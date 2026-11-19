Österreich betroffen
Hacker stehlen Daten von 1 Million Bankomatkarten
Wie das IT-Magazin "Cybernews" berichtet, entdeckten Sicherheitsforscher einen ungeschützten Server der Angreifer. Darauf fanden sie Schadsoftware, Angriffswerkzeuge und eine Datenbank mit den erbeuteten Kartendaten.
Insgesamt wurden 782 Kassensysteme in mehr als 20 Ländern kompromittiert. Besonders stark betroffen war Brasilien mit 677 Geräten. In den USA waren 22 Terminals betroffen, in Russland acht. Auch in Österreich wurde ein manipuliertes Kassensystem registriert. 52 Geräte konnten keinem Land zugeordnet werden.
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Diese Kartendaten wurden gestohlen
Die Schadsoftware griff Zahlungsinformationen direkt während des Bezahlvorgangs ab. In der Datenbank fanden die Forscher Angaben zu mindestens einer Million unterschiedlichen Kredit- und Debitkarten. Darunter:
- Kartennummern
- Gültigkeitszeiträume
- ausstellende Banken und Länder
- Kartenanbieter und Kartentypen
- Zeitpunkte des Datendiebstahls
Die dreistelligen Sicherheitscodes auf der Kartenrückseite waren laut dem Bericht nicht in der Datenbank enthalten. Trotzdem könnten die gestohlenen Informationen für Betrugsversuche missbraucht werden.
Alte Windows-Sicherheitslücke ausgenutzt
Für den Angriff nutzten die Täter eine Sicherheitslücke in Windows. Microsoft hatte diese bereits im Dezember 2024 mit einem Update geschlossen. Die betroffenen Kassensysteme waren offenbar nicht ausreichend aktualisiert worden.
Über die Schwachstelle verschafften sich die Angreifer weitreichende Zugriffsrechte und installierten anschließend eine Schadsoftware, die Kartendaten beim Bezahlvorgang abgriff. Dafür griffen sie auf bereits öffentlich verfügbaren Programmcode zurück und passten ihn für ihren Angriff an.
Was Kartenbesitzer jetzt tun sollten
Welche konkreten Geschäfte betroffen sind und ob österreichische Bankkarten unter den gestohlenen Daten sind, ist bislang nicht bekannt. Kartenbesitzer sollten deshalb ihre Kontobewegungen und Kartenumsätze aufmerksam kontrollieren.
Wer verdächtige Abbuchungen entdeckt, sollte umgehend seine Bank oder den Kartenanbieter kontaktieren und die betroffene Karte sperren lassen.
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