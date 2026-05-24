Nach Sieg: DSDS-Star spricht über schwere Zeit

Vom gefeierten TV-Star beinahe in den finanziellen Ruin: Jahre nach ihrem großen Durchbruch spricht eine ehemalige DSDS-Gewinnerin nun überraschend offen über Geldprobleme, psychische Belastung und eine schwere Zeit nach dem Ruhm.

2018 gewann Marie Wegener als Teenager die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ und wurde mit ihrem Song „Königlich“ bekannt. Doch hinter den Kulissen lief längst nicht alles so erfolgreich wie viele dachten.

Heute erzählt die Sängerin offen, dass sie nur wenige Jahre nach ihrem Sieg in ernste finanzielle Schwierigkeiten geraten sei, wie rtl.de berichtet. „Ich war kurz vor der Insolvenz und das mit Anfang 20“, gesteht die Musikerin rückblickend.

Falsche Entscheidungen, falsches Vertrauen

Ein Grund für die Probleme sei laut Marie gewesen, dass sie viel Geld in ihre Karriere investierte unter anderem in ein Musikvideo. Gleichzeitig habe sie Menschen vertraut, die ihr nicht gutgetan hätten. Die Situation belastete sie massiv. Zeitweise habe sie sogar darüber nachgedacht, die Musik ganz aufzugeben. „Ich war schon fast in einer Depression“, erzählt die heute 23-Jährige offen.

Besonders ihre Familie habe ihr in dieser schwierigen Phase Halt gegeben und geholfen, wieder nach vorne zu blicken.

Komplett verändert

Inzwischen hat sich bei Marie Wegener vieles verändert. Optisch zeigt sie sich mit dunkleren Haaren deutlich anders als noch zu DSDS-Zeiten. Außerdem setzt sie verstärkt auf Fitness und Weiterbildung. Um Fehler aus der Vergangenheit künftig zu vermeiden, studiert die Sängerin inzwischen Musikmanagement.

Neustart in der Musik

Musikalisch will Marie jetzt ebenfalls neu angreifen. Gemeinsam mit Sänger Vincent Lee veröffentlichte sie zuletzt den Song „Weißt Du?“ Für die ehemalige DSDS-Gewinnerin ein weiterer Schritt zurück ins Rampenlicht.