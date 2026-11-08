Das solltest du in der Woche vom 9. bis 15. November laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um deine Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder dein Wohlbefinden. Lass dich von den Mondzyklen inspirieren und lerne, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

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Dein wöchentlicher Mondkalender: 9.11. - 15.11.

Montag - 9. November 2026

Neumond

Skorpion

Ausnahmsweise kein idealer Neumond, für etwas Neues. Mit starkem Willen klappt natürlich fast alles. Gelb und Grün geben dem Tag gute Energien.

Dienstag - 10. November 2026

Mond nimmt zu

Skorpion

Genieße schon mal einen Tee von der neuen Ernte. Wenn möglich, kein operativer Eingriff am Unterleib. Neue Ideen sammeln und erst am 14. November umsetzen.

Mittwoch - 11. November 2026

Mond nimmt zu

Schütze

Mit Schwarz heute sparsam umgehen. Dafür Weiß und Grün. Cellulite fördern wir mit tierischem Eiweiß. Äpfel sind gesund, aber nicht am Abend.

Donnerstag - 12. November 2026

Mond nimmt zu

Schütze

Bald beginnt die Kekszeit. Um diese genießen zu können, sollten wir vorher noch auf unser Gewicht schauen. Das klappt am besten, wenn du deinen Ernährungstyp kennst.

Freitag - 13. November 2026

Mond nimmt zu

Steinbock

Skifahrer sollten sich jetzt schon mit Gymnastik vorbereiten. An Steinbocktagen die Knie niemals überanstrengen. Ein perfekter Tag für Mani- und Pediküre.

Samstag - 14. November 2026

Mond nimmt zu

Steinbock

Die Haut heute mit Massagen oder einer aufbauenden Gesichtsmaske verwöhnen. Die Nägel können heute gefeilt werden. Rote Säfte verbessern das Blutbild.

Sonntag - 15. November 2026

Mond nimmt zu

Steinbock

Regelmäßiges Stoßlüften sorgt für ein angenehmes Raumklima und wirkt der trockenen Heizungsluft entgegen. Eine Meditation tut dir heute gut.