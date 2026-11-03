Weihnachtsbäckerei: Dieses Backzubehör darf beim Keksebacken nicht fehlen

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Wenn der Duft frisch gebackener Weihnachtskekse durch die Küche zieht, kann die festlichste Zeit des Jahres beginnen. Unverzichtbar für klassische Linzer Augen, Vanillekipferl oder bunte Kekskreationen: das passende Backzubehör. Mit den richtigen Backutensilien gelingt die Umsetzung Ihre Lieblingsrezepte wie von selbst. Wir stellen Ihnen praktische Küchenhelferlein vor, die in der Weihnachtsbäckerei nicht fehlen sollten.

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Mit den wichtigsten Basics wertvolle Zeit sparen: Passendes Backzubehör zum Ausrollen, Ausstechen bis zum kreativen Verzieren spart Arbeit und Ressourcen. Werfen Sie einen Blick auf weihnachtliche Ausstechformen, Teigroller, Backmatten und Spritzbeutel für Ihre Weihnachtsbäckerei.

Ausstechformen für Weihnachtskekse: Von Linzer Augen bis zu klassischen Sternen

Für Familien und passionierte Hobbybäcker: Ausstechformen für unterschiedliche Kekssorten gehören in der Weihnachtsbäckerei einfach zur Grundausstattung. Klassische Keksausstecher mit Motiven wie Sterne, Herzen oder Tannenbäume sind ideal, um festeren Mürbeteig zu bearbeiten. Lebkuchenmaker wie der Küchenprofi Lebkuchenformer für circa 23 € ermöglichen ein unkompliziertes Ausstechen und zaubern große, gleichmäßige Lebkuchen. Top für die beliebten Linzer Augen sind Varianten wie der Birkmann Ausstecher Linzer für rund 10 € mit 3 kleinen Motivaussparungen, die den Blick auf die Marmeladefüllung freigeben. Tipp für gemeinsame Backnachmittage mit Kindern: Sets mit vielen Formen sorgen bei den Jüngsten für Abwechslung und Freude am Ausstechen. Als Materialien kommen für Keksausstecher grundsätzlich Edelstahl und Kunststoff infrage. Letzteres eignet sich besonders für Kinder, weil es die Verletzungsgefahr reduziert. Ausstecher aus Edelstahl hingegen sind robust und langlebig. Unabhängig davon sollten sich die Ausstechformen einfach reinigen lassen und saubere Schnittkanten aufweisen.

Highlights im Überblick:

· beliebte Motive wie Sterne, Herzen und Christbäume

· ausgewählte Ausstecher für klassische Linzer Augen

· verfügbare Materialien wie Edelstahl oder Kunststoff

· praktische Sets für abwechslungsreiche Kekskreationen

· kindgerechte und leichte Keksausstecher für kleine Hände

Einordnung:

Wenn Sie regelmäßig verschiedenste Weihnachtskekse backen, dann lohnt sich der Griff zu Sets mit vielen Ausstechformen. Diese sorgen für Abwechslung und Kreativität beim Backen. Speziell für das häufige Zubereiten von Linzer Augen lohnen sich ausgesuchte Ausstecher mit passenden Ober- und Unterteilen. Wichtig: Achten Sie auf eine gute Verarbeitung der Keksformen. So lassen sich auch festere Teigsorten besser bearbeiten. Modelle aus Edelstahl oder Kunststoff haben jeweils individuelle Vorteile, die es abzuwägen gilt.

Nudelholz und Teigroller: Praktische Helfer für die Weihnachtsbäckerei

Sie gehören zur Grundausstattung jeder guten Bäckerei, denn sie bewältigen feste Teige für Lebkuchen ebenso wie weiche Germteige für Nussstrudel: Mit einem Nudelholz lassen sich verschiedene Teigarten gleichmäßig ausrollen und für die Weiterverarbeitung vorbereiten. Klassische Modelle mir großen Griffen wie der Holz-Teigroller von Dr. Oetker für etwa 20 € bestehen aus hochwertigem Buchenholz und erleichtern das Ausrollen von Mürbeteig. So erhalten Ihre Kekse eine einheitliche Dicke und können gleichmäßig ausbacken. Teigroller aus Edelstahl oder Silikon sind kompakt gebaut, hygienisch und leicht zu reinigen. Zur Auswahl stehen auch Teigroller mit verstellbaren Abstandsringen. Sie erleichtern ebenfalls eine konstante Teigstärke. Varianten mit Silikonoberfläche reduzieren das Anhaften des Teigs deutlich. Tipp für kleine Küchen mit geringer Arbeitsfläche: Kleine Teigroller wie der Westmark Backblechroller für ebenfalls rund 20 € lassen sich gut verstauen und sind ideal für übersichtliche Keksmengen.

