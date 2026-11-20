Nach einer Messerattacke in Irdning Ende Oktober gibt es eine überraschende Wende. Bei der Tatrekonstruktion widersprachen sich Aussagen, was nun zu einer neuen Festnahme führte.

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Stmk. Nach einer brutalen Messerattacke zu Halloween im steirischen Irdning (Bezirk Liezen), bei der ein 18-Jähriger von einem Duo angegriffen und feige von hinten niedergestochen wurde, kam zunächst ein 21-Jähriger als Messerstecher in Haft.

Doch am Donnerstag kam es im Zuge einer gerichtlich angeordneten Tatrekonstruktion zu einer unerwarteten Wendung. Weil sich die Aussagen eines weiteren 16-jährigen Tatverdächtigen und von Zeugen widersprachen, wurde der bisher in Untersuchungshaft sitzende 21-Jährige noch an Ort und Stelle enthaftet. Stattdessen ordnete die Staatsanwaltschaft Leoben die Festnahme des 16-Jährigen an.

Rückblick auf die Tatnacht

Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Vorfall am 31. Oktober. Gegen 23.20 Uhr kam es am Hauptplatz in Irdning aus bislang unbekannten Gründen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 18-Jährigen aus dem Bezirk Liezen und einem 16-jährigen Rumänen aus dem Bezirk Liezen. Der 16-Jährige attackierte darauf den 18-Jährigen körperlich.

Bisheriger Verdacht gegen 21-Jährigen

Genau in diesem Moment kam ein 21-jähriger Bekannter des 16-Jährigen hinzu – ebenfalls ein rumänischer Staatsbürger aus dem Bezirk Liezen. Ursprünglich ging die Polizei davon aus, dass der 21-Jährige dem 18-Jährigen mit einem Klappmesser von hinten zwei Stichverletzungen zugefügt hatte. Nach der Tat flüchteten beide Verdächtigen vom Hauptplatz. Das schwer verletzte 18-jährige Opfer musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, sein Zustand war jedoch stabil.

Tatwaffe im Kanal gefunden

Die Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen damals rasch ausforschen und einvernehmen. Die mutmaßliche Tatwaffe hatten die Verdächtigen in einem Abwasserkanal entsorgt, die Beamten fanden das Messer jedoch und stellten es sicher. Obwohl sich der 21-Jährige nicht geständig zeigte, galt er zunächst als dringend tatverdächtig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in die Justizanstalt Leoben eingeliefert, während der 16-Jährige auf freiem Fuß angezeigt wurde. Durch die Widersprüche bei der Tatrekonstruktion hat sich die Lage nun gedreht. Es gilt die Unschuldsvermutung.