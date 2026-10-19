Schlagschrauber für Reifenwechsel: So lassen sich Schrauben ohne Mühe lösen

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Das typische Rattern verrät: Hier ist ein Schlagschrauber am Werk. Beim Radwechsel ist er eine große Hilfe, denn mit ihm lassen sich Schrauben ohne Kraftanstrengung lösen. Er taugt aber nicht allein für Autos, sondern ist in manchen Fällen sogar der bessere Akkuschrauber.

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Bequem herausgedreht

Etwa 20 Radschrauben sind aus- und einzudrehen, wenn beim Pkw im Herbst und Frühjahr der saisonale Radwechsel ansteht. Mit dem Kreuzschlüssel verläuft die Aktion in Eigenleistung schnell schweißtreibend und mitunter erfolglos. Vor allem Reifendienste und Werkstätten ziehen Schrauben maschinell gerne so fest an, dass es für die Ewigkeit reicht. Der Rost tut ein Übriges.

Ein Schlagschrauber bringt buchstäblich die Lösung. Für den heimischen Gebrauch haben sich die Ausführungen mit Akku durchgesetzt. Sie sind inzwischen auch im Profi-Bereich zu finden, wo weiterhin oft Druckluft als Antrieb verwendet wird.

Passend zum Zweck

Bei der Wahl des richtigen Schlagschrauber-Modells geht es um folgende Fragen:

· Für welches Auto wird das Werkzeug benötigt?

· Soll das Gerät zusätzlich auch größere Schrauben lösen?

· Wie oft kommt der Schrauber zum Einsatz?

· Welche Preislage ist gewünscht?

Es wundert nicht, wenn ein besonders leistungsstarkes Gerät für den täglichen Gebrauch mehr kostet als eines für den gelegentlichen Hobby-Einsatz. Doch auf welche Merkmale ist beim Kauf zu achten? Ein Blick in die technischen Daten hilft weiter.

Mit dem richtigen Moment

Der wohl wichtigste Kennwert ist das maximale Drehmoment. Es wird in der Einheit Newtonmeter (Nm) angegeben und nennt die Drehkraft, die ein Schlagschrauber aufbringen kann. Meist wird das Anzugsdrehmoment genannt, mitunter auch das höhere Lösedrehmoment. Beide Werte sollten deutlich über der Kraft liegen, mit der eine Schraube befestigt wurde.

Da die meisten Pkw-Radschrauben mit 100 bis 150 Nm angezogen werden, genügt für sie normalerweise ein Schlagschrauber mit 200 bis 300 Nm Anzugsdrehmoment. Als Lösedrehmoment sollten um die 400 Nm angepeilt werden. Geräte namhafter Hersteller mogeln bei diesen Werten nicht, während No-Name-Schlagschrauber gerne bei den Newtonmetern-Angaben übertreiben. Hier drei kompakte Markenwerkzeuge, die für den Do-it-yourself-Radwechsel am Pkw taugen:

· Einhell TP-CW 18 Li BL (215 Nm)

· Makita DTW210 (250 Nm)

· Bosch UniversalImpactDrive 18V-350 (350 Nm)

Starker Auftritt

Wer Räder an Lastwagen oder Traktoren zu tauschen hat, muss zu schwererem Gerät greifen. Auch für Arbeiten an der Kurbelwelle oder dem Fahrwerk ist, je nach Schraubengröße, viel Kraft notwendig. Außerdem können ein paar Reserven nicht schaden. Diese drei Exemplare schaffen mehr als 600 Nm, sie spielen damit aber schon in der Profi-Liga

· Milwaukee M18 FMTIW2F12 (754 Nm)

· DeWalt DCF891 (813 Nm)

· Metabo SSW 18 LTX 1450 (1450 Nm)

Nicht ohne DrehMo

Alle aufgeführten Schlagschrauber nutzen 18-Volt-Akkus. Sie besitzen einen ½-Zoll-Außenvierkant, um passende Stecknüsse zu befestigen. Solche schlagfesten Steckschlüssel-Einsätze bestehen aus zähem Chrom-Molybdän-Stahl, um den hohen Belastungen standzuhalten. Beim Eindrehen von Radschrauben wird zum Schluss ein Drehmomentschlüssel benutzt, damit sie weder zu fest noch zu locker sitzen. Das vorgeschriebene Anzugsmoment nennt der Fahrzeughersteller in der Betriebsanleitung.

Nicht nur am Auto nützlich

Schlagschrauber sind aber nicht nur die passenden Begleiter beim Radwechsel. Sie können oft auch dort genutzt werden, wo sonst der allseits beliebte Akkuschrauber zum Einsatz kommt. Beispiele sind der Bau einer Holzterrasse oder der Innenausbau mit Spanplatten. Allerdings ist Vorsicht geboten, damit Schrauben nicht versehentlich zu weit im Material versenkt werden.

Gut für die Gelenke

Ein großer Vorteil der Schlagschrauber: Aufgrund ihrer ausgeklügelten Technik entwickeln sie kaum Gegenkräfte. Bei einem Akkuschrauber hingegen sind diese Kräfte deutlich spürbar; sie belasten Muskeln und Gelenke. Wer stundenlang Dutzende von Schrauben einzudrehen hat, ist mit einem kleinen, leichten Schlagschrauber oft besser bedient. Solche Geräte sind mit Aufnahmen für Sechskant-Schraubbits ausgestattet. Drei Vertreter dieser Art:

· Makita DTD173 (180 Nm)

· Bosch GDR 18V-215 (215 Nm)

· Einhell TP-CI 18/220 Li BL (220 Nm)

Das hohe Drehmoment spricht ebenfalls für den Schlagschrauber. Zum Vergleich: Akkuschrauber bleiben bei den Nm-Werten meist im zweistelligen Bereich, von wenigen Top-Modellen abgesehen.

Das Schrauben ist seit rund 40 Jahren ein wichtiges Hobby unseres Autors Hendrik Schultz, das Schreiben fast ebenso lange sein Beruf.

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