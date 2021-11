Englischer Schauspieler und Moderator Lionel Blair gestorben

Im Alter von 92 Jahren.

Der englische Schauspieler und Fernsehmoderator Lionel Blair ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Das meldeten die Agentur PA und der Sender BBC am Donnerstagabend unter Berufung auf den Agenten Blairs. In seiner fast 70 Jahre langen Karriere war Blair in einer Reihe von Filmen aufgetreten, darunter "A Hard Day's Night" mit den Beatles. Daneben trat er auch als Stepptänzer auf und arbeitete als Choreograf. Zuletzt moderierte er im Fernsehen die Quiz-Show "Name That Tune".