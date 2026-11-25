Frisches Liebesglück für Annemarie Carpendale: Nach dem Ehe-Aus mit Wayne zeigt sich die beliebte TV-Moderatorin erstmals öffentlich an der Seite von Mode-Unternehmer Daniel Schustermann.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach der Trennung von ihrem Ehemann Wayne ist TV-Moderatorin Annemarie Carpendale wieder vergeben.

Gemeinsamer Auftritt in München

Bei der Feier zu seinem 50. Geburtstag in München präsentierte sich die 49-Jährige nun erstmals offen mit ihrem neuen Partner: dem Mode-Unternehmer Daniel Schustermann. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung sind die beiden ein festes Paar, hielten ihre Beziehung jedoch über mehrere Wochen hinweg aus der Öffentlichkeit heraus.

Marian Schikora und Daniel Schustermann (rechts) © Getty Images for BestSecret

Liebesurlaub

Bereits in den vergangenen Monaten wurden die beiden wiederholt in Münchner Szene-Lokalen gesichtet, wo sie vertraut wirkten, Händchen hielten und sich küssten. Vor dem offiziellen Erscheinen auf der Geburtstagsfeier verbrachte das Paar zudem einen gemeinsamen Urlaub auf den Malediven.

Werdegang des neuen Partners

Der neue Mann an ihrer Seite ist in der Branche kein Unbekannter:

Erfolgreicher Unternehmer: Als Mitglied der dritten Generation einer Gründerfamilie von BestSecret stand er 18 Jahre lang als CEO an der Spitze des Modeunternehmens, ehe er 2021 in den Beirat wechselte.

Familiäre Situation: Der Münchner hat zwei Kinder, lebt getrennt und wohnt lediglich acht Fahrminuten vom bisherigen Wohnsitz der Carpendales entfernt.

Verbindung zum Umfeld: Schustermann stammt direkt aus dem bestehenden Freundeskreis der Familie.

Ex-Paar: Wayne und Annemarie Carpendale. © Getty Images

Trennung von Wayne Carpendale

Die Trennung von Wayne Carpendale hatten die Moderatoren nach knapp 19 gemeinsamen Jahren Anfang des Jahres öffentlich gemacht. Trotz des Endes ihrer Ehe wohnen beide weiterhin mit ihrem Sohn unter einem Dach, bezeichnen sich unverändert als Familie und verstehen sich als "ein ziemlich gutes Team".