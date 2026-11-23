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Frisch zubereitete Kaffeegetränke auf Knopfdruck: Kaffeevollautomaten sind längst nicht mehr nur etwas für größere Haushalte. Inzwischen stehen auch schmale Modelle für Singles und Paare bereit, die wenig Platz benötigen und unkompliziert zu bedienen sind. Ob preiswertes Einsteigergerät, schlanker Espresso-Spezialist oder komfortables Gerät mit Milchsystem: Wir stellen Ihnen fünf kompakte Kaffeevollautomaten für unterschiedliche Ansprüche vor, die Ihnen den Start in den Tag verschönern.

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Von der platzsparenden Krups Coffee Crush über die schmale Melitta Caffeo Solo bis zur vielseitigen De’Longhi Rivelia: Mit den fünf Kaffeevollautomaten von Krups, Melitta, Siemens, Philips und De’Longhi zeigen wir Ihnen hilfreiche Vorschläge – für kleine Küchen, unterschiedliche Kaffeebedürfnisse und unterschiedliche Budgets.

Extra schmal und unkompliziert: Die Krups Coffee Crush SA4001E0

Für Singles und Espresso-Fans mit äußerst wenig Platz in der Küche: Die Krups Coffee Crush SA4001E0 ist eine sinnvolle Alternative zum klassischen Kaffeevollautomaten, der deutlich mehr Stellfläche einfordert. Mit einer Breite von nur 15 cm und einer Tiefe von 29,5 cm fällt das Modell ausgesprochen kompakt aus. Es passt damit auch auf sehr übersichtliche Arbeitsflächen. Zur Auswahl stehen Espresso, Kaffee und Lungo – ideal für Kaffeetrinker, die überwiegend schwarze Bohnengetränke trinken. Die Bedienung erfolgt über ein Mini-Touch-Bedienfeld. Hier lassen sich die gewünschten Getränke ohne komplizierte Menüführung auswählen. Praktisch ist außerdem, dass Sie neben ganzen Bohnen auch Kaffeepulver verwenden können. So können Sie beispielsweise entkoffeinierten Kaffee zubereiten, ohne die Bohnen im Behälter wechseln zu müssen. Recht großzügig fällt außerdem der 1,8-l-Wassertank aus, sodass dieser nur selten aufgefüllt werden muss. Wichtig zu wissen: Auf ein Milchsystem verzichtet der Hersteller ebenso wie auf die gleichzeitige Zubereitung von zwei Tassen. Der Kaufpreis der Coffee Crush beträgt rund 300 €. Dieser ist angesichts der guten Ausstattung angemessen.





Highlights im Überblick:

· besonders schmale Bauweise: nur 15 cm breit

· geringe Tiefe von 29,5 cm für kleine Arbeitsflächen

· Stahlmahlwerk mit drei einstellbaren Mahlstufen

· für Espresso, Kaffee und Lungo per Tastendruck

· 1,8-l-Wassertank und Nutzung von Kaffeepulver möglich

Einordnung:

Unser Platzspar-Tipp für 1-Personen-Haushalte: Die Krups Coffee Crush SA4001E0 überzeugt vor allem durch ihre außergewöhnlich kompakten Abmessungen. Wer in einer kleinen Wohnung lebt, nur eine schmale Küchenzeile besitzt oder einen Kaffeevollautomaten fürs Homeoffice sucht, erhält hier eine zweckorientierte Lösung. Besonders empfehlenswert ist das Gerät für Personen, die täglich wenige Tassen Espresso oder Kaffee trinken und auf umfangreiche Zusatzfunktionen verzichten wollen. Für eine Zubereitung von Cappuccino benötigen Sie einen separaten Milchaufschäumer. Dafür nimmt die Maschine jedoch deutlich weniger Platz ein als herkömmliche Vollautomaten.

