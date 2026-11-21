Ein Jahr nach dem Finaleinzug seiner Frau wagt nun auch Serkan Yavuz den Schritt in den australischen Busch. Der Reality-Star soll bei der kommenden Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps dabei sein.

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Im Januar 2027 startet die nächste Ausgabe von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", bei der Serkan Yavuz (33) laut "BILD"-Informationen als Kandidat antreten wird. Einen genauen Starttermin sowie die exakte Dauer der Ausstrahlung hat RTL bislang nicht bekannt gegeben. Damit steht nach Schlager-Ikone Michelle (54) der nächste prominente Name für das TV-Format fest.

Einzug mit brisanter Vorgeschichte

Für den 33-Jährigen hat die Reise nach Australien eine ganz besondere Vorgeschichte. Im Februar 2025 gab seine Ehefrau Samira (32) nach fast vier Jahren Beziehung die Trennung bekannt. Kurz darauf kam ans Licht, dass Serkan eine Affäre mit Reality-Star Eva Benetatou (34) gehabt hatte. Ein Jahr später trafen Samira und Eva dann ausgerechnet im australischen Busch aufeinander. Damals waren die Eheleute getrennt, und Samira thematisierte im Camp das Scheitern ihrer Ehe. Beim Publikum kam sie damit so gut an, dass sie bis ins Finale vorrückte und den zweiten Platz belegte. Mittlerweile haben Serkan und Samira wieder zueinandergefunden – zuletzt gab es Berichte über ein mögliches Liebes-Comeback.

Drei Siege im Reality-TV

Erfahrung mit Wettbewerben vor der Kamera bringt der zweifache Familienvater reichlich mit. Seine TV-Laufbahn startete 2019 bei "Die Bachelorette", gefolgt von einer Beziehung mit Carina Spack bei "Bachelor in Paradise". Bei seiner Rückkehr in diese Show im Jahr 2021 lernte er schließlich Samira kennen. Das Paar heiratete 2023 und hat zwei gemeinsame Töchter. Im selben Jahr feierte Serkan große Erfolge: Er gewann "Kampf der Realitystars", erhielt die Auszeichnung als "Realitystar des Jahres" und siegte gemeinsam mit Samira im "Sommerhaus der Stars", was ihnen 50.000 Euro einbrachte. Seinen bisher höchsten Gewinn strich er 2025 bei der Survival-Show "The Summit" ein, wo er als Sieger 478.000 Euro kassierte.

Rekordstaffel zum runden Jubiläum

Im Busch zählen diese früheren Titel und Preisgelder allerdings nicht, dort muss sich Serkan die Gunst der Zuschauer neu erarbeiten. Die kommende Ausgabe im Jahr 2027 markiert bereits die 20. Staffel der Sendung. Durch die Show führen erneut Sonja Zietlow (58) und Jan Köppen (43). Der Sender kündigte im Vorfeld die "längste Staffel ever" an – zum Vergleich: 2026 erstreckte sich das Camp über 17 Tage. Auf eine Anfrage von "BILD" zur Personalie Serkan Yavuz reagierte RTL zurückhaltend: "Spekulationen zu möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern kommentieren wir nicht."