180 illegale Schönheitseingriffe an 114 Personen sollen drei Frauen ohne entsprechende Ausbildung durchgeführt haben. Eine 31-Jährige sitzt in U-Haft. Auch zwei mutmaßliche Komplizinnen wurden angezeigt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

NÖ. Ein vermeintliches Schönheitsstudio entpuppte sich als illegale Behandlungsstätte: In den Kellerräumlichkeiten eines Wohnhauses in Wiener Neustadt sollen drei Frauen ohne die erforderliche Ausbildung jahrelang Schönheitseingriffe vorgenommen haben. Die Folgen sind erschreckend: In mindestens 23 Fällen kam es zu teils schweren Körperverletzungen. Einige Geschädigte mussten sogar medizinisch behandelt werden.

Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag mitteilte, konnten die Ermittler insgesamt 114 Personen ausforschen, an denen das Trio 180 ärztlich vorbehaltene ästhetische Behandlungen durchgeführt haben soll. Die Verdächtigen sind 31, 37 und 60 Jahre alt. Bereits seit 9. Juli 2025 dürften sie gemeinsam die illegalen Eingriffe angeboten haben.

Botox, Hyaluron und Abnehmspritzen

Das Angebot hatte es offenbar in sich: Neben Botox- und Hyaluron-Injektionen sollen auch Lippenvergrößerungen sowie Brust- und Gesäßvergrößerungen vorgenommen worden sein. Besonders brisant: Den Kundinnen und Kunden sollen auch in Österreich nicht zugelassene Abnehmsubstanzen injiziert worden sein.

Im Februar schlugen die Ermittler zu. Bei einer gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchung am 12. Februar wurden zahlreiche Substanzen, nicht zugelassene Arzneimittel und diverse Utensilien sichergestellt, die für die Eingriffe verwendet worden sein sollen.

Mit falscher Ärztin geworben

Ihre Kundschaft soll das Trio vor allem über Werbeauftritte auf Social-Media-Plattformen und Mundpropaganda angelockt haben. Interessierten wurde demnach mitgeteilt, dass eine Ärztin die Behandlungen durchführen würde. Im Behandlungsraum hing sogar eine gefälschte Ausbildungsbestätigung.

64.000 Euro kassiert

Auch finanziell dürfte sich das illegale Geschäft gelohnt haben: Die durch die Tathandlungen sowie unberechtigt bezogene Sozialleistungen generierten Einnahmen belaufen sich laut Polizei auf rund 64.000 Euro. Die Ermittler stellten Bargeld, Gold- und Silbermünzen, ein Auto sowie diverse Schmuckstücke sicher.

Die 31-jährige Hauptbeschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Wiener Neustadt. Gegen sie wird wegen des Verdachts des schweren Betrugs und des Sozialleistungsbetrugs ermittelt. Ihre mutmaßlichen Komplizinnen im Alter von 37 und 60 Jahren wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.