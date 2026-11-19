Aufgebrochene Postkästen, haufenweise Müll und fremde Menschen, die im Stiegenhaus übernachten - das Leben in einem Wohnhaus in der Nähe des Wiener Hauptbahnhofs wird für die Bewohner zunehmend unerträglich. Besonders ältere Mieter trauen sich abends kaum noch aus dem Haus.

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Ein langjähriger Bewohner eines Zinshauses in der Johannitergasse in Favoriten hat sich nun an oe24 gewandt. Seit fast 50 Jahren lebt der bald 58-Jährige dort. Doch in den letzten ein bis zwei Jahren habe sich die Lage drastisch verschärft. Die Fotos, die er geschickt hat, zeigen das Ausmaß der Verwüstung: Vor den Briefkästen stapeln sich Prospekte und Zeitungen, Sendungen liegen verstreut am Boden. Mehrere Postkästen wurden aufgebrochen, manche Türen komplett herausgerissen. Der besorgte Mann berichtet von Menschen, die im Eingangsbereich essen, Drogen konsumieren und sogar urinieren. Die Essensreste landen dann teils in den demolierten Postkästen.

Offene Haustür als Hauptproblem

Der frei zugängliche Hauseingang scheint das Kernproblem zu sein. Das Gebäude hat zwei Türen: Die hintere lässt sich nur mit einem Schlüssel öffnen, die vordere steht laut dem Mieter Tag und Nacht offen. Dazwischen liegt das Foyer mit den Briefkästen. Mehrfach habe der Bewohner den Hausherrn auf die offene Tür hingewiesen, doch eine dauerhafte Lösung ist bis jetzt ausgeblieben.

Verwüstung im Stiegenhaus: Zahlreiche Briefkästen sind beschädigt, der Boden ist mit Prospekten übersät. © Privat

Vor allem in der kalten Jahreszeit suchen Menschen im Eingangsbereich Schutz, manche übernachten dort. "Ich schaue morgens immer zuerst, ob jemand draußen steht oder liegt", schildert der Mieter seine Morgenroutine. Dass Menschen dort schlafen, stört ihn weniger als der Müll und die Verschmutzungen, die sie hinterlassen. Besonders die beschädigten Briefkästen bereiten ihm Sorgen. Er vermutet, dass dort Drogen versteckt werden könnten, hat dafür aber keine Beweise.

Senioren fürchten sich vor fremden Personen

Offene Postfächer mit Essensresten im Hauseingang. © Privat

Wie sehr die Situation den Alltag prägt, zeigt sich vor allem bei älteren Bewohnern. Der Mann selbst verlässt das Haus meist frühmorgens und beschreibt sich als wenig ängstlich. Doch bei seinen Nachbarn, teils über 80 Jahre alt, sei das anders. "Die haben natürlich Angst", sagt er. Besonders abends sei die Unsicherheit groß, weil niemand wisse, wer sich im Eingangsbereich aufhält. "Steht da jemand? Werde ich überfallen? Das ist alles andere als lustig", schildert er die Sorgen der älteren Mieter. Zwar sind ihm keine Übergriffe bekannt, doch ein Vorfall im Sommer hat ihn veranlasst, die Polizei zu rufen.

Sechs Fremde im Eingangsbereich

Eines Morgens traf er auf sechs fremde Personen im Hauseingang. "Da gehe ich sicher nicht vorbei, wer weiß, was die machen", dachte er und alarmierte die Polizei. Die Beamten kündigten an, zu kommen, ließen jedoch auf sich warten. Erst 35 Minuten später meldete sich ein Polizist telefonisch. Zu diesem Zeitpunkt war der Mann bereits bei der Arbeit. Der Beamte erklärte, dass nichts passiert sei und der Hauseigentümer zuständig wäre.

Der Bewohner ist überzeugt, dass eine versperrbare Eingangstür das Problem lösen könnte. Vor etwa einem Jahr habe es Hinweise auf Arbeiten an der Gegensprechanlage gegeben, doch ob diese umgesetzt werden, bleibt unklar. Dabei gehe es ihm nicht nur um die Zustände in seiner Anlage. Ähnliche Probleme hat er auch in anderen Häusern rund um den Hauptbahnhof beobachtet. In einem Nachbargebäude soll der Eingangsbereich bereits mit Holzplatten verbarrikadiert worden sein. "Wo sind wir hingeraten? ", fragt er sich und hofft, dass sich endlich etwas ändert.