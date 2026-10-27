Tolino oder Kindle? Zwei beliebte E-Book-Reader im Vergleich

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Wer gerne liest, muss längst keine schweren Bücher mehr mit sich herumtragen. E-Book-Reader machen es möglich, Tausende Titel platzsparend zu speichern und überall zu lesen. Besonders beliebt sind die Geräte von Tolino und Amazon Kindle. Doch welcher Reader bietet mehr fürs Geld? Wir vergleichen den Tolino Shine 5 mit dem Kindle Paperwhite (2024) und zeigen, für wen sich welches Modell lohnt.

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Ob im Urlaub, unterwegs oder gemütlich auf dem Sofa: Ein E-Book-Reader ist für Bücherfans eine gute Alternative zum klassischen Taschenbuch. Dank spezieller Displays lassen sich die digitalen Seiten auch bei Sonnenschein angenehm lesen. Zudem halten die Akkus deutlich länger als bei gewöhnlichen Tablets. Zwei besonders interessante Modelle sind der Tolino Shine 5 und der Amazon Kindle Paperwhite (2024).

Tolino Shine 5 oder Kindle Paperwhite: Die wichtigsten Unterschiede

Beide E-Book-Reader bieten eine scharfe Textdarstellung, anpassbare Beleuchtung und Speicherplatz für zahlreiche Bücher. Unterschiede gibt es vor allem bei der Displaygröße, der Handhabung und der Auswahl digitaler Buchshops.

Tolino Shine 5: Kompakter Lesebegleiter mit mehr Freiheit

Wenn Sie einen handlichen E-Book-Reader suchen und Bücher nicht ausschließlich bei Amazon kaufen möchten, sollten Sie sich den Tolino Shine 5 genauer ansehen.

Das Gerät verfügt über ein 6 Zoll großes E-Ink-Display mit einer Auflösung von 300 ppi. Dadurch werden Buchstaben scharf dargestellt und auch längere Texte lassen sich angenehm lesen. Die integrierte smartLight-Beleuchtung passt die Farbtemperatur sogar auf Wunsch an die Tageszeit an.

Besonders praktisch ist aber das geringe Gewicht von nur 173 Gramm. Zum Vergleich: Der Kindle kommt auf 211 Gramm, also fast 40 Gramm mehr. Zudem bietet der Tolino Shine 5 eine größere Flexibilität beim Kauf von digitalen Büchern. Denn anders als beim Kindle sind Sie hier nicht auf den Amazon-Kosmos angewiesen.

Tolino unterstützt unter anderem das weitverbreitete EPUB-Format. Dadurch können Sie kompatible E-Books aus verschiedenen Shops nutzen und Ihre digitale Bibliothek flexibler zusammenstellen. Auch wenn Sie öffentliche E-Book-Leihangebote nutzen möchten, kann das ein wichtiger Vorteil sein. Die jeweilige Kompatibilität sollte allerdings vorab geprüft werden.

Die Stärken des Tolino Shine 5 im Überblick:

· Scharfes 6-Zoll-Display für angenehmes Lesen

· Kompaktes Design mit nur 173 Gramm Gewicht

· Anpassbare Beleuchtung für Tag und Nacht

· Unterstützung verschiedener E-Book-Formate

· Zugang zu mehreren Buchanbietern

· 16 GB Speicherplatz für eine umfangreiche Bibliothek

· Wassergeschütztes Gehäuse

Kindle Paperwhite (2024): Mehr Display und besonders lange Akkulaufzeit

Wenn Sie regelmäßig und viel lesen, lohnt sich ein genauerer Blick auf Kindles Paperwhite (2024).

Sein 7 Zoll großes Display bietet mehr Platz für Texte als das 6-Zoll-Panel des Tolino Shine 5. Dadurch müssen Sie weniger häufig umblättern. Auch bei der Darstellung überzeugt das Gerät mit einer Auflösung von 300 ppi. Die anpassbare Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur sorgt auch hier dafür, dass Bücher sowohl tagsüber als auch am Abend angenehm lesbar bleiben.

Eine besondere Stärke des Kindle Paperwhite ist allerdings seine Ausdauer. Amazon gibt für das Modell unter bestimmten Nutzungsbedingungen eine Akkulaufzeit von bis zu zwölf Wochen an. Damit eignet sich der Reader besonders für Urlaube oder längere Reisen. Hinzu kommt die flüssige Bedienung. Seitenwechsel funktionieren schnell und auch die Navigation durch die digitale Bibliothek ist komfortabel.

