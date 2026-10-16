Ferchichi: Sarah Connor zahlte 1. Brust-OP!

Im gemeinsamen Familien-Podcast mit Ehemann Bushido hat Anna-Maria Ferchichi überraschende Details über ihre ersten kosmetischen Operationen preisgegeben. Die achtfache Mutter verriet, dass ausgerechnet ihre berühmte Schwester Sarah Connor ihr vor vielen Jahren den ersten plastischen Eingriff finanzierte, weil ihr damals selbst die finanziellen Mittel fehlten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bei diesen beiden Promi-Damen darf der Begriff "Busenfreundinnen" deutlich genommen werden. Denn, wie Anna-Maria Ferchichi im RTL+-Format "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" erklärt, verhalf ihr Sarah Connor zu einem deutlich größeren Körbchen. Ferchichi erinnert sich an die Anfänge ihrer Schönheits-OPs. Der emotionale Wendepunkt lag für sie in ihrer frühen Jugend, kurz nachdem sie ihren ältesten Sohn Montry zur Welt gebracht hatte.

Nach der Entbindung verlor die junge Frau drastisch an Körpergewicht, was sichtbare Spuren an ihrer Physis hinterließ. Das veränderte Spiegelbild belastete sie damals psychisch schwer, wie sie vor dem Mikrofon schilderte: "Ich hatte einfach gar keinen Busen. Ganz, ganz klein. Ich war so unglücklich." Da die finanziellen Rücklagen für einen kostspieligen Gang zum Schönheitschirurgen fehlten, sprang ihre Schwester ein, die zu diesem Zeitpunkt bereits große Erfolge in den deutschen Charts feierte. Anna-Maria stellte rückblickend unmissverständlich klar: "Sarah hat mir meine ersten Brüste spendiert. Ich hätte das gar nicht bezahlen können."

Gegenwind aus dem Freundeskreis und Scheidungsdrohung des Partners

Die Entscheidung für das künstliche Dekolleté stieß in ihrem damaligen Umfeld jedoch auf erhebliche Skepsis und massiven Widerstand. Ausgerechnet ihr damaliger Lebensgefährte, der Vater ihres ersten Sohnes Montry, lehnte Silikonimplantate vehement ab. Anna-Maria erinnerte sich daran, dass der Partner damals sogar damit drohte, künstliche Brüste seien für ihn ein glatter Scheidungsgrund. Doch die junge Mutter ließ sich von diesen Warnungen nicht beirren und zog den Eingriff konsequent durch.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Auch aus dem engeren Freundeskreis hagelte es unverhohlene Vorwürfe und Unverständnis. Mehrere Freundinnen stellten die Sinnhaftigkeit der Operation offen infrage und fragten sie fassungslos, warum sie sich einer solchen Prozedur unterziehe. Die spätere Ehefrau von Bushido schaltete auf stur und ließ die Kritik an sich abprallen, da es sich um ihren eigenen Körper und ihre persönliche Entscheidung handelte. Sarah Connor hingegen hatte die seelischen Nöte ihrer Schwester sofort nachvollziehen können und schenkte ihr den Eingriff kurzerhand, um ihr das verlorene Selbstwertgefühl zurückzugeben.

Geplanter Implantatwechsel: Von Doppel D zu kleinem B-Körbchen

Aus dem ersten Eingriff entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte eine ausgedehnte Beauty-Historie. Nach der ersten Vergrößerung folgten weitere Besuche beim Plastischen Chirurgen, um das Ergebnis anzupassen. Ihre gegenwärtigen Implantate trägt Anna-Maria mittlerweile seit stolzen 14 Jahren ununterbrochen. Vor wenigen Tagen informierte die achtfache Mutter ihre Follower auf den Social-Media-Kanälen darüber, dass nun aus medizinischen und ästhetischen Gründen ein erneuter Implantatwechsel bevorsteht.

Dabei plant die Promi-Dame eine radikale optische Kehrtwende. Während sie aktuell noch mit der stattlichen Körbchengröße Doppel D durchs Leben geht, soll die künftige Silhouette deutlich dezenter ausfallen. Sie denkt ganz konkret darüber nach, auf ein kleines B-Körbchen umzusteigen. Im Gespräch mit Ehemann Bushido gab sie selbstkritisch zu, dass die bisherige Größe schlichtweg über das Ziel hinausgeschossen sei: "Die sind ein bisschen groß geraten. Das war wirklich keine Absicht." Mit der anstehenden Reduktion schlägt Anna-Maria nun ein natürlicheres Kapitel ihrer Körpergeschichte auf.