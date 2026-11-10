Horoskop: So stehen deine Sterne am 11.11.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für dich täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers Tageshoroskop © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was dich heute erwartet. Dein persönliches Horoskop bietet dir einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf dich wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei deiner persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten dich auf deinem Weg. Was hält der heutige Tag für dich bereit? Finde es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Aufgeheiztes Klima. Vorsicht, um nicht aufs falsche Pferd zu setzen!

Aufgeheiztes Klima. Vorsicht, um nicht aufs falsche Pferd zu setzen! Beruf: Setzen Sie Ihre Ideen mit Teamgeist um! Auf andere zu hören wäre gut.

Setzen Sie Ihre Ideen mit Teamgeist um! Auf andere zu hören wäre gut. Fitness: Nutzen Sie Ihre Power und Motivation auch, um Kondition zu tanken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Seien Sie flexibler und spontaner! Wer nicht stur ist, hat mehr Spaß.

Seien Sie flexibler und spontaner! Wer nicht stur ist, hat mehr Spaß. Beruf: Öffnen Sie sich für die Vorschläge anderer! Mitwirkung bringt Erfolg.

Öffnen Sie sich für die Vorschläge anderer! Mitwirkung bringt Erfolg. Fitness: Frischluft, Bewegung und anregende Gespräche tun Ihrer Stimmung gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Geistreich und humorvoll kommen Sie an. Nur nicht zu viel erwarten.

Geistreich und humorvoll kommen Sie an. Nur nicht zu viel erwarten. Beruf: Vorsichtiger mit Entscheidungen! Erst mal mehr Informationen einholen!

Vorsichtiger mit Entscheidungen! Erst mal mehr Informationen einholen! Fitness: Wenn Sie sich nicht aufmüpfig geben, wird der Tag viel entspannender.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Gute Stimmung. Schießen Sie mit Ihren Ansprüchen nur nicht übers Ziel.

Gute Stimmung. Schießen Sie mit Ihren Ansprüchen nur nicht übers Ziel. Beruf: Anregungen kooperativ aufgreifen! Eigensinn könnte auch teuer werden.

Anregungen kooperativ aufgreifen! Eigensinn könnte auch teuer werden. Fitness: Wer konstruktiv mitwirkt, kriegt Unterstützung und das erspart Stress.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Heiße Flirts sind kein Problem. Sie sollten aber auch zuhören können.

Heiße Flirts sind kein Problem. Sie sollten aber auch zuhören können. Beruf: Das Teamwork klappt heute gut. Aber unbedingt gesprächsbereit bleiben!

Das Teamwork klappt heute gut. Aber unbedingt gesprächsbereit bleiben! Fitness: Das Teamwork klappt heute gut. Aber unbedingt gesprächsbereit bleiben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Hüten Sie sich vor Missverständnissen! Daher lieber genau nachfragen!

Hüten Sie sich vor Missverständnissen! Daher lieber genau nachfragen! Beruf: Lieber keine kritischen Kommentare! Bis morgen zu warten wäre klüger.

Lieber keine kritischen Kommentare! Bis morgen zu warten wäre klüger. Fitness: Warm anziehen und hinaus, um leichter kühlen Kopf bewahren zu können!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Vorsichtiger! Fehlentscheidungen könnten Sie schon morgen bereuen.

Vorsichtiger! Fehlentscheidungen könnten Sie schon morgen bereuen. Beruf: Das Teamwork funktioniert doch gut. Zeit also, motiviert mitzuwirken

Das Teamwork funktioniert doch gut. Zeit also, motiviert mitzuwirken Fitness: Heute darf alles etwas flotter gehen. Powern Sie sich aber nicht aus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Glänzen Sie mit Wissen und Interesse! Spontaneität ist auch gefragt.

Glänzen Sie mit Wissen und Interesse! Spontaneität ist auch gefragt. Beruf: Setzen Sie einfach auf Kooperationsbereitschaft, statt zu diskutieren!

Setzen Sie einfach auf Kooperationsbereitschaft, statt zu diskutieren! Fitness: Mehr Bewegung und Abwechslung, sowohl körperlich als auch geistig!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Heute kommt die Liebe auf Sie zu. Sind Sie bereit, Ernst zu machen?

Heute kommt die Liebe auf Sie zu. Sind Sie bereit, Ernst zu machen? Beruf: Bewerben Sie sich für neue Aufgaben! Ihr Auftreten macht Eindruck.

Bewerben Sie sich für neue Aufgaben! Ihr Auftreten macht Eindruck. Fitness: Entschlossenheit kann viel erreichen. Realistische Grenzen einhalten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Etwas guter Wille wäre angebracht, um ernste Krisen noch abzuwenden.

Etwas guter Wille wäre angebracht, um ernste Krisen noch abzuwenden. Beruf: Tauschen Sie sich erst mal mit anderen aus, statt sich festzulegen!

Tauschen Sie sich erst mal mit anderen aus, statt sich festzulegen! Fitness: Sportlicher und beweglicher! Aber sehr kontrolliert, nicht ehrgeizig!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Heute heißt es schnell reagieren, danach sollen Sie aber dranbleiben!

Heute heißt es schnell reagieren, danach sollen Sie aber dranbleiben! Beruf: Wer Teamwork mit Vertrauen stärkt, bringt eigene Ideen leichter ein.

Wer Teamwork mit Vertrauen stärkt, bringt eigene Ideen leichter ein. Fitness: Wieder mehr Energie und Motivation. Somit täte Ihnen auch Sport gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.