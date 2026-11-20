Ein Physiotherapeut wurde wegen schwerer sexueller Übergriffe an seinen schwer geistig und körperlich eingeschränkten Klienten (nicht rechtskräftig) zu acht Jahren Haft verurteilt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wien. Der 44-Jährige hatte die drei wehrlosen Opfer in einer betreuten Wohneinrichtung missbraucht und zwei auch vergewaltigt. Und die Schützlinge dabei auch noch gefilmt!

Bei der Verhandlung am Freitag am Straflandesgericht wurde die Anklage deutlich ausgedehnt. Bei der Auswertung der beim Missbrauch angefertigten 17 Videos durch einen Gutachter kam heraus, dass der Tatzeitraum sich nicht auf fünf, sondern auf neun Jahre beläuft. Der Therapeut hatte die ersten Übergriffe auf seine zum Teil minderjährigen Opfer bereits 2016 gesetzt. Im März 2025 erfolgte die Festnahme, seitdem sitzt der Wiener in Untersuchungshaft. Die Lebensgefährtin des 44-Jährigen entdeckte die Aufnahmen auf dem Laptop des Beschuldigten und erstattete Anzeige.

Jüngstes Opfer war erst sieben Jahre alt!

Sein jüngstes Opfer war zum Tatzeitraum sieben bis neun Jahre alt. Das Mädchen ist heute zwölf. Die beiden anderen, ein Bursche und ein Mädchen, waren zum Beginn der Übergriffe Jugendliche und sind heute 21 und 26 Jahre alt. Die drei konnten sich aufgrund ihrer geistigen und körperlichen Beeinträchtigung nicht gegen die äußerst brutale Vorgehensweise wehren.

Der Beschuldigte war ein externer Mitarbeiter für die Einrichtung der Caritas. Bei einer Hausdurchsuchung wurden weitere einschlägige Bilder und Videos gefunden. Er wurde nun wegen Vergewaltigung, schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, Missbrauchs einer wehrlosen Person und bildlichen sexualbezogenen Kindesmissbrauchsdarstellungen verurteilt.