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Du planst schon deinen nächsten Urlaub oder möchtest deinen alten Reisekoffer endlich ersetzen? Dann lohnt sich ein Blick auf die Black-Friday-Angebote bei Amazon. Ob großer XL-Koffer, handlicher Trolley oder praktisches dreiteiliges Kofferset: Wir zeigen dir fünf interessante Reisebegleiter, die du jetzt im Blick behalten solltest.

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Ein guter Koffer macht das Reisen deutlich angenehmer. Er sollte ausreichend Stauraum bieten, sich leicht transportieren lassen und dein Gepäck zuverlässig schützen. Besonders vor der nächsten Urlaubsreise lohnt es sich deshalb, verschiedene Modelle zu vergleichen.

Zum Black Friday findest du bei Amazon gleich mehrere interessante Koffer-Angebote. Wir haben fünf Modelle herausgesucht – vom geräumigen Reisekoffer bis zum farbenfrohen Trolley.

1. Eminent Voyager XL: Viel Platz für lange Reisen

Wenn du gerne länger verreist oder beim Packen auf nichts verzichten möchtest, könnte der Eminent Voyager XL genau das Richtige für dich sein.

Der große Hartschalenkoffer bietet ein Fassungsvermögen von 112 Litern und wiegt dabei nur rund 4,4 Kilogramm. Besonders praktisch: Dank der Erweiterungsfunktion lässt sich die Tiefe von 30 auf 34 Zentimeter vergrößern. So hast du zusätzlichen Platz für Souvenirs oder Urlaubseinkäufe.

© Eminent

Vier Rollen erleichtern den Transport, während ein integriertes TSA-Schloss für zusätzlichen Komfort auf Reisen sorgt. Mit seinen 77 × 51 × 30 Zentimetern ist der Koffer vor allem für längere Urlaube geeignet.

2. BEIBYE Hartschalenkoffer: Farbenfroher Begleiter für den Urlaub

Du suchst einen praktischen Koffer, der am Gepäckband sofort auffällt? Dann ist der BEIBYE Reisekoffer in Türkis eine interessante Wahl.

Mit einer Höhe von 66 Zentimetern bietet er Platz für Kleidung, Schuhe und Reiseutensilien. Die robuste ABS-Hartschale schützt den Inhalt bei üblichen Reisebelastungen, während die Doppelrollen das Manövrieren am Flughafen oder Bahnhof erleichtern.

© BEIBYE

Besonders schön ist die auffällige Farbe: Damit hebt sich der Trolley von vielen klassischen schwarzen Reisekoffern ab.

3. KESSER Kofferset: Drei Größen für unterschiedliche Reisen

Warum nur einen Koffer kaufen, wenn du gleich drei verschiedene Größen haben kannst? Das dreiteilige KESSER Kofferset ist besonders interessant für Familien, Paare oder alle, die regelmäßig unterschiedlich lange verreisen.

© KESSER®

Das Set besteht aus drei Hartschalenkoffern in den Größen M, L und XL. Damit hast du für den kurzen Städtetrip ebenso eine passende Option wie für den längeren Sommerurlaub.

Die Koffer verfügen über vier Rollen, Teleskopgriffe und Schlösser. Die ABS-Hartschalen sollen dein Gepäck unterwegs schützen.

4. BEIBYE Trolley in Roségold: Praktisch und elegant

Wer bei Reisegepäck nicht nur auf Funktionalität, sondern auch auf ein schönes Design achtet, sollte sich den BEIBYE Hartschalenkoffer in Roségold ansehen.

© Beibye

Der Trolley kombiniert eine auffällige Farbgestaltung mit praktischen Reiseeigenschaften. Vier Doppelrollen sorgen für Beweglichkeit, während das integrierte Zahlenschloss dein Gepäck zusätzlich sichert.

Gerade wenn du einen Koffer suchst, der sich optisch von klassischen Modellen unterscheidet, könnte diese Variante interessant sein.

Welcher Koffer lohnt sich für dich?

Die richtige Wahl hängt vor allem davon ab, wie du reist. Für längere Urlaube bietet der Eminent Voyager XL besonders viel Stauraum. Wenn du einen vielseitigen Begleiter für unterschiedliche Reisen suchst, ist das dreiteilige KESSER Set eine praktische Lösung.

Die beiden BEIBYE Modelle überzeugen vor allem durch ihre auffälligen Farben und ihre unkomplizierte Ausstattung.

Wichtig ist außerdem, vor dem Kauf die Gepäckbestimmungen deiner Fluggesellschaft zu prüfen. Gerade große XL-Koffer können je nach Airline die zulässigen Maße überschreiten oder zusätzliche Gebühren verursachen.

Fazit: Black Friday ist eine gute Gelegenheit für einen Koffervergleich

Ob geräumiger XL-Koffer, praktisches Set oder stylischer Trolley: Bei Amazon gibt es zum Black Friday verschiedene Reisebegleiter zu entdecken.

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