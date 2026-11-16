Trockene Haut im Winter? Diese Pflegeprodukte helfen

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Kälte und trockene Heizungsluft setzen unserer Haut im Winter besonders zu. Mit der richtigen Pflege lassen sich trockene Gesichtshaut, spröde Lippen und raue Hände jedoch gezielt bekämpfen. Wir zeigen Ihnen, welche Inhaltsstoffe besonders wirksam sind und welche Pflegeprodukte sich gerade jetzt lohnen.

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Spannungsgefühle, raue Hautstellen und unangenehme Trockenheit sind im Winter keine Seltenheit. Vor allem der ständige Wechsel zwischen der kalten Außenluft und der trockenen Heizungsluft kann die Haut stark belasten. Zudem entzieht zu heißes Duschen oder Baden der Haut Feuchtigkeit und kann die natürliche Hautbarriere zusätzlich schwächen.

Welche Pflege am besten geeignet ist, hängt jedoch nicht nur davon ab, welche Körperstellen betroffen sind, sondern auch von den enthaltenen Wirkstoffen. Ein genauerer Blick auf die Inhaltsstoffe lohnt sich daher besonders.

Hyaluron, Urea und Ceramide: Diese Inhaltsstoffe helfen bei trockener Haut

Bei trockener Winterhaut kommt es vor allem auf die richtigen Inhaltsstoffe an. Glycerin und Hyaluronsäure helfen dabei, Feuchtigkeit in der Haut zu binden. Ceramide unterstützen hingegen die natürliche Hautbarriere und können so den Feuchtigkeitsverlust reduzieren. Sheabutter schützt die Haut dank ihrer rückfettenden Eigenschaften vor dem Austrocknen, während Panthenol gereizte Haut beruhigen kann. Urea eignet sich besonders für raue und trockene Hautstellen, da es Feuchtigkeit bindet, Juckreiz lindern und dabei helfen kann, abgestorbene Hautzellen zu entfernen.

Trockene Gesichtshaut? Diese Cremes und Seren schaffen Abhilfe

Besonders im Gesicht machen sich trockene Haut und das unangenehme Spannungsgefühl schnell bemerkbar. Um dem entgegenzuwirken, sind feuchtigkeitsspendende Cremes und Seren gefragt. Der Cicaplast Baume B5 von La Roche-Posay enthält beruhigendes Panthenol und eignet sich besonders für trockene und strapazierte Haut. Für zusätzliche Feuchtigkeit sorgt das Hyaluronic Acid 2% + B5 Serum von The Ordinary, das sich ideal unter einer Gesichtscreme auftragen lässt. Wer hingegen eine leichtere Pflege bevorzugt, findet im Moisture Surge 100H Auto-Replenishing Hydrator von Clinique eine erfrischende Gel-Creme, die Feuchtigkeit spendet, ohne ein schweres Hautgefühl zu hinterlassen.

Schluss mit spröden Lippen: Pflege für kalte Wintertage

Kälte und trockene Heizungsluft können auch unseren Lippen ordentlich zusetzen. Da sie keine schützenden Talgdrüsen besitzen, trocknen sie besonders schnell aus und werden spröde oder rissig. In diesem Fall kann der Aquaphor Lip Balm von Eucerin mit feuchtigkeitsbindendem Glycerin sowie beruhigendem Panthenol und Bisabolol hilfreich sein. Auch der Cicaplast B5 von La Roche-Posay enthält Panthenol und stärkt die natürliche Hautbarriere zusätzlich mit Sheabutter und speziellen Lipiden. Wer seinen Lippen über Nacht eine Extraportion Pflege gönnen möchte, sollte sich die Lip Sleeping Mask von Laneige einmal genauer ansehen. Diese reichhaltige Lippenmaske enthält unter anderem Sheabutter und Pflanzenextrakte, die für ein weicheres Hautgefühl sorgen.

Raue Hände adé: Intensive Pflege gegen trockene Winterhände

Häufiges Händewaschen und niedrige Temperaturen können die Hände schnell austrocknen und ein unangenehmes Spannungsgefühl verursachen. Die AtopiControl Hand Intensiv-Creme von Eucerin wurde speziell für trockene und strapazierte Hände entwickelt und eignet sich auch für Haut, die zu Neurodermitis neigt. Die Cetaphil Pro Itch Control Repair Sensitive setzt hingegen auf regenerierende Pflege und versorgt strapazierte Haut mit wertvollen Lipiden. Wer eine besonders reichhaltige Handcreme bevorzugt, sollte die Karité Confort Shea Handcreme von L'Occitane in Betracht ziehen. Mit Glycerin und Sheabutter pflegt sie trockene Hände intensiv, schützt vor Feuchtigkeitsverlust und sorgt für ein geschmeidigeres Hautgefühl.

Raue Haut war gestern: Feuchtigkeit für den ganzen Körper

Trockene Haut im Winter äußert sich meist durch raue Stellen und Spannungsgefühle, insbesondere an den Beinen, Händen und Ellbogen. In solchen Fällen kann beispielsweise der reichhaltige Lipikar Baume AP+ Max von La Roche-Posay Abhilfe schaffen. Er bietet intensive Pflege für sehr trockene, zu Neurodermitis neigende Haut. Die Feuchtigkeitslotion von CeraVe enthält hingegen Ceramide und Hyaluronsäure, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgen und ihre natürliche Schutzbarriere stärken können. Wer eine leichtere Textur bevorzugt, findet mit der Lait Corporel Körpermilch von Biotherm eine angenehme Alternative, die für ein geschmeidiges Hautgefühl sorgt.

Gut gepflegt durch den Winter: Auf die richtige Pflege kommt es an

Ob im Gesicht, an den Händen oder am Körper, mit der richtigen Pflege lässt sich trockene Winterhaut gezielt bekämpfen. Dabei sind nicht nur feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure, Ceramide oder Urea entscheidend, sondern auch die individuellen Bedürfnisse Ihrer Haut. Während reichhaltige Cremes wie der Cicaplast Baume B5 von La Roche-Posay besonders trockene und strapazierte Stellen pflegen, können leichtere Seren und Lotionen wie beispielsweise die Lait Corporel Körpermilch von Biotherm für zusätzliche Feuchtigkeit sorgen. Wer seine Pflegeroutine an die kalte Jahreszeit anpasst, kann Spannungsgefühle reduzieren und seine Haut auch im Winter geschmeidig halten.

Die Autorin Thalia Lehmann schreibt bei idealo über Beauty und Fashion. Sie interessiert sich für effektive Routinen und Produkte, die gesunde Haut und kräftiges, glänzendes Haar fördern.

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