Das ZDF hat die ersten prominenten Gäste für das große "Wetten, dass..?"-Comeback mit Bill und Tom Kaulitz am 5. Dezember enthüllt.

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Das erste große Geheimnis rund um die Neuauflage des ZDF-Klassikers "Wetten, dass..?" ist gelüftet.

Kevin und Dwayne auf der Couch

Wenn die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (beide 37) am 5. Dezember erstmals durch die Sendung führen, dürfen sie gleich zwei hochkarätige Hollywood-Stars begrüßen: Dwayne "The Rock" Johnson (54) und Kevin Hart (47) werden laut offizieller ZDF-Bekanntgabe auf der berühmten Couch Platz nehmen. Das eingespielte Leinwand-Duo, das gemeinsam für den neuen "Jumanji"-Film vor der Kamera steht, wird nicht nur zum Talk bleiben, sondern auch als Wettpaten fungieren.

© Getty Images for Netflix

Vorfreude bei den Kaulitz-Brüdern

Für die beiden Moderatoren steht ein besonderer Abend bevor. Tom Kaulitz betonte vorab, dass es am Ende weniger auf sie selbst ankomme, sondern vielmehr auf die Gäste und die Wetten, während sich Bruder Bill vor allem gute Lacher und emotionale Momente für das Publikum wünscht.

Prominente Unterstützung im Team

Auch abseits der Hauptbühne setzt der Sender auf bekannte Gesichter. Comedienne Hazel Brugger (32) übernimmt wie schon 2023 die Außenwette, die diesmal auf dem Campus Sursee in der Schweiz stattfindet. Zudem verstärkt Entertainerin Parshad Esmaeili (29) seit November das Team und begleitet die Show auf Instagram und TikTok.