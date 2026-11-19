Obduktion liegt vor
Grausamer Tod: Zwei Jungschwäne Opfer von massiver Gewalt
Gefunden wurden die beiden toten Schwäne am rechten Ufer der Neuen Donau auf Höhe des Stromkilometers 9,3. Die anschließenden Untersuchungen haben gezeigt, dass die Tiere gut genährt und abgesehen von ihren Verletzungen in einem guten körperlichen Zustand waren. Auch Hinweise auf eine tödliche Krankheit gab es keine. Doch was genau ist mit den beiden Jungschwänen passiert? Und wer könnte für ihren Tod verantwortlich sein?
Leber eingerissen, Schnabel schwer verletzt
Bei einem der Schwäne war die Leber gleich an mehreren Stellen eingerissen. Dazu kamen schwere Blutungen in der Brustmuskulatur und im Bauchraum. Auch der zweite Jungschwan hatte starke Blutungen im Brustbereich und Verletzungen an der Leber. Zusätzlich entdeckten die Tierärzte eine blutende Wunde am Schnabel sowie Verletzungen an Kopf und Hals. Der Schnabelhöcker des Tieres war sogar durchtrennt. Für Tierschutz Austria lassen die Ergebnisse keinen Zweifel daran, dass die Tiere Opfer von Gewalt geworden sind. "Das ist kein Unfall, das ist Tierquälerei", erklärt Michaela Lehner von Tierschutz Austria.
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Tierschützer hoffen auf Hinweise
Wer den beiden Jungschwänen die tödlichen Verletzungen zugefügt hat, ist bislang unklar. Tierschutz Austria will den Fall jedenfalls nicht auf sich beruhen lassen. "Wir erstatten Anzeige und erwarten, dass die Todesfälle restlos aufgeklärt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden", betont Lehner Dabei setzt die Tierschutzorganisation auch auf die Mithilfe der Bevölkerung. Wer im Oktober am rechten Ufer der Neuen Donau auf Höhe des Stromkilometers 9,3 etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu den beiden Todesfällen geben kann, wird gebeten, sich bei Tierschutz Austria zu melden.
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