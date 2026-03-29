Andrew-Ex Sarah Ferguson seit Monaten verschwunden

Ganz England rätselt: Wo ist Sarah Ferguson? Seit drei Monaten ist "Fergie" wie vom Erdboden verschluckt. Die Spur der Herzogin führt von Luxus-Kliniken in Zürich bis hin zu Palästen in Abu Dhabi.

England. Sarah Ferguson ist seit drei Monaten untergetaucht, nachdem Details zu ihrer Verbindung mit dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ans Licht kamen. Die 66-Jährige und ihr Ex-Mann Prinz Andrew mussten ihre luxuriöse Residenz, die Royal Lodge, bereits verlassen und stehen nun ohne festen Wohnsitz da. Selbst ihre eigenen Töchter Beatrice und Eugenie nehmen sie offenbar nicht auf. Der Grund dafür soll der Druck der Schwiegersöhne sein, die negative Auswirkungen auf ihre Geschäfte fürchten.

Fergie verhält sich laut Insidern wie eine Flüchtige und wechselt ständig ihren Aufenthaltsort, um unauffällig zu bleiben, berichtet die britsische "Daily Mail". Prominente Freunde wie Priscilla Presley sollen ihr in Los Angeles bereits Unterschlupf gewährt haben. Auch Villen in Montecito bei der Heilerin Anamika Neitlich oder in Beverly Hills gelten als mögliche Verstecke. In Palm Beach fühlt sich die Britin laut eigenen Aussagen aus dem Vorjahr besonders wohl, was Florida zu einem wahrscheinlichen Rückzugspunkt macht.

Von Zürich nach Irland

Ein Freund der Familie sagte gegenüber "Daily Mail", dass sie den vergangenen Dezember in einer speziellen Wellnessklinik in Zürich verbrachte. Dort kostete der Aufenthalt stolze 15.000 Euro – und zwar pro Tag. Absolute Diskretion war dort garantiert. Im Februar soll sie zudem in einer Lodge im irischen Donegal gesichtet worden sein. Fergie selbst erklärte früher in einem Video auf TikTok, dass sie solche Orte immer dann aufsuche, wenn ihr das Leben zu viel werde und sie sich überwältigt fühle.

Flucht in den Orient?

Kurz vor dem Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar gab es zudem Berichte über eine Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort wohnten Andrew und sie angeblich in einem kleinen Palast, den ihnen Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan von Abu Dhabi zur Verfügung stellte. Ob sie sich aktuell noch dort, in Thailand oder bei ihrer Schwester in Australien aufhält, bleibt ein Rätsel. Sicher ist nur, dass sich Fergie derzeit alle Mühe gibt, nicht gefunden zu werden.