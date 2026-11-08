KW 46
Das solltest du in der Woche vom 9. bis 15. November laut Mondkalender tun
Dein wöchentlicher Mondkalender: 9.11. - 15.11.
Montag - 9. November 2026
- Neumond
- Skorpion
Ausnahmsweise kein idealer Neumond, für etwas Neues. Mit starkem Willen klappt natürlich fast alles. Gelb und Grün geben dem Tag gute Energien.
Dienstag - 10. November 2026
- Mond nimmt zu
- Skorpion
Genieße schon mal einen Tee von der neuen Ernte. Wenn möglich, kein operativer Eingriff am Unterleib. Neue Ideen sammeln und erst am 14. November umsetzen.
Mittwoch - 11. November 2026
- Mond nimmt zu
- Schütze
Mit Schwarz heute sparsam umgehen. Dafür Weiß und Grün. Cellulite fördern wir mit tierischem Eiweiß. Äpfel sind gesund, aber nicht am Abend.
Donnerstag - 12. November 2026
- Mond nimmt zu
- Schütze
Bald beginnt die Kekszeit. Um diese genießen zu können, sollten wir vorher noch auf unser Gewicht schauen. Das klappt am besten, wenn du deinen Ernährungstyp kennst.
Freitag - 13. November 2026
- Mond nimmt zu
- Steinbock
Skifahrer sollten sich jetzt schon mit Gymnastik vorbereiten. An Steinbocktagen die Knie niemals überanstrengen. Ein perfekter Tag für Mani- und Pediküre.
Samstag - 14. November 2026
- Mond nimmt zu
- Steinbock
Die Haut heute mit Massagen oder einer aufbauenden Gesichtsmaske verwöhnen. Die Nägel können heute gefeilt werden. Rote Säfte verbessern das Blutbild.
Sonntag - 15. November 2026
- Mond nimmt zu
- Steinbock
Regelmäßiges Stoßlüften sorgt für ein angenehmes Raumklima und wirkt der trockenen Heizungsluft entgegen. Eine Meditation tut dir heute gut.
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