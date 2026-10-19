Dyson oder Alternative? Haarstyler für 100, 200 und 500 Euro

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Haarstyler von Dyson, Shark und BaByliss versprechen schöne Frisuren mit wenig Aufwand. Doch muss ein guter Multistyler wirklich 500 Euro kosten? Wir vergleichen Geräte für 100, 200 und 500 Euro und schauen, wann sich der Aufpreis wirklich lohnt.

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Während früher Föhn, Lockenstab, Rundbürste und Glätteisen einzeln zum Einsatz kamen, vereinen moderne Multistyler mehrere dieser Funktionen in einem Gerät. Das spart zum einen Platz im Badezimmer und kann zum anderen das tägliche Haarstyling deutlich erleichtern.

Dyson zählt mit seinen Airwrap-Modellen zu den bekanntesten Premium-Herstellern auf dem Markt. Mittlerweile gibt es jedoch auch zahlreiche günstigere Alternativen, die vergleichbare Ausstattungen bieten.

Doch welche Funktionen sind tatsächlich notwendig und für wen lohnt sich ein teureres Modell? Bei der Wahl des passenden Multistylers spielen vor allem der eigene Haartyp, die gewünschten Frisuren und das verfügbare Budget eine Rolle.

Schöne Haare ohne viel Aufwand: Wie viel muss ein guter Haarstyler kosten?

Multistyler unterscheiden sich vor allem in ihrer Auswahl an Aufsätzen, den Temperatureinstellungen und dem Bedienkomfort. Günstigere Modelle konzentrieren sich häufig auf grundlegende Funktionen wie Trocknen, Glätten und das Stylen von voluminösen Föhnfrisuren mithilfe von Rundbürstenaufsätzen.

Teurere Modelle bieten dagegen zusätzliche Aufsätze für Locken und Wellen sowie spezielle Funktionen, die Frizz reduzieren und für glatte, glänzende Haare sorgen sollen. Außerdem können fortschrittliche Luftstromtechnologien und einstellbare Temperaturen das Styling erleichtern.

Haarstyler unter 100 Euro: Günstig stylen mit BaByliss & Co.

Sind Sie auf der Suche nach einem Gerät für unter 100 Euro, bietet sich unter anderem der BaByliss Multistyler Air Wand oder die Revlon One-Step 5-in-1 Warmluftbürste an. Beide Modelle verfügen über mehrere Temperatur- und Gebläsestufen.

Der BaByliss Air Wand lässt sich ohne Aufsatz als Haartrockner verwenden. Die Glättungsbürste sorgt für eine entspanntere, glatte Haarstruktur und weniger Frizz. Mit dem zweiten, ovalen Bürstenaufsatz gelingen außerdem voluminöse Blowout-Frisuren.

Die Warmluftbürste von Revlon punktet dagegen mit gleich 5 verschiedenen Aufsätzen. Neben Bürsten für Volumen und glattere Haare macht hier der Lockenstab-Aufsatz sogar

das Stylen von Locken problemlos möglich. Die verwendeten Keramik-, Turmalin- und Titanium-Beschichtungen unterstützen außerdem eine gleichmäßige Wärmeverteilung.

Dyson-Alternative für 200 Euro: Was können Shark und Dreame?

Geräte ab 200 Euro kommen dem Konzept der Airwrap-Modelle von Dyson schon um einiges näher als klassische Warmluftbürsten. Zu den beliebtesten Modellen gehören hier der Shark FlexStyle 3-in-1 HD426 oder auch der Dreame AirStyle Pro 2.

Beide Modelle bieten mehrere Aufsätze für unterschiedliche Frisuren. Besonders praktisch sind die automatischen Lockenaufsätze, bei denen der Luftstrom die Haare um den Aufsatz wickelt. Auch klassische, voluminöse Föhnfrisuren sind durch die Rundbürstenaufsätze möglich. Eine Kaltstufe kann die Föhnfrisur fixieren und so für längeren Halt des Stylings sorgen.

Beim günstigeren Shark FlexStyle lässt sich der Griff um 90 Grad drehen. Dadurch verwandelt sich der Multistyler in einen klassischen Haartrockner. Das erleichtert die Handhabung beim Föhnen.

Der teurere Dreame AirStyle Pro 2 bietet dagegen eine größere Auswahl an Aufsätzen. Dazu gehört auch ein Diffuser, mit dem Sie Ihre Naturlocken oder Wellen schonend trocknen und definieren können. Ein Flyaway-Aufsatz soll fliegende Haare zusätzlich bändigen.

Wer vielseitige Stylingfunktionen sucht, aber ein kleineres Budget zur Verfügung hat, findet hier also auf jeden Fall zwei interessante Alternativen.

Dyson Airwrap: Lohnt sich das teure Gerät für 500 Euro?

Das neueste Modell der Dyson-Airwrap-Kollektion, der Dyson Airwrap Co-anda2x Straight + Wavy Hair, ist mit ca. 500 Euro die luxuriöseste und teuerste Variante des Herstellers.

Das Gerät bietet 6 verschiedene Aufsätze, eine bessere Motorleistung als sein Vorgänger und eine intelligente App-Anbindung.

Besonders praktisch: Das Gerät erkennt die genutzten Aufsätze automatisch und kann dann den Luftstrom und die Temperatur anpassen. Für ein individuell angepasstes Styling können Sie außerdem ein persönliches Haarprofil in der App erstellen.

Der verbesserte Luftstrom soll das Styling und Föhnen im Vergleich zum Vorgänger zusätzlich beschleunigen. Damit richtet sich der Airwrap an alle, die regelmäßig unterschiedliche Frisuren kreieren und Wert auf hohen Komfort legen.

Wer auf die neuesten Funktionen verzichten kann, sollte allerdings auch die älteren Airwrap-Modelle vergleichen. Diese sind je nach Angebot teilweise günstiger erhältlich.

Locken, Volumen oder glatte Haare: Welcher Styler passt zu Ihnen?

Um herauszufinden, welcher Haarstyler für Sie am besten geeignet ist, sollten Sie überlegen, wie häufig und wofür Sie das Gerät verwenden möchten.

Für mehr Volumen, einen klassischen Blowout-Look oder glattere Haare reichen günstige Warmluftbürsten, wie die Revlon One-Step 5-in-1 Warmluftbürste, häufig aus. Wer dagegen regelmäßig Locken und unterschiedliche Frisuren stylt, profitiert von vielseitigeren Geräten mit automatischen Lockenaufsätzen.

Bei langem oder dichtem Haar erleichtern ein kräftiger Luftstrom und passende Aufsätze das Styling. Für feines Haar sind individuell einstellbare Temperaturen besonders sinnvoll.

Für schöne Alltagsfrisuren müssen Sie nicht unbedingt 500 Euro ausgeben. Günstige Modelle von BaByliss und Revlon bieten bereits praktische Funktionen zum kleinen Preis, während Shark und Dreame interessante Alternativen zum Dyson Airwrap darstellen. Der Dyson punktet vor allem mit leistungsstarker Technik und zusätzlichen Komfortfunktionen.

Die Autorin Thalia Lehmann schreibt bei idealo über Beauty und Fashion. Sie interessiert sich für effektive Routinen und Produkte, die gesunde Haut und kräftiges, glänzendes Haar fördern.

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