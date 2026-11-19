Trauer um Wienerin
Beifahrerin (15) starb nach Not-OPs
OÖ. Wie das Kepler Universitätsklinikum am Donnerstag bekannt gab, starb die Jugendliche "trotz zahlreicher Notoperationen". Die 15-Jährige war am frühen Nachmittag des 24. Oktober auf der B3 in Saxen in einen schweren Verkehrsunfall zwischen einem Renault Kangoo und einem VW Tiguan verwickelt gewesen.
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Ein 17-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Korneuburg war dabei frontal auf schnurgerader Strecke mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengekracht. Der junge Lenker und eine weitere 15-jährige Mitfahrerin sowie der entgegenkommende Autofahrer (70) sowie dessen Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon. Die 15-jährige Wienerin auf dem Beifahrersitz hingegen wurde lebensgefährlich verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Universitätsklinikum geflogen. Trotz aller Bemühungen der Ärzte verstarb das Mädchen im Spital.
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