Schlank und preiswert: Die Melitta Caffeo Solo E 950

Für preisorientierte Paare mit begrenzter Stellfläche: Die nur 20 cm breite Melitta Caffeo Solo E 950 konzentriert sich auf einen milchfreien Kaffeegenuss ohne überflüssige Extras. Zur Direktauswahl stehen Espresso und Café Crème. Praktisch: Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur lassen sich auf Wunsch hin ändern, sodass Sie Ihren Kaffee an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen können. Im Alltag nützlich ist außerdem die Zwei-Tassen-Funktion. Das spart zusätzliche Handgriffe und Zeit. Sinnvolles Feature: Der höhenverstellbare Auslauf bietet zudem Platz für unterschiedlich große Tassen. Etwas klein fällt der Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 1,2 l aus – für einen Ein- oder Zweipersonenhaushalt ist das überschaubare Volumen jedoch gut geeignet. In puncto Reinigung und Pflege erwarten Sie eine entnehmbare Brühgruppe sowie automatische Reinigungs- und Entkalkungsprogramme. Wichtig: Auch bei diesem Modell wird auf ein integriertes Milchsystem verzichtet. Preislich startet die Caffeo Solo derzeit bei rund 270 €, was angesichts der vielen Einstellmöglichkeiten und der schmalen Bauweise nachvollziehbar erscheint.





Highlights im Überblick:

· nur 20 cm breit – optimal für schmale Küchenarbeitsplatten

· Kegelmahlwerk für frisch gemahlene Kaffeebohnen

· Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur einstellbar

· gleichzeitige Zubereitung von zwei Tassen möglich

· herausnehmbare Brühgruppe und zwei Pflegeprogramme

Einordnung:

Unsere Empfehlung für preisbewusste Kaffeetrinker: Die Melitta Caffeo Solo E 950 ist optimal, wenn Sie täglich Espresso oder klassisch-schwarzen Kaffee bevorzugen und auf milchbetonte Kaffeevarianten verzichten können. Ihre schlanke Bauweise und die einfache Bedienung machen sie zu einem tauglichen Vollautomaten für Mini-Küchen. Ein weiterer wichtiger Pluspunkt ist die Möglichkeit, zwei Tassen gleichzeitig zuzubereiten. On top lassen sich die schwarzen Bohnengetränke individuell gestalten. Für Komfort im Alltag sorgen zudem gleich zwei Reinigungsoptionen.

Einfacher Kaffeegenuss mit Milchaufschäumhilfe: Die Siemens EQ.300 TF301E19

Für Kleinhaushalte, die einen simplen Kaffeevollautomaten mit zusätzlichen Komfortfunktionen suchen: Die Siemens EQ.300 TF301E19 kombiniert eine einfache Bedienung mit praktischen Funktionen für den täglichen Kaffeegenuss. Mit einer Breite von 25,1 cm nimmt das Gerät zwar etwas mehr Stellfläche als die besonders schmalen Modelle von Krups und Melitta ein, passt aber dennoch in viele kleinere Küchenzeilen. Im Inneren arbeitet ein wärme- und verschleißreduziertes Keramikmahlwerk, das die Kaffeebohnen schonend mahlt. Zur Auswahl stehen Klassiker wie Espresso, Café Crème, Cappuccino und Latte Macchiato. Besonders sinnvoll ist das milkPerfect-Milchaufschäumsystem, mit dem sich verschiedene Milchsorten direkt in der Tasse aufschäumen lassen. So können Sie auch ohne einen separaten Milchbehälter cremige Kaffeespezialitäten zubereiten. Über das beschriftete coffeeDirect-Bedienfeld lassen sich die gewünschten Kaffeegetränke bequem auswählen. Zusätzlich können Sie die Kaffeestärke und die Getränkemenge an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen. Der 1,4-l-Wassertank könnte zwar in puncto Fassungsvermögen größer ausfallen, ist aber für einen Ein- oder Zweipersonenhaushalt in Summe gut geeignet. Auch bei der Reinigung zeigt sich die Siemens-Maschine recht alltagstauglich: Automatische Reinigungs- und Entkalkungsprogramme erleichtern die tägliche Pflege, die Brühgruppe ist für eine Grundreinigung schnell entnommen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt ebenfalls – das Modell ist mit einem Kaufpreis von etwa 350 € zudem vergleichsweise günstig zu haben.

