Nach fast einem Vierteljahrhundert im bayerischen Polizeidienst flimmerte am Dienstag die letzte Folge mit Schauspielerin Marisa Burger als Kult-Sekretärin Miriam Stockl über die Bildschirme der "Rosenheim-Cops".

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In der emotional betitelten Folge "Es gabat an Abschied" kehrte die beliebte Serienfigur Miriam Stockl dem Rosenheimer Kommissariat den Rücken, um mit ihrem australischen Verehrer Tom, verkörpert von Schauspieler Kai Schumann, ein neues Liebesabenteuer in Down Under zu beginnen. Doch statt der erhofften feierlichen Würdigung mit emotionalen Reden und ausgiebigen Abschiedsszenen servierten die Drehbuchautoren den treuen Zuschauern lediglich ein kurzes Überraschungsfest am Ende der Episode. Auf den offiziellen Facebook- und Instagram-Kanälen der ZDF- und ORF-Erfolgsreihe machten tausende Zuseher ihrem Unmut lautstark Luft. Das Serien-Finale wurde dort von zahlreichen Fans als viel zu kurz, enttäuschend oder sogar ziemlich jämmerlich kritisiert.

Harsche Kritik an den Machern der ZDF-Krimiserie

Besonders das Fehlen traditioneller Serienrituale stieß dem Publikum sauer auf. Ein enttäuschter Zuseher kommentierte stellvertretend in den Netzwerken: "Der Abschied war aber lahm. Kein Liedchen, keine Rede vom Herrn Achtziger …" Ein anderer Kommentator fand noch drastischere Worte für die vermeintliche Lieblosigkeit der Abschiedsszene: "Mehr war Frau Stockl nicht wert? Wer hat denn diese peinliche Aktion geplant?! Kein Glas Sekt, kein Abschiedsgeschenk, keine Worte des Dankes?" Zwar flossen bei vielen langjährigen Stammzusehern Tränen der Rührung, als der ikonische Satz "Es gabat a Leich" ein letztes Mal durch den Flur des Kommissariats hallte, doch der schale Beigeschmack über die gehetzte Handlung blieb bei der Mehrheit bestehen.

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Große Fußstapfen für Nachfolgerin Sarah Thonig

Für das Produktionsteam beginnt nun eine heikle Phase des Übergangs, denn die Lücke, die Marisa Burger nach fast 25 Jahren hinterlässt, wiegt schwer. Künftig übernimmt die Figur Christin Lange, gespielt von Sarah Thonig, die Aufgaben im Vorzimmer der Kommissare. Thonig ist den Fans bereits seit 2015 als sympathische Empfangsdame bestens vertraut, muss sich nun jedoch an vorderster Front beweisen.

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Die Reaktionen der Zuseherschaft auf den Generationswechsel fallen vorsichtig optimistisch aus, wenngleich in den Fan-Foren Einigkeit darüber herrscht, dass eine Jahrhundert-Kultfigur wie Frau Stockl niemals vollständig ersetzt werden kann.