Die österreichische Tischtennis-Szene trauert um eines ihrer größten Nachwuchstalente. Der elfjährige Julian Luginger ist nur fünf Wochen nach einer Krebsdiagnose verstorben.

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Tischtennis war der Mittelpunkt im Leben des Buben aus Bürmoos bei Salzburg, der zuletzt im oberösterreichischen Ostermiething lebte. Mit gerade einmal elf Jahren galt Julian Luginger in seiner Altersklasse als bester Spieler Europas und belegte Platz zwei der Weltrangliste. Am 30. Oktober starb er im Salzburger Landesklinikum an den Folgen eines bösartigen Knochentumors (Osteosarkom).

Tischtennistisch direkt am Krankenbett

Begonnen hatte die Tragödie im September mit scheinbar harmlosen Rückenschmerzen nach dem Training, die sein Vater Ernst Bernthaler zunächst für Muskelkater hielt, wie das Portal "Salzburg24" berichtet. Nachdem Julian die Zehen am rechten Fuß nicht mehr richtig heben konnte, brachten eine Blutabnahme am 13. September und ein MRT am 26. September die bittere Diagnose: ein bereits metastasiertes Osteosarkom.

Vater Ernst kündigte sofort seinen Job im Sporthandel, um fünf Wochen lang gemeinsam mit Mutter Claudia auf der Kinder-Onkologie an Julians Seite zu bleiben – inklusive eines kleinen Tischtennistisches direkt am Krankenbett.

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Trotz der schweren Situation verlor der Bub seinen Lebensmut nicht. Als die Behandlung startete, sprach er seinen Eltern Mut zu. "Das schaffen wir schon", sagte er. Doch weder die Chemotherapie noch vier Bestrahlungen konnten den Krankheitsverlauf aufhalten. Noch am Abend vor seinem Tod verfolgte der Elfjährige auf einem Tablet Spiele eines Turniers in Montpellier.

Während die Sportwelt tief betroffen reagiert und etwa Jugend-Olympia-Starterin Nina Skerbinz (17) ihre Siege Julian widmete, läuft nun eine Spendenaktion der Fotografin Eva-Maria Wöckl auf der Seite "gofundme": Damit sollen 20.000 Euro für ein besonderes Grabmal mit einer symbolischen Tischtennisplatte aus Stein gesammelt werden, da der Vater fast seine gesamten Ersparnisse in die Karriere seines Sohnes investiert hatte.