Eine goldene Tischuhr aus den 1980er-Jahren sollte für Viviane Fronzeck eigentlich viel Geld bringen. Doch bei "Bares für Rares" kommt es vor dem Verkauf zu einem bösen Missgeschick.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Deutschland. Die 32-jährige Viviane Fronzeck reiste mit der vergoldeten Tischuhr ihrer verstorbenen Tante aus den 1980er-Jahren nach Pulheim (Nordrhein-Westfalen) zu "Bares für Rares". Das Stück der französischen Manufaktur Hour Lavigne zeigt neben der Zeit unter anderem Sternbewegungen, Tierkreiszeichen und einen seltenen Drachenzeiger, der laut einer Legende Mond- oder Sonnenfinsternisse anzeigen soll. Bei der Schätzung folgt die Ernüchterung: Kunsthistorikerin Bianca Berding taxiert das Astrolabium wegen einer geschrumpften Käuferschicht auf nur 500 bis 700 Euro und rät trocken, ein früheres Angebot über 1.200 Euro hätte besser angenommen werden sollen – Fronzeck hofft dennoch auf mindestens 1.000 Euro.

"Bares für Rares"-Händler beichtet Missgeschick

Eine goldene Tischuhr aus den 1980er-Jahren sollte für Viviane Fronzeck eigentlich viel Geld bringen. Doch bei "Bares für Rares" kommt es bei der Begutachtung vor dem Verkauf zu einem Missgeschick. Die Uhr rutschte aus der Halterung und fiel zu Boden.

"Das fängt selten so an, aber ich muss Ihnen etwas beichten. Meiner Schusseligkeit ist es zu verdanken, dass mir Ihre Uhr leider hingefallen ist und da zwei Kleinigkeiten abgebrochen sind. Das tut mir persönlich wirklich sehr leid", gesteht Kunsthändler Julian Schmitz-Avila (40).

Im Händlerraum startet Schmitz-Avila beim Bieten mit 700 Euro, geht auf 750 Euro hoch und legt zehn Euro für einen Kaffee obendrauf. Fronzeck nimmt die 760 Euro für die nun beschädigte Uhr an und zeigt sich trotz des Missgeschicks zufrieden, den Wunsch ihrer verstorbenen Tante erfüllt zu haben.