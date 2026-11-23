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Verzweiflung droht, wenn das Auto beim Drehen des Zündschlüssels keinen Mucks mehr tut. Ursache ist häufig die Batterie, die ihren Dienst verweigert. Vor allem im Winter streikt sie. Es gibt mehrere Optionen, das Fahrzeug wieder in Gang zu setzen. Außerdem können Sie gegen solche Pannen vorbeugen.

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Für den Ausfall der Batterie kommen unterschiedliche Ursachen in Frage:

· häufige Kurzstrecken reichen nicht zum Aufladen

· längere Standzeiten führen zu Selbstentladung

· klirrende Kälte schwächt die Batterie zusätzlich

· Stromverbraucher blieben versehentlich eingeschaltet

· die Batterie hat das Ende der Lebensdauer erreicht

Läuft wieder: Start mit Überbrückungskabeln

Wenn der Wagen nicht anspringt, dann bringen Starthilfekabel oft die schnellste und einfachste Lösung des Problems. Benötigt werden allerdings nicht nur die Kabel selbst, sondern auch ein zweites Fahrzeug, das als Stromspender dient. Achten Sie beim Kabelkauf auf den richtigen Durchmesser. Motoren mit viel Hubraum, insbesondere Diesel, benötigen einen größeren Kabelquerschnitt. Beide Fahrzeuge werden über die Kabel miteinander verbunden, wobei längere Kabel im Vorteil sind. Kurze Ausführungen können mehr Mühe beim Rangieren erfordern. Dann kann ein Startversuch folgen. Stellt niemand auf die Schnelle sein Auto als Stromquelle zur Verfügung, lässt sich ein Taxi oder den Pannendienst rufen. Hier drei Starthilfekabel, die sich in Querschnitt und Länge voneinander unterscheiden:

· AEG Automotive SP 16 (16 mm² / 3 m)

· KS Tools 550.1755 (35 mm² / 4,5 m)

· Hella 8KS236694-001 (50 mm² / 5 m)

Jumpstarter: Starthilfe ohne zweites Fahrzeug

Die beiden Kabel in Rot und Schwarz sind ein vergleichsweise preiswerter Weg, das Fahrzeug wieder in Gang zu setzen. Eine weitere Option sind Starthilfegeräte, auch Jumpstarter oder Starthilfe-Booster genannt. Sie bringen gespeicherten Strom in transportabler Form zum Auto. Dort übernehmen sie ersatzweise die Aufgabe der fest eingebauten, schwächelnden Batterie. Wichtigster Bestandteil eines solchen Geräts ist der Akku.

Über Kabel wird der Jumpstarter mit dem Auto verbunden, ähnlich wie bei Starthilfekabeln. Steht die Verbindung, können auch hier die Startversuche folgen. Anschließend sollten Sie das Gerät wieder aufladen, damit es bereit für den nächsten Einsatz ist. Drei Geräte für unterschiedliche Ansprüche:

· APA 16553

· Osram BOOSTER OJS010

· Milwaukee M18 JS2000

Die Starthilfe von Milwaukee nutzt einen externen Akku, den Sie auch für andere Geräte dieses Herstellers verwenden können. Er gehört nicht zum Lieferumfang. Ein 18-Volt-Akku mit einer Speicherkapazität von 5 Ah soll für 50 Starthilfen reichen.

Autobatterie prüfen und rechtzeitig aufladen

Häufige Tiefentladungen lassen die Batterie schneller altern. Mit einem Multimeter-Messgerät können Sie prüfen, wie viel "Saft" sie noch hat. Nähert sich die Ruhespannung der 12-Volt-Grenze, wird es kritisch. Bei weniger als 12,3 Volt sollten Sie die Batterie laden. In vollem Zustand liegen 12,7 Volt an.

Einfache Batterieladegeräte sind günstig zu haben und leicht zu bedienen. Bessere Ausführungen bieten zum Beispiel unterschiedliche Spannungen, eine Erhaltungsladung und eine Art Wiederbelebungsfunktion. Aus der Stromstärke in Ampere ergibt sich die benötigte Ladezeit. Ein Wert von 3,8 Ampere bedeutet bei einer leeren Batterie mit einer Speicherkapazität von 74 Amperestunden (Ah) eine Ladezeit von rund 20 Stunden. Als Soforthilfe taugt ein Ladegerät also nicht. Drei Modelle zur Auswahl, preislich gestaffelt:

· Dino-Kraftpaket 136311

· Bosch C30

· Noco GENIUS10

Eine Batterie offenbart ihre Schwächen im Winter, weil dann die chemischen Prozesse in ihr langsamer ablaufen. Aber sie altert vor allem im Sommer bei großer Hitze. Die Folgen treten erst Monate später auf. Unter schlechten Bedingungen kann eine Starterbatterie schon nach 4 Jahren am Ende sein. Nimmt sie keine Ladung mehr an, hilft nur noch ein Austausch. Dreht der Motor zwar munter durch, springt aber auch nach mehreren Versuchen nicht an, sollten Sie die Batterie nicht weiter stressen. Sie ist offenbar nicht die Ursache der Startprobleme.

Das Schrauben an Autos ist seit rund 40 Jahren ein wichtiges Hobby unseres Autors Hendrik Schultz, das Schreiben fast ebenso lange sein Beruf.

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