Highlights im Überblick:

· 25,1 cm Breite für eine platzsparende Nutzung

· robustes und verschleißfestes Keramikmahlwerk

· milkPerfect-System zum Milchaufschäumen in der Tasse

· einfache Getränkeauswahl über das coffeeDirect-Bedienfeld

· entnehmbare Brühgruppe und Reinigungsautomatik

Einordnung:

Unser Einstiegstipp für Milchkaffee-Liebhaber: Die Siemens EQ.300 TF301E19 bietet einen guten Mittelweg zwischen einfachen Kaffeevollautomaten und umfangreich ausgestatteten Premiumgeräten mit Komfortfunktionen. Highlight ist das milkPerfect-System, das für den gelegentlichen Cappuccino oder Latte Macchiato hilfreich zur Seite steht und für das Sie keinen extra Milchbehälter benötigen. Auch das simple Bedienkonzept und die Pflegeoptionen sprechen für das Modell. Mit einer Breite von 25,1 cm fällt die Maschine geringfügig größer aus als die Vergleichsmodelle von Krups und Melitta. Wenn Sie jedoch Wert auf Getränkevielfalt und ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis legen, dann ist diese Ausführung definitiv einen Blick wert.

Mehr Kaffeevielfalt und einfache Milchzubereitung: Die Philips LatteGo 5400

Für kleine Haushalte mit individuellen Kaffeewünschen: Die Philips LatteGo 5400 Series eignet sich für passionierte Kaffeetrinker, die on top zum schwarzen Espresso regelmäßig cremige Milchspezialitäten genießen möchten. Das Modell punktet mit einer kompakten Bauweise und einer ungewöhnlich geringen Breite von 22,1 cm. Insgesamt bietet Ihnen das Gerät 12 Kaffeespezialitäten, darunter Cappuccino, Latte Macchiato und Americano. Highlight ist das automatische LatteGo-Milchsystem, das ohne Schläuche auskommt und sich mit wenigen Handgriffen reinigen lässt. Zusätzlich erwartet Sie ein abnehmbarer Milchbehälter, der circa 260 ml Inhalt fasst. Dieser lässt sich in zwei Einzelteile zerlegen, was die Reinigung vereinfacht. Gerade in kleineren Haushalten ist das praktisch, wenn Sie nur gelegentlich eine Tasse Cappuccino zubereiten und anschließend nicht viel Zeit für die Reinigung aufwenden möchten. Über das große, bebilderte Display lassen sich die Getränke auswählen und an persönliche Vorlieben anpassen. Hier finden Sie auch vier Benutzerprofile, in denen Sie Ihre bevorzugten Einstellungen speichern können. Gut zu wissen: Auch bei diesem Kaffeevollautomaten ist ein langlebiges Keramikmahlwerk mit gleich 12 Mahlstufen integriert, sodass Sie die Kaffeeintensität gezielt beeinflussen können. Für Hygiene sorgen jeweils ein Entkalkungs- und ein Reinigungsprogramm. Auch die Brühgruppe lässt sich entnehmen. Für den Kauf der LatteGo 5400 sollten Sie circa 400 € einplanen – dafür erhalten Sie einen umfangreich ausgestatteten Vollautomaten, der sich platzsparend aufstellen lässt.





Highlights im Überblick:

· schmale Bauweise: Breite von nur 22,1 cm

· 12 anpassbare Kaffeespezialitäten

· schlauchloses LatteGo-Milchsystem für einfache Reinigung

· vier Benutzerprofile für persönliche Kaffeevorlieben

· Keramikmahlwerk mit 12 Mahlstufen und 1,8-l-Wassertank

Einordnung:

Unser Komfort-Tipp für Vieltrinker: Die Philips LatteGo 5400 bietet ein prima Gesamtpaket für Singles und Paare, die häufig verschiedene Kaffeespezialitäten konsumieren. Die vielen verschiedenen Getränketypen lassen sich anpassen und speichern, was Zeit spart. Auch das unkomplizierte Milchsystem macht die Maschine sehr alltagstauglich. Wer hingegen ausschließlich Espresso oder schwarzen Kaffee trinkt, benötigt das große Ausstattungspaket weniger und kann zu einem einfacheren Modell greifen. Für Cappuccino-Liebhaber ist die LatteGo 5400 jedoch eine gute Wahl mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Premium-Komfort für anspruchsvolle Kaffeetrinker: Die De’Longhi Rivelia EXAM440.55

