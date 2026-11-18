Österreichs beste Astrologin blickt für dich täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Gerda Rogers Tageshoroskop © oe24/Kernmayer

Gerda Rogers © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was dich heute erwartet. Dein persönliches Horoskop bietet dir einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf dich wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei deiner persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten dich auf deinem Weg. Was hält der heutige Tag für dich bereit? Finde es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Geben Sie sich doch ein bisschen sanfter, gefühlvoller und sensibler!

Geben Sie sich doch ein bisschen sanfter, gefühlvoller und sensibler! Beruf: Erörtern Sie offene Fragen gründlicher und verhandeln sie geduldig!

Erörtern Sie offene Fragen gründlicher und verhandeln sie geduldig! Fitness: Lassen Sie sich und anderen mehr Zeit! Stress ist nicht zielführend.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Zeigen Sie Ihre verständnisvolle Seite! Damit kommen Sie besser an.

Zeigen Sie Ihre verständnisvolle Seite! Damit kommen Sie besser an. Beruf: Diskussionen sind durchaus sinnvoll, um zu guten Lösungen zu kommen.

Diskussionen sind durchaus sinnvoll, um zu guten Lösungen zu kommen. Fitness: Neue Inspiration liegt in der Luft. Also Zeit zum Nachdenken nehmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Wählen Sie Ihre Worte vorsichtiger und nehmen Sie auch mehr Rücksicht!

Wählen Sie Ihre Worte vorsichtiger und nehmen Sie auch mehr Rücksicht! Beruf: Es könnte zu Missverständnissen kommen. Hören Sie daher geduldiger zu!

Es könnte zu Missverständnissen kommen. Hören Sie daher geduldiger zu! Fitness: Es kann mühsam werden. Langsam loslegen, Kräfte vernünftig einteilen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Verwöhnen Sie Ihr Herzblatt, dann kehrt auch wieder mehr Harmonie ein!

Verwöhnen Sie Ihr Herzblatt, dann kehrt auch wieder mehr Harmonie ein! Beruf: Reden und verhandeln! Die Verständigung klappt heute wieder besser.

Reden und verhandeln! Die Verständigung klappt heute wieder besser. Fitness: Sich gemeinschaftsdienlich zu verhalten, tut auch Ihrem Befinden gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Mehr Sinn für Romantik! Einfühlsame Initiative ist sicher willkommen.

Mehr Sinn für Romantik! Einfühlsame Initiative ist sicher willkommen. Beruf: Gehen Sie mit mehr Fingerspitzengefühl auf die Interessen anderer ein!

Gehen Sie mit mehr Fingerspitzengefühl auf die Interessen anderer ein! Fitness: Die nervliche und mentale Anspannung lässt nach. Atmen Sie mal durch!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Etwas kritisches Klima. Es wäre daher klüger, mehr Abstand zu halten.

Etwas kritisches Klima. Es wäre daher klüger, mehr Abstand zu halten. Beruf: Zurückhaltung mit Kritik! Überdenken Sie Ihre Meinung lieber noch!

Zurückhaltung mit Kritik! Überdenken Sie Ihre Meinung lieber noch! Fitness: Nicht provozieren lassen! Cool bleiben, keine impulsiven Reaktionen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Nur nicht zu cool! Etwas mehr Romantik kommt heute bestimmt besser an.

Nur nicht zu cool! Etwas mehr Romantik kommt heute bestimmt besser an. Beruf: Geduldig und sehr konzentriert: Prüfen Sie neue Informationen genau!

Geduldig und sehr konzentriert: Prüfen Sie neue Informationen genau! Fitness: Reden Sie über Probleme! Verständnisvoller Austausch tut der Seele gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Heute rechnet man bestimmt mit Ihnen. Seien Sie beizeiten zur Stelle!

Heute rechnet man bestimmt mit Ihnen. Seien Sie beizeiten zur Stelle! Beruf: Bringen Sie sich kooperativ ein! Ihr Knowhow ist heute sehr wertvoll.

Bringen Sie sich kooperativ ein! Ihr Knowhow ist heute sehr wertvoll. Fitness: Sie sind bestens in Form. Ein guter Tag auch für Schönheitsmaßnahmen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Seien Sie heute besonders einfühlsam! Das kommt Ihnen morgen zugute.

Seien Sie heute besonders einfühlsam! Das kommt Ihnen morgen zugute. Beruf: Keine voreiligen Entscheidungen! Rechnen Sie jede Option genau durch!

Keine voreiligen Entscheidungen! Rechnen Sie jede Option genau durch! Fitness: Kleines Stimmungstief? Ehrliche Gespräche könnten Abhilfe schaffen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Verständnisvoll das Miteinander beleben: Guter Tag für Aussprachen.

Verständnisvoll das Miteinander beleben: Guter Tag für Aussprachen. Beruf: Zeit, einzulenken! Das täte dem Teamwork und auch Ihren Finanzen gut.

Zeit, einzulenken! Das täte dem Teamwork und auch Ihren Finanzen gut. Fitness: Trinken Sie viel Wasser! Kräutertees sind auch eine gute Möglichkeit.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Gehen Sie mit Gefühlen Ihres Gegenübers einfühlsam und behutsam um!

Gehen Sie mit Gefühlen Ihres Gegenübers einfühlsam und behutsam um! Beruf: Lassen Sie Vorurteile los! Gute Lösungen brauchen gründliche Klärung.

Lassen Sie Vorurteile los! Gute Lösungen brauchen gründliche Klärung. Fitness: Lassen Sie sich nicht stressen, nehmen Sie sich Zeit zum Nachdenken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.