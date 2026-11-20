Der internationale Jugendprotesttag hat am Freitag in Wien eine große Zahl großteils junger Demonstranten auf die Straße gebracht.

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Während sich bei einer Kundgebung am Vormittag vor der Uni Wien kaum mehr als 200 Interessierte einfanden, waren es am Nachmittag bei einem Zug mehrere Nicht-Regierungsaktionen und Kleinstparteien dann über 1.000, laut Attac-Aussendung sogar 3.000. Ziel der Kundgebungen ist, statt in Rüstung in Soziales, Bildung und Klimaschutz zu investieren.

Der Nachmittags-Protestzug sammelte sich vor dem Wiener Westbahnhof und begab sich nach einer rund einstündigen Stand-Kundgebung unter dem Motto "Unsere Zukunft statt ihre Kriege" auf den Marsch in Richtung Innenstadt. Bei den Schlachtrufen dominierten jene gegen den Kapitalismus. Auf Fahnen und mit Transparenten wurde für alle möglichen Themen geworben, speziell der Klimaschutz und Bildungsangelegenheiten tauchten immer wieder auf Sujets auf. Geschwungen wurden auch etliche palästinensische Fahnen.

Breites Bündnis

Zu der Kundgebung aufgerufen hatte ein breites Bündnis aus links-orientierten Jugendorganisationen, NGOs, Klimagruppen, Friedensorganisationen und lokalen Initiativen. Dazu gehören Attac, Fridays for Future, Uni streikt!, Schule brennt!, Aktion kritischer Schüler*innen und Sozialistische Jugend. Der Protest war laut, aber friedlich.

Anders war es am Vormittag gelaufen, als die Polizei nach nicht einmal einer Stunde die Auflösung der Versammlung, die als "Jugendstreik" firmierte, verkündete. Grund dafür waren Ausschreitungen, bei denen ein Teil der Demonstranten auf Polizisten losging. Die Polizei nahm einige der Kundgebungsteilnehmer in Gewahrsam. Auch Pfefferspray wurde eingesetzt.

Sturm auf Uni verhindert

Wie die Landespolizeidirektion am Nachmittag berichtete, sollen mehrere Versammlungsteilnehmer versucht haben, teilweise vermummt und gewaltsam in die Uni einzudringen. Beamte der Polizei sicherten daraufhin den Eingangsbereich. Als sich Versammlungsteilnehmer dennoch nicht davon abhalten ließen, wurde die Versammlung behördlich aufgelöst. In der Folge kam es zu 20 Festnahmen und dem Einsatz von Pfefferspray. Mehrere Personen wurden aufgrund des Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt sowie des Verharrens in einer Verwaltungsübertretung nach dem Versammlungsgesetz festgenommen, hieß es.