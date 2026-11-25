Schlager-Legende Heino (87) hat einen prominenten Fan: Deutschlands Kanzler Friedrich Merz. Bei einer Gala in Berlin schwärmte der CDU-Chef von dem Sänger und bezeichnete ihn als "echte deutsche Legende".

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Heino wurde für sein Lebenswerk mit dem Deutschen Mittelstandspreis ausgezeichnet.

Heino: "Sehr hohe Ehre"

Merz erinnerte daran, dass Heino bereits 1960 ein großes Konzert in seiner Heimatstadt Brilon gegeben hatte. Damals war der heutige Kanzler gerade einmal fünf Jahre alt. "Heino war für mich eben schon immer da", sagte Merz. Für den 87-Jährigen sei das Lob eine "sehr hohe Ehre".

Support für den Kanzler

Doch Heino beließ es nicht bei Dankesworten. Der bekennende CDU-Anhänger stellte sich demonstrativ hinter Merz und zeigte wenig Verständnis für die Kritik am Kanzler. "Ich bin immer hinter unserem Bundeskanzler gestanden", erklärte er. Seine Botschaft an Merz: "Kritik muss man ertragen können." Schließlich stehe er selbst seit mehr als 70 Jahren in der Kritik, weil er Volkslieder singe.

Volksmusik "rockt"

Dabei hätte Heino beinahe einen ganz anderen Beruf gewählt: Drei Jahre lernte er Bäcker, danach noch zwei Jahre Konditor. Dann sei für ihn klar gewesen: "Jetzt möchte ich singen." Als man ihm prophezeit habe, Volkslieder hätten in Zeiten der Beatles keine Zukunft, habe er sich nicht beirren lassen. "Die Beatles sind heute Geschichte und der Heino singt immer noch", stichelte er.

Immer noch motiviert

Ans Aufhören denkt der Sänger jedenfalls nicht. Seine Tour ist bereits bis November 2027 geplant. Solange ihm der liebe Gott seine Stimme lasse, werde er weitersingen – und damit auch weiterhin "viele ärgern", wie er scherzte.

Spitze gegen Campino und Co.

Eine Spitze hatte Heino auch für seine Düsseldorfer Musikerkollegen von den Toten Hosen übrig. Zu deren angekündigtem Abschied von der Bühne meinte er trocken: "Wie der Name schon sagt: tote Hose." Freunde seien sie jedenfalls nicht gerade.