Ninja Air Fryer: 3 günstige Alternativen im Vergleich

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Für knusprige Pommes, saftige Fleischstückchen und knackige Gemüsesticks müssen Sie nicht unbedingt zu einer teuren Ninja-Heißluftfritteuse greifen. Auf dem wachsenden Air-Fryer-Markt finden sich günstige Alternativen, die mit praktischen Funktionen für die schnelle, fettarme Zubereitung diverser Gerichte punkten. Wir stellen Ihnen drei Alternativen für Singles, Paare und Familien vor, die mit unterschiedlicher Ausstattung und viel Komfort überzeugen.

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Ob kompakter Air Fryer für kleine Portionen, Medium-Modell mit Sichtfenster oder XXL-Heißluftfritteuse mit gleich 3 Garkammern: Mit den Geräten von Cecotec, Philips und GOURMETmaxx bieten sich Ihnen – passend zu Ihrer Haushaltsgröße – nützliche Lösungen für verschiedene Kochbedürfnisse.

Klein, günstig und unkompliziert: Die Cecotec Cecofry Pixel 2500

Für Singles und kleine Küchen mit wenig Stellfläche: Die Cecotec Cecofry Pixel 2500 ist eine kompakte Heißluftfritteuse, die ideal für schnelle Mahlzeiten, Snacks und kleinere Portionen ist. Mit einem Fassungsvermögen von 2,5 l verfügt der Air Fryer über ausreichend Platz für Klassiker wie Pommes frites oder Nuggets, aber auch Gemüse und beliebte Küchlein wie Muffins. Seine Leistung beträgt dabei 1.200 W, was sich günstig auf die Zubereitungsdauer auswirkt. Besonders brauchbar ist die intuitive Bedienung mittels eines Drehreglers, mit dem sich die Garzeit auf maximal 30 Minuten festlegen lässt.

Wichtig zu wissen: Auf Extras wie eine Menüführung oder App-Anbindung verzichtet das Einsteigermodell bewusst. Zudem ist die die Temperatur nicht variabel und beträgt durchweg 200 °C. Somit ist die Handhabung auch für Nutzer einfach, die erstmals mit einer Heißluftfritteuse kochen. Außerdem benötigt das Modell aufgrund seiner kompakten Bauweise vergleichsweise wenig Platz auf der Arbeitsplatte.

Wenn Sie also nur gelegentlich kleinere Gerichte zubereiten möchten und auf umfangreiche Zusatzfunktionen verzichten können, erhalten Sie mit diesem Gerät eine preiswerte Alternative zum vergleichbaren Ninja-Modell Ninja AF100EU, das mit einem Preis von rund 70 € fast das doppelte kostet.

Highlights im Überblick:

2,5 l Fassungsvermögen für übersichtliche Mahlzeiten, 1.200 W Leistung für schnelle Ergebnisse, einfache Bedienung mittels Drehregler, kompakte Bauform für Küchen mit wenig Stellfläche, Zubereitung mit wenig Öl möglich

Einordnung:

Unser Tipp für preisbewusste Mini-Haushalte: Die Cecotec Cecofry Pixel 2500 bringt Ihnen die wichtigsten Funktionen einer Heißluftfritteuse mit und verzichtet auf aufwendige Features und Komfortfunktionen. Das ist speziell für Singles und Paare sinnvoll – denn so müssen Sie kein großes Gerät aufheizen, wenn lediglich eine Handvoll Pommes auf den Tisch kommen sollen. On top macht das simple Bedienprinzip die Fritteuse auch für Einsteiger interessant. Bei der Bereitstellung größerer Portionen stößt der 2,5-l-Garkorb allerdings schnell an seine Grenzen. Für mehrköpfige Familien oder die Zubereitung mehrerer Speisen erscheint deshalb ein größeres Modell logischer.

Mehr Komfort für kleinere Familien: Der Philips Airfryer NA221/00

Für Haushalte mit bis zu 3 Personen lohnt sich ein Blick auf den Philips Airfryer NA221/00 aus der 2000 Series. Er kombiniert ein alltagstaugliches Fassungsvermögen von 4,2 l mit praktischen Funktionen. So können Sie beispielsweise größere Mengen Pommes frites, Fleisch, Fisch oder auch mehr Gemüse auf den Tisch bringen. Zu den Highlights des Modells zählt die RapidAir-Technologie, die laut Hersteller für eine besonders gleichmäßige Luftzirkulation im Garraum sorgen soll. Zusätzlich erwartet Sie eine solide Leistung von 1500 W. Dank des integrierten Sichtfensters lässt sich der Garfortschritt kontrollieren, ohne dass Sie den Korb herausziehen müssen. Top in puncto Bedienung: Sie finden hier ein digitales Touchdisplay mit 9 voreingestellten Programmen. Insgesamt stehen 13 Zubereitungsarten zur Verfügung, unter anderem Aufwärmen, Backen und Grillen. So können Sie mit dem Philips-Airfryer zusätzlich zum klassischen Fast Food auch verschiedene Alltagsgerichte wie Nudel- oder Kartoffelauflauf kreieren. Gut zu wissen: Die herausnehmbaren und spülmaschinengeeigneten Bauteile erleichtern die Reinigung nach dem Kochen.

