Seit fast 50 Jahren lebt Kult-Komiker Helge Schneider (71) aus dem Koffer. Für 2027 kündigt er nun rund 100 Auftritte im Rahmen seiner Abschiedstournee an, weil ihn der anstrengende Tour-Alltag belastet.

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In der Kölner Kneipe "Weißer Holunder" stellte Schneider seine Pläne unter dem Titel "Der letzte Versuch – Helges erste großartige Abschiedstournee" vor. Auf die Frage nach dem Grund antwortete er im Gespräch mit der deutschen "Bilde" zunächst ironisch: "Ja, ich wollte eigentlich wieder ins Fußballgeschäft einsteigen."

Staus setzen dem Entertainer zu

Danach wurde Helge Schneider jedoch ernst und erklärte: "Es ist sehr anstrengend, die vielen Autofahrten zu absolvieren und dazu permanent im Stau zu stehen. Der Alltag auf Tour: 1.200 Kilometer fahren, auftreten, 400 Kilometer in eine andere Richtung, am nächsten Tag 350 Kilometer, dann 200 Kilometer, ein freier Tag und wieder 600 Kilometer – dazu Stau, lange Strecken und ständige Hotelwechsel, die setzen mir schon zu." Nicht die Bühne habe er satt, sondern vor allem den Weg dorthin.

Helge Schneider © Getty Images

Einzelne Konzerte statt Tour-Stress

Ab 2028 möchte der Komiker lieber einzelne Konzerte spielen und danach wieder nach Hause fahren. Eine Anreise mit der Bahn wäre laut seiner Aussage gegenüber der "Bild" ebenfalls eine Option – wäre da nicht das Risiko, gar nicht erst am Ziel anzukommen, wie er scherzte. Für 2027 sind rund 100 Auftritte vorgesehen, und die Vorfreude auf sein Publikum hält ihn nach eigenen Angaben fit: "Ich weiß ja auch, ich werde gebraucht."

Hoffnung auf Sohn Charlie

Besonders freuen würde sich Helge Schneider, wenn sein Sohn Charlie (16) ihn wieder am Schlagzeug begleitet. Dazu sagte er: "Er macht zwar im Moment keine Musik, aber kürzlich hat er mich gefragt, ob wir doch wieder zusammen üben können … Das lässt mich hoffen …" Seinen bundesweiten Durchbruch schaffte Schneider 1994 mit seinem Nonsens-Hit "Katzeklo", der 17 Wochen in den deutschen Single-Charts blieb und Platz 13 erreichte, sowie mit Filmen wie "Texas – Doc Snyder hält die Welt in Atem" (1993) und "00 Schneider – Jagd auf Nihil Baxter" (1994).

Neuer Film bereits abgedreht

Auch nach seiner letzten großen Tournee hat der Entertainer weitere Pläne. "Es wird demnächst einen neuen Film mit mir geben, an dem ich recht lange gedreht habe", verriet er schon jetzt.

Ganz müssen Fans also auch nach 2027 nicht auf den Komiker verzichten, selbst wenn der Reisekoffer künftig öfter zu Hause bleibt.