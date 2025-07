Der letzte Fall der Kult-Reihe nun als Taschenbuch.

Krimiautor Andrea Camilleri starb 2019 im Alter von 93 Jahren. Trotz seiner fortschreitenden Blindheit schrieb er bis zuletzt an Fällen für seine berühmte Krimi-Reihe rund um den Ermittler Commissario Montalbano. Camilleri war ein Phänomen, denn mit dem Krimischreiben begann der Drehbuchautor erst in der Pension – mit fast 70 Jahren. Er zählt bis heute zu den meistgelesenen zeitgenössischen Autoren aus Italien.

Bereits vor Jahren verfasst und überarbeitet

Abschluss. Nun ist mit Riccardino der letzte Fall Montalbanos in Taschenbuchform erschienen und der Ermittler löst darin, laut Untertitel, „den Fall seines Lebens“. Das Besondere an diesem Abschluss: Camilleri verfasste dieses Finale bereits zwischen 2004 und 2005, überarbeitete das endgültige Ende dann 2016 noch einmal und verfügte, es erst posthum zu veröffentlichen. Zwischendurch lag das Manuskript sicher verwahrt in einem Tresor. Mit Riccardino endet eine besondere Reihe auf besondere, ungewöhnliche Art und Weise. Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden...