Der als "Steak Dude" bekannte Koch-Influencer Laurenz Krenn hat sich mit seinen öffentlichen Kochvideos in der Wiener Ubahn Ärger eingeheimst.

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Nachdem er in ganz Europa und Nordamerika gratis Steaks an Passanten verteilt hatte, kochte er nun auch in den Anlagen der Wiener Linien – inklusive Gaskocher und Steakmesser.

Polizei-Einsatz bei der Gumpendorfer Straße

Die Verkehrsbetriebe reagierten prompt: Nach einer ersten Aufforderung auf Instagram, ein U-Bahn-Video wegen Verstößen gegen die Hausordnung zu löschen, lud Krenn den Clip mit verpixelter Person erneut hoch. Bei einem weiteren Dreh am Bahnsteig der Gumpendorfer Straße rückten schließlich drei Mitarbeiter der Wiener Linien sowie zwei Polizisten an, kontrollierten den Content-Creator und sprachen einen Platzverweis aus.

Wiener Linien drohen Influencer mit 1.000 Euro Strafe

Kurz darauf folgte die nächste Konsequenz auf dem Postweg: Die Wiener Linien schickten Krenn eine offizielle Unterlassungserklärung zu. Sollte der Influencer künftig erneut gegen die Hausordnung verstoßen, wird eine Vertragsstrafe von 1.000 Euro pro Vorfall fällig. Auf Instagram zeigte sich Krenn überrascht, da er den Brief erst nach dem abgebrochenen Dreh in der Gumpendorfer Straße abgeholt hatte, und äußerte Bedenken, ob ihm die Strafzahlung nun tatsächlich droht.

Laut Wiener-Linien-Unterlassungserklärung verstößt der Influencer mit seinen Videos gegen die Beförderungsbedingungen und wird aufgefordert die Aufnahmen zu löschen.

Der "Steak Dude" kündigte laut einem Medienbericht an keine weitere Kochvideos im Bereich der Wiener Linien zu drehen.