Highlights im Überblick:

· gleichmäßiges Ausrollen von Mürbteig und Keksteig

· vielfältige Modelle aus Holz, Edelstahl oder Silikon

· mit Abstandsringen zur Kontrolle der Teigdicke

· unterschiedliche Größen für kleine und große Arbeitsflächen

· vielseitig einsetzbar für Pizza-, Strudel- und Kuchenteig

Einordnung:

Unverzichtbarer Küchenhelfer: Wer nicht nur an den Feiertagen, sondern auch im Alltag häufig verschiedene Teige für Kekse, Kuchen oder Brot zubereitet, der profitiert von einem stabilen Teigroller mit Komfortfunktionen. Moderne Varianten bestehen aus Edelstahl oder Silikon. Besonders gleichmäßige Ergebnisse erreichen Sie mit einem Modell mit Abstandsringen. Diese erleichtern das Ausrollen auf eine einheitliche Dicke, was beispielsweise für die Zubereitung von Linzer Augen günstig ist. Für gelegentliche Backaktionen hingegen können Sie getrost zum klassischen Nudelholz greifen. Ein möglicher Nachteil hierbei ist der etwas höhere Reinigungsaufwand.

Backmatten für Weihnachtskekse: Den Keksteig spielend einfach ausrollen

Versierte Backfans, die beim Keksebacken Zeit sparen und ihre Arbeitsfläche sauber halten wollen, greifen am besten zu einer Backmatte: Diese Unterlagen bestehen aus Silikon, was das Anhaften klebriger Teige deutlich reduziert und auch das Ausrollen festerer Keksteige erleichtert. Die wiederverwendbaren Matten dienen ferner als prima Ersatz für herkömmliches Backpapier. Modelle wie die große Dr. Oetker Flexxibel Love Backmatte für 30 € sind backofenfest, lebensmittelecht und fruchtsäurebeständig. Praktisch: Auf der rutschfesten Ausrollmatte ist eine Linealhilfestellung zum Ausrollen und Abmessen der Teiggrößen aufgedruckt. Nach dem Gebrauch darf die Matte zur Reinigung in die Spülmaschine. Andere Varianten wie die Dr. Oetker Dauerbackfolie für etwa 20 € bestehen aus PTFE-beschichtetem Glasfasergewebe oder Kunststoff – diese recht günstigen Ausführungen sind jedoch weniger hitzebeständig. Gut zu wissen: Die Mehrzahl der Backmatten ist in puncto Beschaffenheit flexibel einrollbar, platzsparend verstaubar und einfach zu reinigen. Achten Sie beim Kauf vor allem auf die passende Größe, das Material sowie die die vom Hersteller angegebene maximale Temperaturbeständigkeit.

Highlights im Überblick:

· wiederverwendbare Alternative zu herkömmlichem Backpapier

· antihaftende Oberflächen erleichtert das Ausrollen

· Maßmarkierungen helfen beim gleichmäßigen Vorbereiten

· Modelle mit rutschfester Unterseite bieten mehr Halt auf der Arbeitsfläche

· flexible, einrollbare Silikonmatten sparen Platz im Küchenschrank

Einordnung:

Langjährig einsetzbare Küchenhelfer: Wenn Sie in der Weihnachtszeit häufig Teige für Kekse bereitstellen, dann profitieren Sie von einrollbaren Backmatten aus Silikon oder vergleichbaren Dauerbackfolien. Diese reduzieren nicht nur das Anhaften verschiedener Teige, sondern sind auch bedenkenlos wiederverwendbar. Im besten Fall reduziert sich Ihr Bedarf an Einweg-Backpapier – sofern die Backmatte auch für den Backofen geeignet ist. Für Komfort in der Handhabung sorgen zudem aufgedruckte Zentimeterskalen und Kreismarkierungen. So lässt sich der Teig auf die gewünschte Größe ausrollen. Spülmaschinentaugliche Ausführungen bedeuten on top weniger Reinigungsaufwand.

