E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Beauty-Fans aufgepasst! Der Dyson Airwrap gehört zu den begehrtesten Haarstyling-Geräten überhaupt. Jetzt gibt es den Dyson Airwrap Origin bei Amazon zum Black Friday mit satten 39 Prozent Rabatt. Wer schon länger mit dem Luxus-Styler liebäugelt, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein Dyson Airwrap steht bei vielen ganz oben auf der Beauty-Wunschliste. Kein Wunder: Das Styling-Tool verspricht voluminöse Föhnfrisuren, schwungvolle Locken und geschmeidige Looks – und das mit nur einem Gerät. Allerdings hat die beliebte Styling-Technologie normalerweise ihren Preis.

Umso spannender ist der aktuelle Black-Friday-Deal bei Amazon: Der Dyson Airwrap Origin Multi-Haarstyler und Haartrockner ist um 39 Prozent reduziert. Damit wird das Premium-Gerät deutlich erschwinglicher.

© Dyson

Dyson Airwrap Origin: Salon-Styling für zu Hause

Das Besondere am Dyson Airwrap ist seine Styling-Technologie. Mithilfe des sogenannten Coanda-Effekts wird das Haar durch einen Luftstrom angezogen und um den Lockenaufsatz gewickelt. So kannst du Locken und Wellen formen, ohne einen klassischen Lockenstab mit extrem heißen Stylingflächen verwenden zu müssen.

Der Airwrap Origin vereint mehrere Funktionen in einem Gerät. Du kannst deine Haare trocknen, ihnen Volumen verleihen oder unterschiedliche Frisuren kreieren. Besonders praktisch ist das, wenn du morgens wenig Zeit hast, aber trotzdem nicht auf ein schönes Styling verzichten möchtest.

Die Origin-Version richtet sich vor allem an alle, die die wesentlichen Funktionen des Airwrap nutzen möchten, ohne unbedingt das umfangreichste Zubehörpaket zu benötigen.

Für wen lohnt sich der Dyson Airwrap?

Wenn du deine Haare regelmäßig föhnst oder stylst, könnte der Airwrap eine interessante Investition sein. Besonders bei mittellangem bis langem Haar lassen sich damit verschiedene Looks ausprobieren – von sanften Wellen bis zur voluminösen Föhnfrisur.

Auch als Weihnachtsgeschenk dürfte der Dyson Airwrap für viele Beauty-Fans ein echtes Highlight sein. Beachte allerdings, dass die Ergebnisse je nach Haartyp und Stylingroutine unterschiedlich ausfallen können.

39 Prozent Rabatt: Dyson Airwrap am Black Friday sichern

39 Prozent Ersparnis sind bei einem Premium-Stylinggerät wie dem Dyson Airwrap ein starkes Argument. Wer schon länger über den Kauf nachdenkt, bekommt zum Black Friday eine interessante Gelegenheit.

Fazit: Ein Beauty-Deal, der sich sehen lassen kann

Der Dyson Airwrap Origin kombiniert Haartrockner und vielseitigen Haarstyler in einem Gerät. Gerade für alle, die sich regelmäßig Locken, Wellen oder mehr Volumen wünschen, ist er eine spannende Alternative zu mehreren einzelnen Styling-Tools.

Mit 39 Prozent Rabatt gehört der Dyson Airwrap zu den besonders interessanten Beauty-Angeboten am Black Friday. Ob der reduzierte Preis und deine Wunschvariante noch verfügbar sind, solltest du direkt bei Amazon prüfen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.