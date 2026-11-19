Neue Forschung zeigt: Technischer Fortschritt machte Menschen nicht automatisch größer. In manchen Regionen sank die durchschnittliche Körpergröße über Jahrtausende sogar deutlich.

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Heute sind Menschen in Europa im Schnitt größer als in vielen Teilen Asiens. Doch vor Tausenden Jahren sah das noch ganz anders aus. Eine neue Studie zeigt, wie stark sich die Körpergröße im Lauf der Geschichte verändert hat – und dass Fortschritt nicht immer für größere Menschen sorgte.

Für die Untersuchung analysierte ein internationales Forschungsteam 18.457 Knochenreste aus 783 Grabstätten in Europa und Asien. Anhand der Oberschenkelknochen schätzten die Forschenden die Körpergröße der Menschen. Die Ergebnisse zeigen ein überraschendes Auf und Ab über mehrere Jahrtausende.

Asiaten schrumpften um bis zu 17 Zentimeter

Besonders auffällig ist die Entwicklung in Südostasien: Vor rund 7.000 Jahren waren Männer dort im Schnitt etwa 1,78 Meter groß. Bis um 1900 sank die durchschnittliche Körpergröße auf etwas mehr als 1,60 Meter.

Auch in China zeigt sich ein deutlicher Rückgang. Frauen schrumpften zwischen 5000 vor Christus und 1900 im Durchschnitt um fast zehn Zentimeter.

Milch machte Europäer größer

In Europa waren die Menschen vor rund 5.000 Jahren zunächst vergleichsweise klein. Männer erreichten im Schnitt nur etwa 1,62 Meter. Erst durch Einwanderer aus Osteuropa und Westsibirien nahm die Körpergröße zu.

Der zunehmende Milchkonsum dürfte eine wichtige Rolle gespielt haben: Milch lieferte zusätzliche Nährstoffe und begünstigte das Wachstum. © Getty Images

Sie brachten neue landwirtschaftliche Methoden, Milchwirtschaft und Laktosetoleranz mit. Der zunehmende Milchkonsum dürfte eine wichtige Rolle gespielt haben: Milch lieferte zusätzliche Nährstoffe und begünstigte das Wachstum.

Doch auch in Europa hielt der Trend nicht dauerhaft an. Zwischen 500 und 1000 nach Christus drehte sich die Entwicklung wieder um. Bis etwa 1900 wurden die Menschen im Durchschnitt erneut kleiner.

Mehr Ernte, aber nicht mehr Essen für alle

Warum machte technischer Fortschritt Menschen früher nicht automatisch größer? Die Forschenden erklären das mit der Verteilung des Wohlstands. Neue Anbaumethoden und höhere Erträge bedeuteten nicht unbedingt, dass jeder Einzelne besser versorgt wurde.

Ein Beispiel ist China: Im 11. Jahrhundert wurden neue Reissorten und Anbaumethoden eingeführt. Zwar stiegen dadurch die Erträge, doch laut Studienautor Jörg Baten profitierten vor allem die Herrschenden. Gleichzeitig nahm die Bevölkerungsdichte zu. Familien bekamen mehr Kinder, während für den Einzelnen oft nicht mehr oder sogar weniger hochwertige Nahrung zur Verfügung stand.

Das konnte sich negativ auf das Wachstum auswirken.

Wohlstand lässt Menschen wachsen

Heute gilt die durchschnittliche Körpergröße als wichtiger Hinweis auf Ernährung, Gesundheit und Lebensstandard. Wie stark sich die Bedingungen verbessern können, zeigt Japan: In den 1880er-Jahren waren Männer dort im Schnitt 1,58 Meter groß, ihre Lebenserwartung lag bei nur 38 Jahren.

Rund 100 Jahre später erreichten sie bereits durchschnittlich 1,72 Meter und wurden im Schnitt 78 Jahre alt.

Die Studie macht damit deutlich: Nicht allein technischer Fortschritt entscheidet darüber, ob Menschen größer werden. Entscheidend ist auch, ob die Bevölkerung tatsächlich von besseren Lebensbedingungen und einer ausreichenden Ernährung profitiert.