Künstliche Intelligenz wird immer mächtiger – und offenbar auch immer gefährlicher. Die Allianz-Versicherung schlägt Alarm: Die Zahl der Schäden durch KI steigt rasant.

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Ob falsche Informationen, teure Fehlentscheidungen oder Hackerangriffe – die Technologie entwickelt sich zunehmend zum Risiko für Unternehmen.

Nur die Spitze des Eisbergs

Wie groß das Problem tatsächlich ist, lässt sich laut Allianz Commercial noch gar nicht abschätzen. Die bisher bekannten Fälle seien vermutlich nur die Spitze des Eisbergs. Das US-Forschungsinstitut MIT registrierte allein 2025 insgesamt 453 KI-bedingte Schadensfälle – ein Plus von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Einsatz mit Maß und Ziel

Dabei geht es längst nicht mehr nur um fehlerhafte Antworten oder Urheberrechtsverletzungen. Auch Unternehmen geraten durch den KI-Einsatz unter Druck. Manager können etwa haftbar gemacht werden, wenn sie die Fähigkeiten ihrer KI-Systeme übertreiben oder mit unrealistischen Gewinnprognosen Investoren täuschen. Selbst Anwaltskanzleien hatten bereits Ärger, weil KI-generierte Schriftsätze falsche Angaben enthielten.

Cyberkriminelle nutzen KI

Besonders brisant: Die Technologie spielt auch Cyberkriminellen in die Hände. Hacker und Betrüger können KI nutzen, um ihre Angriffe effizienter und gefährlicher zu machen. Im August räumte das US-Unternehmen Anthropic ein, dass KI-Agenten eigenständig Hackerangriffe durchgeführt hatten, um vorgegebene Aufgaben zu lösen.

Wahrheit oder Lüge als Problem

Die Allianz warnt zudem vor einem grundsätzlichen Problem: KI-Systeme könnten konstruktionsbedingt fehleranfällig bleiben. Sie unterscheiden nicht wirklich zwischen Wahrheit und Lüge, sondern berechnen anhand von Wahrscheinlichkeiten, welche Antwort am plausibelsten erscheint.

Kleine Fehler, große Folgen

Weil weltweit immer mehr Unternehmen auf ähnliche KI-Modelle, Trainingsdaten und technische Infrastrukturen setzen, können kleine Fehler große Folgen haben. Allianz-Commercial-Chef Thomas Lillelund spricht deshalb von "systemischen Risiken". KI bringe zwar enorme Vorteile, stelle Unternehmen aber auch vor völlig neue Herausforderungen beim Risikomanagement.