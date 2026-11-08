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Das solltest du in der Woche vom 9. bis 15. November laut Mondkalender tun

Der Mond mit verstärkten Farben zeigt verschiedene Mineralien und Krater auf seiner Oberfläche.
© Getty Images
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um deine Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder dein Wohlbefinden. Lass dich von den Mondzyklen inspirieren und lerne, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
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Dein wöchentlicher Mondkalender: 9.11. - 15.11.

Montag - 9. November 2026

  • Neumond
  • Skorpion

Ausnahmsweise kein idealer Neumond, für etwas Neues. Mit starkem Willen klappt natürlich fast alles. Gelb und Grün geben dem Tag gute Energien.

Dienstag - 10. November 2026

  • Mond nimmt zu
  • Skorpion

Genieße schon mal einen Tee von der neuen Ernte. Wenn möglich, kein operativer Eingriff am Unterleib. Neue Ideen sammeln und erst am 14. November umsetzen.

Mittwoch - 11. November 2026

  • Mond nimmt zu
  • Schütze

Mit Schwarz heute sparsam umgehen. Dafür Weiß und Grün. Cellulite fördern wir mit tierischem Eiweiß. Äpfel sind gesund, aber nicht am Abend.

Donnerstag - 12. November 2026

  • Mond nimmt zu
  • Schütze

Bald beginnt die Kekszeit. Um diese genießen zu können, sollten wir vorher noch auf unser Gewicht schauen. Das klappt am besten, wenn du deinen Ernährungstyp kennst.

Freitag - 13. November 2026

  • Mond nimmt zu
  • Steinbock

Skifahrer sollten sich jetzt schon mit Gymnastik vorbereiten. An Steinbocktagen die Knie niemals überanstrengen. Ein perfekter Tag für Mani- und Pediküre.

Samstag - 14. November 2026

  • Mond nimmt zu
  • Steinbock

Die Haut heute mit Massagen oder einer aufbauenden Gesichtsmaske verwöhnen. Die Nägel können heute gefeilt werden. Rote Säfte verbessern das Blutbild.

Sonntag - 15. November 2026

  • Mond nimmt zu
  • Steinbock

Regelmäßiges Stoßlüften sorgt für ein angenehmes Raumklima und wirkt der trockenen Heizungsluft entgegen. Eine Meditation tut dir heute gut.

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