Der größte Unterschied zum Tolino liegt im geschlosseneren Amazon-Ökosystem. Wenn Sie Ihre Bücher ohnehin bei Amazon kaufen, profitieren Sie von der einfachen Integration. Möchten Sie dagegen frei zwischen verschiedenen Buchshops wechseln, stoßen Sie hier an Grenzen.

Die Stärken des Kindle Paperwhite (2024) im Überblick:

· Großes 7-Zoll-Display mit scharfer Darstellung

· Bis zu zwölf Wochen Akkulaufzeit laut Hersteller

· Schnelle Seitenwechsel und flüssige Bedienung

· Anpassbare Beleuchtung mit warmem Licht

· Wasserdichtes Gehäuse nach IPX8

· Direkter Zugang zum Amazon-Kindle-Shop

· 16 GB Speicherplatz in der Standardversion

Welcher E-Book-Reader bietet mehr fürs Geld?

Beim Preis hat der Tolino Shine 5 gegenüber dem Kindle Paperwhite derzeit die Nase vorne. Mit einem Einstiegspreis von 156,26 Euro ist er um knapp 10 Euro günstiger als das Amazon-Modell. Dafür bietet der Kindle einen größeren Bildschirm, mehr Komfort beim Umblättern und eine besonders hohe Akkuausdauer.

Entscheidend ist deshalb, welche Eigenschaften Ihnen beim Lesen besonders wichtig sind.

Der Tolino Shine 5 lohnt sich vor allem, wenn Sie:

· einen möglichst kompakten Reader suchen,

· E-Books bei verschiedenen Anbietern kaufen möchten,

· Wert auf ein geringes Gewicht legen,

· für einen alltagstauglichen Reader etwas weniger ausgeben möchten.

Der Kindle Paperwhite (2024) ist eine gute Wahl, wenn Sie:

· häufig und über längere Zeit lesen,

· ein größeres Display bevorzugen,

· möglichst selten aufladen möchten,

· bereits viele E-Books bei Amazon gekauft haben,

· Wert auf eine besonders flüssige Bedienung legen.

Günstigere Alternative: Amazon Kindle schon ab 95 Euro

Wer beim Kauf möglichst wenig ausgeben möchte, findet innerhalb der Kindle-Familie noch eine günstigere Möglichkeit.

Der klassische Amazon Kindle (2024) ist bereits ab 119,90 Euro erhältlich. Damit kostet er etwas weniger als der Kindle Paperwhite und auch weniger als der Tolino Shine 5.

Das Einstiegsmodell besitzt ein 6-Zoll-Display mit 300 ppi, wiegt nur 158 Gramm und bietet 16 GB Speicherplatz. Auf das größere Display und die zusätzlichen Komfortfunktionen des Paperwhite müssen Sie hier allerdings verzichten. Der günstige Preis macht das Modell daher vor allem interessant, wenn Sie nur gelegentlich lesen oder ein Einstiegsmodell suchen.

Fazit: Tolino oder Kindle – welcher Reader lohnt sich mehr?

Sowohl der Tolino Shine 5 als auch der Kindle Paperwhite (2024) bieten ein gutes Gesamtpaket. Einen eindeutigen Sieger gibt es nicht, denn beide Geräte setzen unterschiedliche Schwerpunkte.

Der Tolino Shine 5 ist die bessere Wahl, wenn Sie einen kompakten E-Book-Reader suchen und beim Bücherkauf flexibel bleiben möchten. Mit einem Preis ab 149 Euro bietet er eine gute Ausstattung und eignet sich besonders auf Reisen.

Der Kindle Paperwhite (2024) lohnt sich dagegen für Vielleser, die mehr Wert auf Bedienkomfort, Displaygröße und Akkulaufzeit legen. Dabei ist der Aufpreis überschaubar.

Unser Fazit: Wer möglichst flexibel bleiben möchte, greift zum Tolino Shine 5. Wer bereits im Amazon-Ökosystem unterwegs ist und besonders viel liest, dürfte mit dem Kindle Paperwhite langfristig mehr Freude haben.

Autorin Katja Zimmermann beschäftigt sich im idealo Magazin täglich mit Konsumtrends, Preisentwicklungen und cleveren Kaufentscheidungen

*Preise und Verfügbarkeit: Die genannten Preise basieren auf den Angeboten von idealo.at vom 13. Oktober 2026. Preise können je nach Händler, Ausführung und Verfügbarkeit variieren. Gegebenenfalls fallen zusätzliche Versandkosten an. Maßgeblich ist der Preis im jeweiligen Shop.