum obligatorischen Galadinner reicht das Programm, mit dem Schweden seinen dienstältesten Monarchen ehrt.

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Nordische Allianz und thailändischer Glanz

Obwohl das Hofamt die offizielle Gästeliste noch unter Verschluss hält, gelten die Zusagen der engsten royalen Nachbarn als gesichert. Das dänische Königshaus rückt in voller Stärke an: König Frederik und Königin Mary werden ebenso erwartet wie die Grande Dame des Nordens, Ex-Königin Margrethe, in Begleitung ihrer Schwester Prinzessin Benedikte.

Besonders bemerkenswert ist die Kunde aus Fernost: König Maha Vajiralongkorn und Königin Suthida von Thailand planen ihren Schweden-Aufenthalt offenbar exakt um das Jubiläum herum, um dem schwedischen Regenten persönlich zu gratulieren. Ein seltener Auftritt, der dem Festakt eine zusätzliche globale Note verleiht.

Absage aus London

Während sich der Ferne Osten ankündigt, bleibt ein Platz an der Festtafel leer. König Charles III. und Königin Camilla werden die Reise nach Stockholm nicht antreten können. Ein zeitgleich terminierter Staatsbesuch in den USA bindet das britische Königspaar jenseits des Atlantiks – ein protokollarischer Pflichttermin, der den persönlichen Glückwünschen im Weg steht.

© Getty Images

Ein Fest der Superlative

Ein Rückblick auf den 70er des Königs im Jahr 2016 lässt erahnen, welche Dimensionen die heurigen Feierlichkeiten annehmen könnten. Damals erwiesen Staatsoberhäupter aus 14 Nationen Carl Gustaf die Ehre. Von den spanischen Royals Juan Carlos und Sofia über Fürst Albert II. von Monaco bis hin zu den Herrscherhäusern aus Belgien und Liechtenstein war alles vertreten, was Rang und Namen hat.

Fürst Albert II. und Gattin Charlène © Getty Images

Auch die Riege des ehemaligen Hochadels – von den bulgarischen bis zu den serbischen Thronfolgern – dürfte sich den 80. Geburtstag kaum entgehen lassen. Einzig das luxemburgische Großherzogshaus blieb in der Vergangenheit auffallend distanziert; man darf gespannt sein, ob es zum heurigen Jubiläum eine Annäherung gibt.

Neben der internationalen Prominenz werden zudem hochrangige schwedische Politiker und die engsten persönlichen Weggefährten des Königs erwartet. Es ist anzunehmen, dass Stockholm Ende April Schauplatz einer der bedeutendsten royalen Zusammenkünfte der letzten Jahre wird.