Highlights im Überblick:

mittleres Fassungsvermögen von 4,2 l

höhere Leistung von 1.500 W

herstellereigene RapidAir-Technologie für gleichmäßige Heißluftzirkulation

digitales Display mit 9 automatischen Programmen und 13 Kochmethoden

Sichtfenster zur einfachen Kontrolle des Garvorgangs

spülmaschinengeeignete Teile wie Frittierkorb und Gittereinsatz

Einordnung:

Preis-Leistungs-Sieger für Pärchen und 3-Personen-Haushalte: Der Philips NA221/00 bietet Ihnen einen prima Mittelweg zwischen übersichtlicher Bauweise, beachtlichem Fassungsvermögen und vielseitiger Ausstattung. Besonders die transparente Garschublade und die vielen digitalen Programme sorgen im Alltag für deutlich mehr Komfort, wenn Sie regelmäßig unterschiedliche Gerichte zubereiten wollen. Lobenswert ist auch der recht niedrige Kaufpreis von circa 60 € – das Vergleichsmodell Ninja AF140 ist mit rund 80 € etwas teurer.

3 Garkammern für kochfreudige Familien: Die große GOURMETmaxx FryUp3 mit 17 l

Für Familien und größere Haushalte, die Wert auf eine vielseitige Küche legen: Mit der GOURMETmaxx FryUp3 3-Kammer-Heißluftfritteuse 17 l wird Ihnen in puncto vollständige Menüzubereitung ausreichend Platz geboten. Entsprechend finden Sie hier ein Gesamtvolumen von 17 l, aufgeteilt auf 3 getrennte Garzonen mit zwei 4-l-Körben und einer großen 9-l-Schublade. Praktisch: Dank der getrennten Kochzonen lassen sich unterschiedliche Temperaturen und Garzeiten für verschiedene Zutaten einstellen. So eignet sich die FryUp3 zum einen für schnelle Snacks und zum anderen auch für abwechslungsreiche Familiengerichte. Im Vergleich zu kleineren Heissluftfritteusen mit nur einem Korb bringt sie folglich deutlich mehr Varianz in den Kochalltag. Das XXL-Modell ist zudem 3.000 W stark und eignet sich für den täglichen Gebrauch. Zu den weiteren Highlights gehören die 12 automatischen Programme und das nach oben aufklappbare farbige Touchdisplay. Besonders komfortabel: Wie viele andere Doppelfritteusen verfügt auch die GOURMETmaxx FryUp3 über eine Synchronisationsfunktion, mit der Sie unterschiedliche Speisen nahezu zeitgleich fertig zubereiten können. Die 3 integrierten Sichtfenster erleichtern außerdem die Kontrolle des Garfortschritts – das umständliche Öffnen der Schubladen ist damit nicht nötig.

Highlights im Überblick:

· 3.000 W Leistung und 17 Liter Gesamtvolumen

· 3 getrennte Garzonen mit 2 Kammern à 4 l und eine Kammer à 9 l

· 3 Sichtfenster zur Kontrolle des Garfortschritts

· gleichzeitige Zubereitung unterschiedlicher Speisen möglich

· Synchronisationsfunktion für aufeinander abgestimmte Garzeiten

Einordnung:

Preistipp für Familien ab 4 Personen: Die GOURMETmaxx FryUp3 punktet mit ihrem großzügigen 17-l-Volumen und den 3 separat nutzbaren Garkammern – und das zu einem Preis von nur rund 100 €. Im Vergleich dazu ist das deutlich kleinere, 10,4 l große Ninja-Modell – die 2-Kammer-Fritteuse AF500 EU – für rund 130 € zu haben. Wenn Sie häufig komplette Mahlzeiten mit unterschiedlichen Beilagen kredenzen, profitieren Sie von der Möglichkeit, bis zu 3 Lebensmittel parallel zu garen. So sparen Sie sich zusätzliche Garvorgänge und Kochzeit. Wichtig zu wissen: Die XXL-Heißluftfritteuse ist recht raumfordernd. Planen Sie daher eine ausreichend große Stellfläche auf der Arbeitsplatte ein.

Fazit der Redaktion

Günstige Mini-Fritteuse, vielseitig-komfortabler Allrounder oder XXL-Familiengerät? Die 3 Heißluftfritteusen von Cecotec, Philips und GOURMETmaxx decken die individuellen Bedürfnisse verschiedener Haushalte ab: So eignet sich die Cecotec Cecofry Pixel 2500 für Singles, die ein simples Gerät zum kleinen Preis suchen. Mit dem Philips NA221/00 Airfryer haben Paaren und kleine Haushalten in puncto Zubereitung etwas mehr Spielraum. Für anspruchsvolle Familien ist die große GOURMETmaxx FryUp3 mit 3 Garkammern und 17 l Gesamtvolumen die optimale Wahl. Beachten Sie vor der Kaufentscheidung das jeweilige Fassungsvermögen, den Funktionsumfang sowie den Ihnen verfügbaren Platz. Ein Preisvergleich auf idealo.at hilft zusätzlich, die aktuell besten Angebote zu finden und den Preisvorteil gegenüber vergleichbaren Ninja-Modellen zu prüfen.

Die Autorin Anna Wolf schreibt in der idealo-Redaktion seit 2016 leidenschaftlich gern über Küchen- und Haushaltsprodukte.

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