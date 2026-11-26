Großes Kino für Helene Fischer in München. Mittwoch Abend präsentierte sie im Mathäser Filmpalast ihre neue Hit-CD "WIR". Weißwein-Laune und große Gefühle für ihren Thomas inklusive.

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Hollywood-reife Show von Helene Fischer in München. Mittwoch Abend lud die Schlagerkönigin im Mathäser Filmpalast, also dort, wo schon die großen Premieren von Hollywoodstars wie Angelina Jolie über die Bühne gingen, zur Pre-Listening-Party der neuen, für 4. Dezember erwarteten CD "WIR".

Nach dem Hype um den aktuellen Hit "Was hast du mit mir gemacht", der ja gerade viral geht und TikTok, YouTube und die Charts aufmischt, sorgte sie nun mit neuen Hits wie "Berühr mich" ("Der hatte die längste Reise hinter sich!"), "Das bleibt", zu dem sie im Kino mit ihrem Thomas kuschelte, oder "Herzkraft" im Dolby-Surround-Sound für Mega-Stimmung. Weißwein-Laune, Abtanzen sowie Handy-Lichtermeer der Fans inklusive. "Ihr gebt mir so viel positive Energie und Liebe!"

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Dazu gab es intime Einblicke in die CD-Aufnahmen ("Da war mir noch nicht genug Rotz drinnen!") und große Gefühle für ihren Mann Thomas Seitel, dem sie ja u. a. den bereits im Happel-Stadion präsentierten Hit "An meiner Seite" widmete und auch coram Publikum küsste: "Wir lieben uns und sind immer noch verliebt. Und das ist wunderschön!"

Beim ersten CD nach der Geburt ihrer beiden Töchter liefert Helene Fischer einen eingängigen Mix aus Pop, Dancefloor-Rhythmen und Gänsehaut-Balladen. Die Themen und Texte sind dabei wohl durchdacht. "Nervös war ich bei keinem einzigen Song, aber ich habe schon sehr oft drüber nachgedacht: Kann ich das? Will ich das mit der Welt teilen? Ich bin jetzt ja Mama von zwei Kindern und da kann ich nicht so heftig werden."

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Ab 4. Dezember nimmt Helene damit die Charts in Angriff. Der 8. Nummer-eins-Hit in den Austria Top 40 gilt als so gut wie wohl fix. Am 11. und 12. Dezember steigt dann die Live-Premiere beim Skiopening in Schladming. Dazu präsentiert sie am 25. Dezember Neo-Hits wie "Herzkraft", "Was hast du mit mir gemacht" oder "Das bleibt" auch bei ihrer großen Weihnachts-Show im ORF. Nur eine Tour dazu ist, wie Helene im oe24-Interview verrät, vorerst nicht geplant. "Ich möchte dem neuen Album erst einmal Zeit geben, sich zu entwickeln, und erleben, wie es bei den Menschen ankommt!" Die Fans bei der Premiere hat sie jedenfalls vollends überzeugt: Standing Ovations.