Spritzbeutel mit Tüllen: Perfekt für Zuckerguss und kreative Keksdekoration

Für individuelle Eigenkreationen bietet sich für die Weihnachtsbäckerei der Kauf einer Spritztüte mit verschiedenen Tüllen an. So können Sie Ihre Weihnachtskekse mit Zuckerguss, Schokolade oder feinen Mustern verzieren. Dank der vielfältigen Aufsätze lassen sich mit etwas Geschick Linien, Punkte, Sterne und andere dekorative Verzierungen gezielt auf das Gebäck zaubern. Besonders praktisch: Spritzbeutel-Sets wie das 7-teilige Kaiser Profi Spritzbeutel-Set für rund 16 € eignen sich dank Edelstahltüllen in verschiedenen Größen sogar für filigrane Muschel- und Rillenmuster. Gut zu wissen: Schmale und feine Lochtüllen sind optimal für zarte Zuckergusslinien geeignet. Die recht großen Sterntüllen kommen vor allem bei festeren Cremes und Teigen zum Einsatz. Tipp: Wiederverwendbare Spritzbeutel aus beschichtetem Gewebe oder Silikon sind eine langlebige Alternative zu Einwegmodellen aus Polyethylen. Wichtig für den häufigen Gebrauch: Spritztüten und Tüllen sollten sich im Anschluss an die Verwendung einfach reinigen lassen. Außerdem sollten Sie stets auf einen korrekten Sitz der Tülle achten.

Highlights im Überblick:

· zum Verzieren von Weihnachtskeksen und Lebkuchen

· unterschiedliche Tüllen für feine Linien und dekorative Muster

· auch für Spritzgebäck und Cremedekoration geeignet

· wiederverwendbare Varianten reduzieren den Materialverbrauch

· Sets mit vielen Aufsätzen sparen Kosten

Einordnung:

Wer Weihnachtskekse nicht nur einfach backen, sondern auch kreativ gestalten möchte, für den sind Spritzbeutel mit passenden Tüllen unverzichtbar. Für einfache Zuckergussverzierungen genügen in der Regel kleine Spritzbeutel mit feiner Lochtülle. Umfangreichere Sets eignen sich hingegen für diverse Dekorationstechniken und sogar für die Zubereitung von Spritzgebäcken. Damit Linien und Muster gleichmäßig ausfallen, ist etwas Übung und eine ruhige Hand erforderlich. Zudem fällt die Reinigung kleiner Tüllen etwas aufwendiger aus. Für alle, die gerne Lebkuchenhäuser verzieren oder selbst gebackene Kekse verschenken, sind Spritzbeutel – am besten als wiederverwendbare Variante – eine sinnvolle Anschaffung.

Fazit der Redaktion

Ob traditionelle Linzer Augen, knusprige Butterkekse oder liebevoll verzierte Lebkuchen: Erst das richtige Backzubehör macht die Weihnachtsbäckerei komfortabel und abwechslungsreich. Dabei gehören verschiedene Ausstechformen und mindestens ein Nudelholz zur Grundausstattung. Versierte Hobbybäcker, die große Keksmengen und verschiedene Kekssorten zubereiten, greifen zusätzlich zu Backmatten. Diese vereinfachen die Teigverarbeitung. Mit einem Spritzbeutel bieten sich Ihnen unterschiedlichste Möglichkeiten beim Dekorieren Ihrer Backkünste. Achten Sie bei der Auswahl Ihrer Backutensilien außerdem auf langlebige Materialien und eine hochwertige Verarbeitung, so sind Sie bestens für die Weihnachtsbäckerei gerüstet. Der Preisvergleich hilft Ihnen on top dabei, passende Backhelfer für Ihr individuellen Ansprüche und Vorstellungen zu finden.

Die Autorin Anna Wolf schreibt in der idealo-Redaktion seit 2016 leidenschaftlich gern über Küchen- und Haushaltsprodukte.

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