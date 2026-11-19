In Shenzhen sitzen US-Präsident Donald Trump, Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin erstmals zu dritt zusammen. Es ist eine weltpolitische Premiere.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das gemeinsame Dreiertreffen der Staatschefs der USA, Chinas und Russlands ist in Shenzhen angelaufen. Im Vorfeld hatte US-Präsident Donald Trump bereits separate Gespräche mit Chinas Präsident Xi Jinping sowie Kremlchef Wladimir Putin geführt.

Video zum Thema "Das ist mein Freund" – Trump scherzt mit Putin © oe24

Mögliche Themen der Gespräche

Worum es bei dem Dreiergipfel konkret geht, deutet sich durch Informationen aus US-Regierungskreisen an. Demnach könnten unter anderem die Kriege in der Ukraine und im Iran auf der Agenda stehen. Auch eine Begrenzung von Atomwaffen kommt laut diesen Angaben möglicherweise zur Sprache.

US-Präsident Donald Trump, Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin sitzen an einem runden Tisch vor Landesflaggen und einem großen Landschaftsbild. © APA/AFP/MANDEL NGAN

Die Trump-Regierung beäugt seit längerem, dass das Atomwaffenarsenal Chinas laut Sicherheitsexperten wächst, auch wenn Russland und die USA einen deutlich höheren Atomwaffenbestand haben.

Trump hat in der Vergangenheit immer wieder einen neuen Abrüstungsvertrag ins Spiel gebracht. Der zwischen Russland und den USA 2010 geschlossene Vertrag New Start lief in diesem Jahr aus. New Start begrenzte die Zahl der strategischen Nuklearsprengköpfe und die Zahl der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen.

Premiere für die drei Atommächte

Eine Zusammenkunft genau in dieser Runde hat es bislang noch nie gegeben. In der Vergangenheit fanden zwischen den drei Atommächten ausschließlich bilaterale Gespräche statt. Selbst beim G20-Gipfel im japanischen Osaka im Jahr 2019 waren zwar sowohl Trump als auch Putin und Xi anwesend. Zu einem exklusiven Dreiergespräch kam es damals allerdings nicht – die Staatschefs tauschten sich dort jeweils nur zu zweit aus.

Das Treffen findet im Rahmen des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) statt. China ist in diesem Jahr zum dritten Mal Gastgeber des APEC-Gipfels.

Xi: USA sollten in Taiwan-Frage das "Richtige" tun

Xi forderte die USA bei einem vorausgehenden Treffen mit Trump auf, in Hinblick auf die Taiwan-Frage das "Richtige" zu tun. Andernfalls drohten größere Rückschläge in den Beziehungen zwischen beiden Ländern, sagte Xi laut Staatsmedien. China beansprucht Taiwan als Teil des eigenen Staatsgebiets, die USA sind der wichtigste Unterstützer der demokratisch regierten Insel.

Xi forderte die USA bei einem vorausgehenden Treffen mit Trump auf, in Hinblick auf die Taiwan-Frage das "Richtige" zu tun. Andernfalls drohten größere Rückschläge in den Beziehungen zwischen beiden Ländern, sagte Xi laut Staatsmedien. China beansprucht Taiwan als Teil des eigenen Staatsgebiets, die USA sind der wichtigste Unterstützer der demokratisch regierten Insel.

Trump wirbt für neuen Vertrag

Trump hatte anlässlich des Auslaufens im Februar einen neuen Vertrag angeregt, der weit in die Zukunft reichen solle. Er warb zudem dafür, China in atomare Abrüstungsverträge einzubinden. Zuletzt sagte Trump, die USA stünden mit Russland und China in Gesprächen zu atomarer Abrüstung.

Neben den USA, Russland und China sind auch Frankreich und Großbritannien Atommächte. Außerdem haben Indien, Pakistan, Nordkorea und inoffiziell Israel Atomwaffen. Laut dem jüngsten Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri verfügt Russland über 5.420 Atomsprengköpfe, die USA über 5.042. China baue sein Atomwaffenarsenal derweil schneller aus als jedes andere Land. Bei seiner Militärparade 2025 präsentierte das Land mehrere neue Nuklearsysteme und verfügt inzwischen nach Sipri-Schätzungen insgesamt über rund 620 Atomsprengköpfe.

Trump spricht über Ukraine-Krieg

Vor dem Dreiertreffen brachte Trump in Shenzhen auch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf den Tisch. Bei einem Zweiergespräch mit Xi sagte er im öffentlichen Teil, dass beide daran ein Interesse hätten, dass der Krieg ende. Davor hatte ein US-Regierungsbeamter die Erwartungen gedämpft, dass der Krieg ein Thema bei dem Gespräch sein könnte.

Trump versucht seit längerem, Xi dazu zu animieren, gemeinsam mit den USA auf ein Ende des Konflikts hinzuwirken, den Putin Ende Februar 2022 begonnen hatte. China ist ein wichtiger Handelspartner Russlands. Ölimporte aus Russland spülen viel Geld in Moskaus Kriegskasse. China stellt sich im Ukraine-Krieg als neutral dar. Peking betont immer wieder, dass die chinesische Position dazu einheitlich sei. Allerdings stärkt die Volksrepublik Moskau damit auf internationaler Bühne auch den Rücken und hatte in der Vergangenheit auch Vorschläge für eine Friedensfindung vorgebracht, die meist die russischen Forderungen berücksichtigt hatten.

Im Vorfeld des Treffens gab es Befürchtungen, die drei Anführer der größten Atommächte könnten die Welt unter sich in Einflusszonen aufteilen.

Ukraine-Treffen in Berlin

Das Gipfeltreffen in Shenzhen begann wenige Stunden vor einem großen Ukraine-Treffen in Berlin, wo auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet wird. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt insgesamt etwa 30 Staats- und Regierungschefs der sogenannten Koalition der Willigen im Kanzleramt. Zuletzt hatte es wieder vermehrt diplomatische Bemühungen gegeben, die USA sehen sich in dem Konflikt als Vermittler.