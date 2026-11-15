Horoskop: So stehen deine Sterne am 16.11.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für dich täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers Tageshoroskop © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was dich heute erwartet. Dein persönliches Horoskop bietet dir einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf dich wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei deiner persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten dich auf deinem Weg. Was hält der heutige Tag für dich bereit? Finde es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Überraschende Begegnungen genießen, statt abweisend zu reagieren!

Überraschende Begegnungen genießen, statt abweisend zu reagieren! Beruf: Setzen Sie andere nicht unter Druck, suchen Sie gemeinsame Lösungen!

Setzen Sie andere nicht unter Druck, suchen Sie gemeinsame Lösungen! Fitness: Wer auf andere hört und vernünftig einlenkt, ist bestimmt entspannter.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Probleme könnten sich heute zuspitzen. Kühlen Kopf und Ruhe bewahren!

Probleme könnten sich heute zuspitzen. Kühlen Kopf und Ruhe bewahren! Beruf: Setzen Sie auf Zeit! Strategische Geduld macht sich diese Woche bezahlt.

Setzen Sie auf Zeit! Strategische Geduld macht sich diese Woche bezahlt. Fitness: Halten Sie sich aus Diskussionen heraus, Diplomatie verhindert Ärger.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Beschleunigter Herzschlag dank schöner ungewöhnlicher Begegnungen.

Beschleunigter Herzschlag dank schöner ungewöhnlicher Begegnungen. Beruf: Stimmen Sie Ihre Ideen mit anderen ab! Sie kommen sicher sehr gut an.

Stimmen Sie Ihre Ideen mit anderen ab! Sie kommen sicher sehr gut an. Fitness: Motivation braucht mehr Gemeinschaftssinn, dann läuft alles besser.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Nachgeben! Wer auf Konfrontationskurs bleibt, vergibt eine Chance.

Nachgeben! Wer auf Konfrontationskurs bleibt, vergibt eine Chance. Beruf: Denken Sie um und vertrauen Sie aufs Miteinander! Teamgeist gewinnt.

Denken Sie um und vertrauen Sie aufs Miteinander! Teamgeist gewinnt. Fitness: Flexibilität und Spontaneität! Abwechslung ist das Salz in der Suppe.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Fühlen Sie sich angegriffen? Reagieren Sie nachgiebig und souverän!

Fühlen Sie sich angegriffen? Reagieren Sie nachgiebig und souverän! Beruf: Toleranter und diplomatischer, sonst handeln Sie sich bloß Ärger ein!

Toleranter und diplomatischer, sonst handeln Sie sich bloß Ärger ein! Fitness: Ganz entspannt und locker, statt kämpferisch! Leben und leben lassen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Hat man es sich anders überlegt? Cool bleiben und flexibel reagieren!

Hat man es sich anders überlegt? Cool bleiben und flexibel reagieren! Beruf: Wünsche anderer respektieren, statt sinnlos Diskussionen anzuzetteln!

Wünsche anderer respektieren, statt sinnlos Diskussionen anzuzetteln! Fitness: Inspiration durch neue Ideen! Sie sind ja ohnehin schon im Aufwind

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Mond und Venus versprechen beglückende Momente. Einfach nur genießen!

Mond und Venus versprechen beglückende Momente. Einfach nur genießen! Beruf: Neue Ideen eröffnen neue Wege. Sie sollten aufgeschlossen reagieren.

Neue Ideen eröffnen neue Wege. Sie sollten aufgeschlossen reagieren. Fitness: Freuen Sie sich auf positive Resonanz, die Ihre Lebensfreude stärkt!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wieder ein Tag, an dem Sie mit mehr Distanz besser fahren. Ganz cool!

Wieder ein Tag, an dem Sie mit mehr Distanz besser fahren. Ganz cool! Beruf: Neuen Anregungen anderer eine Chance, statt unnachgiebig zu reagieren!

Neuen Anregungen anderer eine Chance, statt unnachgiebig zu reagieren! Fitness: Schonen Sie sich! Durchatmen und loslassen, was Sie sinnlos aufregt!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Heute dürfen Unternehmungslust und Spaß regieren. Mit Maß und Ziel!

Heute dürfen Unternehmungslust und Spaß regieren. Mit Maß und Ziel! Beruf: Ihre Motivation wirkt ansteckend. Argumentieren Sie aber geduldiger!

Ihre Motivation wirkt ansteckend. Argumentieren Sie aber geduldiger! Fitness: Tempo vernünftig dosieren! Und packen Sie nicht zu viel auf einmal an!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Wer einfach mitspielt, hat es leichter und auch wieder viel mehr Spaß.

Wer einfach mitspielt, hat es leichter und auch wieder viel mehr Spaß. Beruf: Für Vorschläge anderer offen zu sein, erspart unnötige Verzögerungen.

Für Vorschläge anderer offen zu sein, erspart unnötige Verzögerungen. Fitness: Optimismus wirkt entspannend. Mehr Leichtigkeit ohne Wenn und Aber!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Es lohnt sich, geduldig zu bleiben. Man kommt heute sicher auf Sie zu.

Es lohnt sich, geduldig zu bleiben. Man kommt heute sicher auf Sie zu. Beruf: Geduldig bleiben! Ihre Ideen und Vorschläge müssen erst mal sickern.

Geduldig bleiben! Ihre Ideen und Vorschläge müssen erst mal sickern. Fitness: Sie sind in Fahrt. Kämpfen Sie nur nicht wieder gegen Windmühlen an!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.