Für ambitionierte Singles und Paare, die gerne Zeit und Geld in die Kaffeezubereitung investieren: Die De’Longhi Rivelia EXAM440.55 bringt 16 Kaffeevarianten, 2 austauschbare Bohnenbehälter und ein farbiges 3,5-Zoll-Fulltouch-Display mit. Trotz dieser umfassenden Ausstattung ist das Gerät vergleichsweise schlank gebaut: Mit einer Breite von 24,5 cm und einer Tiefe von etwa 43 cm benötigt der Vollautomat zwar mehr Stellfläche als die erwähnten kompakten Einsteigermodelle, bietet dafür aber deutlich mehr Möglichkeiten bei der Zubereitung. Wesentliches Feature ist das Bean-Switch-System mit zwei austauschbaren Bohnenbehältern, die jeweils 250 g Kaffeebohnen aufnehmen können. So können Sie unterschiedliche Kaffeesorten nutzen, ohne den Behälter jedes Mal vollständig ausleeren zu müssen. On top soll die integrierte Bean-Adapt-Technologie – mit der sich die Zubereitung auf die verwendeten Bohnen abstimmen lässt – für geschmackvolle Kaffeearomen sorgen. Mithilfe des automatischen LatteCrema-Milchsystems bereiten Sie außerdem verschiedene Milchkaffee-Spezialitäten zu. Clever: Der abnehmbare Milchbehälter verfügt über eine aktivierbare Reinigungsfunktion und kann hiermit für eine gründliche Hygiene sorgen. Wichtig zu wissen: Das Fassungsvermögen beträgt auch bei diesem Modell 1,4 l, was bei Ihrer Auswahl berücksichtigt werden sollte. Preislich startet die De’Longhi Rivelia bei rund 550 €, was in Anbetracht des großzügigen Funktionsumfangs und der vielen Extras durchaus vertretbar ist.

Highlights im Überblick:

· schmale Bauweise: 24,5 cm Breite

· zwei austauschbare Bohnenbehälter mit jeweils 250 g

· 16 Getränkevarianten inklusive verschiedener Milchspezialitäten

· 3,5-Zoll-Touchdisplay und vier Benutzerprofile

· Bean-Adapt-Technologie und LatteCrema-Milchsystem

Einordnung:

Unser Premium-Tipp für qualitätsbewusste Mini-Haushalte: Die De’Longhi Rivelia EXAM440.55 empfiehlt sich versierten Kaffeetrinkern, die gerne unterschiedliche Bohnensorten ausprobieren und ihre Getränke flexibel anpassen möchten. Das austauschbare Bohnensystem ist ein sinnvolles Extra, das vor allem bei unterschiedlichen Kaffeevorlieben einen echten Mehrwert bietet. Auch die große Getränkeauswahl und die komfortable Bedienung sprechen für das Modell. Für Singles und Paare, die morgens nur eine Tasse schwarzen Kaffee trinken, geht der Funktionsumfang sicher deutlich über das Notwendige hinaus. Wer dagegen Wert auf Abwechslung und viele Einstelloptionen legt, der erhält einen vielseitigen Premium-Kaffeevollautomaten für den täglichen Kaffeegenuss.

Fazit der Redaktion

Günstiger Einstieg, schmale Bauweise oder vielseitiger Premium-Komfort? Die fünf Kaffeevollautomaten von Krups, Melitta, Siemens, Philips und De’Longhi bieten unterschiedliche Vorteile für Singles und kleine Haushalte. Während sich die nur 15 cm breite Krups Coffee Crush besonders für kleine Arbeitsflächen eignet, punktet die Melitta Caffeo Solo E 950 mit ihrer Zwei-Tassen-Funktion, individuellen Einstellmöglichkeiten und einem günstigen Preis. Die Siemens EQ.300 TF301E19 bietet wiederum einen guten Kompromiss aus Funktionsumfang, Alltagstauglichkeit und Anschaffungspreis. Für Fans von Kaffeespezialitäten wie Cappuccino und Latte Macchiato lohnt sich ein Blick auf die Philips LatteGo 5400 mit ihrem durchdachten Milchsystem. Wer hingegen Wert auf unterschiedliche Bohnensorten und viele Einstellungen legt, findet in der De’Longhi Rivelia eine komfortable Premium-Alternative. Tipp: Achten Sie vor dem Kauf vor allem auf die Abmessungen, die Getränkeauswahl und den Reinigungsaufwand des jeweiligen Modells. Ein Preisvergleich auf idealo.at hilft Ihnen dabei, attraktive Angebote zu finden und mögliche Preisvorteile zu nutzen.





Die Autorin Anna Wolf schreibt in der idealo-Redaktion seit 2016 leidenschaftlich gern über Küchen- und Haushaltsprodukte.

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