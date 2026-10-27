Akkuschrauber für Profis – und solche, die es gerne wären

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Akkuschrauber haben der klassischen Bohrmaschine mittlerweile den Rang abgelaufen. Sowohl Profis als auch Heimwerker schätzen das Werkzeug, bei dem kein Kabel stört.

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Stimmt die Bezeichnung überhaupt?

Nimmt man es genau, dann liegt der Begriff Akkuschrauber meist daneben. Denn überwiegend gemeint sind Akkubohrschrauber oder Akkuschlagbohrschrauber. Mit ihnen lässt sich zum Beispiel ein Regal nicht nur schnell und bequem zusammenbauen, sondern auch gleich mit Bohrlöchern in der Wand befestigen. Die Bohrfunktion besitzt ein reiner Akkuschrauber nicht.

Fragen vor dem Kauf:

Vorab sollte klar sein, welche Eigenschaften benötigt werden. Daraus ergeben sich folgende Fragen:

· Welche Leistung wird benötigt?

· Wie wichtig sind Handlichkeit und geringes Gewicht?

· Sind bereits Akkus vorhanden?

· Was darf der Akkuschrauber kosten?

Eine leichte Wahl mit 12 Volt

Nicht immer muss ein starkes und teures Gerät auch das beste sein. Denn eine stattliche Leistung bedeutet ein höheres Gewicht, ein größeres Gehäuse und meist auch eine gehobene Preislage. Wenn man ohnehin fast nur mit kleinen bis mittelgroßen Bohrern und Schrauben zu tun hat, ist ein kompakter Akkuschrauber eher die richtige Wahl.

Profis, die stundenlang mit einem Werkzeug arbeiten müssen, entscheiden sich aus Erfahrung gerne für ein möglichst leichtes Gerät. Es sollte ohne Akku unter der Grenze von 1 kg bleiben. Solche Akkuschrauber finden sich überwiegend in der 12-Volt-Klasse. Hier drei Beispiele:

· Bosch GSR 12V-32 Professional

· Milwaukee M12 BLDDRC

· Makita DF332

Beliebt und breit aufgestellt: Die 18-Volt-Klasse

Das 12-Volt-Sortiment ist allerdings bei einigen Herstellern recht überschaubar. Viel mehr Auswahl herrscht bei den Akkuschraubern mit 18 Volt. Es gibt eine große Bandbreite an Modellen, die sich in Leistung und Gewicht deutlich voneinander unterscheiden. Die stärksten Geräte erreichen ein Drehmoment von über 100 Newtonmeter (Nm); damit lassen sich auch große Schrauben eindrehen. In den meisten Fällen reicht ein Akkuschrauber mit mittlerer Leistung. Schafft er ein Drehmoment von 50 Nm, so genügt dies für Standardschrauben der Größe M10 (Schlüsselweite 17 mm). Die folgenden drei Modelle haben ein zuschaltbares Schlagwerk. Sie lassen sich damit auch zum Bohren in Stein nutzen:

· Einhell TP-CD 18/70 Li-i BL

· Ryobi RPD18BL2-0

· DeWalt DCD805

Wie es der Name verspricht: echte Akkuschrauber

Schließlich zu den Akkuschraubern, die diese Bezeichnung zu Recht tragen. Sie beschränken sich allein auf das Schrauben und tun ihren Dienst etwa bei Bastelarbeiten oder dem Zusammenbau von kleinen Möbeln. Drei Vertreter dieses Typs sind:

· Bosch IXO 8

· Einhell TE-SD 3,6/1 Li

Black & Decker CS3651LC

Solche Akkuschrauber laufen mit rund 4 Volt; ihre Motorleistung reicht für ein Drehmoment von 4 bis 7 Nm. Sie sind also keine Kraftprotze, dafür aber noch leichter und kleiner gebaut als die 12-Volt-Modelle. Der Bosch IXO 8 wiegt gerade einmal 350 g.

Flexible Akkus

Beim Kauf eines Schraubers – ob mit oder ohne Bohrfunktion – entscheidet oft der Akku. Wer bereits entsprechendes Werkzeug eines bestimmten Herstellers besitzt, bleibt der Marke meist treu. Die schon vorhandenen Akkus lassen sich fast immer auch für die Neuanschaffung nutzen. So ist das 18-Volt-Akkusystem von Bosch Professional bis zum Jahr 2008 rückwärtskompatibel. Die Akkus der großen Marken lassen sich für Hunderte von Werkzeugen verwenden.

Müssen neue Akkus gekauft werden, dann treiben sie den Gesamtpreis kräftig nach oben. Bei ihnen kommt heute fast ausnahmslos die Lithium-Ionen-Technik zum Einsatz. Moderne Akkus speichern viel Strom bei vergleichsweise geringem Gewicht und Platzbedarf. Die Vorteile der Li-Ion-Technik haben kabellosen Werkzeugen den Durchbruch gebracht.

Das Schrauben ist seit rund 40 Jahren ein wichtiges Hobby unseres Autors Hendrik Schultz, das Schreiben fast ebenso lange sein Beruf.

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