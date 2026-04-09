Dreht Fergie nach Macht-Verlust durch? Drei Handys und bei Freunden untergetaucht

Nach den neuen Epstein-Enthüllungen ist bei Sarah Ferguson nichts mehr wie zuvor. Die 66-Jährige hat ihr Zuhause verloren, trägt keinen Titel mehr und soll nun bei Freunden untertauchen.

Das einst harmonische Verhältnis zwischen Sarah Ferguson und Prinz Andrew gilt nach den neuesten Dokumenten zum Fall Jeffrey Epstein als zerstört. Während Andrew nach Sandringham verbannt wurde, steht Sarah plötzlich ohne festen Wohnsitz da. Die offizielle Bezeichnung als Duchess of York ist seither Geschichte.

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Flucht mit drei Handys

Berichten zufolge befindet sich Sarah derzeit auf einer geheimen Reise, bei der sie bei prominenten Freunden unterkommt. Ein Insider beschreibt die Situation als äußerst angespannt. Die Ex-Royal wirke demnach sehr nervös:

Sie besitzt drei verschiedene Handys.

Diese wechselt sie regelmäßig aus.

Ziel ist es, nicht verfolgt oder geortet werden zu können.

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Töchter verweigern dauerhafte Aufnahme

Besonders hart trifft Sarah die Haltung ihrer eigenen Familie. Ihre Töchter, Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36), haben sich offenbar dagegen entschieden, ihre Mutter dauerhaft bei sich wohnen zu lassen. Auch prominente Hilfe bleibt aus: Hollywood-Star Priscilla Presley dementierte Gerüchte, wonach sie Sarah ein Zimmer in Los Angeles angeboten habe. Sarah selbst soll die Schuld für ihre Lage bei König Charles und Prinz William suchen.

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Verlust der Ehre in York

Neben dem privaten Chaos leidet auch ihr öffentliches Ansehen massiv. Die Stadt York entzog ihr kürzlich den Ehrentitel "Freedom of the City of York". Der Politiker Darryl Smalley fand deutliche Worte für diesen Schritt. Man wolle nicht, dass Träger dieser Ehre „beste Freunde von verurteilten Pädophilen sind“. Belastende E-Mails zeigen zudem die Nähe zu Epstein.