Fast ein Monat nach einem schweren Verkehrsunfall in Saxen nahe der Burg Clam im Mühlviertel erlag eine 15-Jährige aus Wien ihren schweren Verletzungen.

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OÖ. Wie das Kepler Universitätsklinikum am Donnerstag bekannt gab, starb die Jugendliche "trotz zahlreicher Notoperationen". Die 15-Jährige war am frühen Nachmittag des 24. Oktober auf der B3 in Saxen in einen schweren Verkehrsunfall zwischen einem Renault Kangoo und einem VW Tiguan verwickelt gewesen.

Die zwei Unfallautos mit zahlreichen Rettungs- und Einsatzkräften auf der B3 in Saxen. © Foto Kerschi

Ein 17-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Korneuburg war dabei frontal auf schnurgerader Strecke mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengekracht. Der junge Lenker und eine weitere 15-jährige Mitfahrerin sowie der entgegenkommende Autofahrer (70) sowie dessen Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon. Die 15-jährige Wienerin auf dem Beifahrersitz hingegen wurde lebensgefährlich verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Universitätsklinikum geflogen. Trotz aller Bemühungen der Ärzte verstarb das Mädchen im Spital.