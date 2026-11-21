In Österreich wird es spürbar kälter, der Winter rückt immer näher. Nach erstem Schnee und Glätte in Deutschland drohen nun auch hierzulande winterliche Bedingungen bis in tiefe Lagen.

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Ab Samstag wird es in Österreich merklich kälter, wobei sich die winterliche Lage in den kommenden Tagen weiter zuspitzt. Entlang und nördlich des Alpenhauptkamms zeigt sich Samstag zunächst ein bewölktes und nasses Bild, ab rund 900 bis 1.200 Metern fällt Schnee. Im Süden und Osten löst sich der Nebel stellenweise auf und lässt zeitweise die Sonne durchscheinen.

Schneefallgrenze sinkt am Abend

Am Sonntag zieht aus Südwesten neuer Niederschlag nach Österreich. Im Oberen Murtal sowie in Osttirol kann es bis in höhere Tallagen schneien, bevor die Schneefallgrenze am Abend auf etwa 700 Meter abrutscht. Von Oberösterreich bis ins Burgenland bleibt es währenddessen zumeist trocken.

Winterliche Lage zum Wochenstart

Zu Beginn der neuen Woche verschärft sich die Situation weiter: Am Montag schneit es vor allem im Westen sowie entlang der Alpennordseite zeitweise bis in tiefe Lagen. Im Rheintal geht der Niederschlag eher in Regen oder Schneeregen über, während das östliche Flachland und der Donauraum bei weiter fallenden Temperaturen größtenteils trocken bleiben.

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Blick ins deutsche Erzgebirge

In Deutschland hat eine Kaltfront laut "extremwetter.tv" bereits für eine erste Schneedecke und rutschige Straßen gesorgt. Schon am Freitag strömte kalte Luft aus Nordeuropa ins Erzgebirge, wo rund um den Fichtelberg neben kräftigem Schneefall auch stürmische Böen auftraten. Die weiße Decke machte stellenweise winterliche Fahrverhältnisse nötig und sorgte für den ersten Saisoneinsatz des Winterdienstes. In der Nacht fielen die Werte noch weiter, wodurch die Gefahr durch Eis- und Schneeglätte wuchs und Autofahrer besonders auf höher gelegenen sowie wenig befahrenen Straßen aufpassen mussten.

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Mit den sinkenden Temperaturen und möglichen Schneefällen bis in tiefe Lagen richtet sich der Blick in Österreich nun auf die kommenden Tage.