Seit der Trennung von Helene Fischer im Jahr 2018 geht Florian Silbereisen offiziell als Single durchs Leben, obwohl ihm die Herzen von Millionen Fans zufliegen. Nun hat sich Schlager-Legende Margot Hellwig zu Wort gemeldet und eine überraschende Erklärung geliefert, warum der beliebte Entertainer bislang keine neue Frau fürs Leben gefunden hat.

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Rund ein Jahrzehnt lang galten Florian Silbereisen und Helene Fischer als das unangefochtene Traumpaar der deutschsprachigen Musikwelt, ehe sie 2018 ihr einvernehmliches Liebes-Aus verkündeten. Während Fischer kurz darauf in Akrobat Thomas Seitel ihr neues Familienglück fand, den sie 2021 heiratete und mit dem sie mittlerweile zwei Kinder hat, blieb Silbereisen öffentlich allein. Trotz wiederkehrender Gerüchte über eine angebliche Romanze mit Kollegin Beatrice Egli stellten beide Musiker stets klar, dass sie lediglich eine enge und vertrauensvolle Freundschaft verbindet.

Dabei mangelt es dem Frauenschwarm weder an Charme noch an Gelegenheiten: Bei Tourneen, Großveranstaltungen und Dreharbeiten lernt der vielbeschäftigte Moderator unzählige Frauen kennen.

Margot Hellwig analysiert das Problem des Entertainers

In der Branche gilt Silbereisen ausnahmslos als bodenständig, warmherzig und hilfsbereit. Dass er dennoch seit Jahren ohne feste Partnerin an seiner Seite ist, führt Schlager-Ikone Margot Hellwig auf einen ganz praktischen Umstand zurück. Im Interview mit schlager.de sparte die erfahrene Musikerin zunächst nicht mit aufrichtigem Lob für den Kollegen: "Er ist ein ganz Lieber. Ich kann nur das Beste über ihn sagen, wirklich. Ein feiner Mensch."

Margot Hellwig © Getty Images

Doch genau in Silbereisens unermüdlichem Arbeitseifer sieht Hellwig das zentrale Hindernis für ein dauerhaftes Beziehungsglück: "Für eine Frau ist er viel zu oft unterwegs. Da kann man keine Beziehung aufrechterhalten."

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Terminstress zwischen "Traumschiff" und Feste-Shows

Tatsächlich gleicht der Terminkalender des Entertainers einem logistischen Marathon. Für seine Hauptrolle als Kapitän auf dem ZDF-"Traumschiff" verbringt er regelmäßig viele Wochen und Monate auf hoher See in fernen Ländern, abseits jeder europäischen Heimat. Hinzu kommen ausgedehnte Konzert-Tourneen und die aufwendigen Vorbereitungen für seine großen Samstagabend-Shows. Dieses ständige Reisen fordere von einer potenziellen Partnerin enormes Verständnis und Flexibilität. Dennoch bleibt Margot Hellwig für die Zukunft ihres Kollegen optimistisch und resümierte hoffnungsvoll: "Es muss dafür die Richtige kommen."