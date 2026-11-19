Fast eine halbe Milliarde Dollar investiert – und am Ende eine herbe Wahlschlappe kassiert! Tech-Milliardär Elon Musk zeigt sich nach der Niederlage der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen schwer enttäuscht.

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Seine gewaltigen Wahlkampfspenden bereut der Milliardär inzwischen offenbar. Die Republikaner haben bekanntlich eine herbe Doppel-Niederlage in beiden Kammern des Kongresses.

Video zum Thema "Komme mir dumm vor": Musk bedauert Spenden an Republikaner © oe24

Fast 500 Millionen Dollar investiert

"Ich komme mir ziemlich dumm vor, so viel Geld ausgegeben und dafür so wenig bekommen zu haben", sagte der Tesla- und SpaceX-Chef am Mittwoch bei einer Konferenz der "New York Times". Musk hatte fast 500 Millionen Dollar in den Wahlkampf gesteckt, um republikanische Kandidaten zu unterstützen.

Niederlage in Texas tat weh

Doch der finanzielle Kraftakt brachte nicht den erhofften Erfolg: Die Demokraten eroberten die Mehrheit in beiden Kammern des US-Kongresses. Besonders bitter für die Republikaner war zudem die Niederlage in Texas, wo die Demokratin Gina Hinojosa den republikanischen Gouverneur Greg Abbott besiegte.

Massive Unterstützung für Trump

Für Musk ist Texas auch wirtschaftlich ein wichtiger Standort. Dort befinden sich unter anderem Werke von Tesla und SpaceX, außerdem ist ein gemeinsames Chip-Projekt geplant. Im Wahlkampf hatte der Milliardär auch US-Präsident Donald Trump massiv unterstützt.

"Geld gewinnt keine Wahlen"

Ganz abschreiben will Musk seine Spenden allerdings nicht. Ohne sein Geld hätten die Republikaner möglicherweise noch schlechter abgeschnitten, meinte er. Trotzdem räumte er ein, dass Geld allein keine Wahl gewinnen könne.

Sein bitteres Fazit: "Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich wahrscheinlich weniger Geld ausgegeben."