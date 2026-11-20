E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Ein neues iPhone, ein leistungsstarkes MacBook oder doch lieber eine Apple Watch? Rund um den Black Friday lohnt es sich, bei Apple-Produkten genauer hinzusehen. Gerade bei größeren Anschaffungen können Angebote interessant sein, wenn du ohnehin ein neues Gerät kaufen möchtest. Bei Amazon stehen aktuell vier Apple-Produkte im Mittelpunkt: das iPad Air mit M3-Chip, die Apple Watch SE 3, das MacBook Air mit M5-Chip und das iPhone 17. Wir zeigen dir, was die Geräte können und für wen sich der Kauf lohnt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

1. Apple iPad Air M3: Viel Leistung und 1 TB Speicher

Das Apple iPad Air mit 11 Zoll und M3-Chip richtet sich an alle, die ein vielseitiges Tablet für Arbeit, Studium und Freizeit suchen.

Der leistungsstarke M3-Chip bietet ausreichend Reserven für anspruchsvollere Anwendungen, Bildbearbeitung und Multitasking. Dazu kommt ein Liquid Retina Display, auf dem Fotos, Videos und Dokumente detailreich dargestellt werden.

© Apple

Besonders interessant ist die angebotene Variante mit 1 TB Speicherplatz. Damit hast du viel Platz für große Dateien, Apps, Fotos und Videos.

Auch bei der Konnektivität ist das Tablet gut ausgestattet: Neben Wi-Fi 6E unterstützt das Modell 5G-Mobilfunk, sodass du mit einem passenden Tarif auch unterwegs online bleiben kannst.

Die 12-Megapixel-Kameras auf Vorder- und Rückseite eignen sich für Videotelefonate, Dokumentenscans und alltägliche Aufnahmen. Touch ID ermöglicht das Entsperren per Fingerabdruck.

Das iPad unterstützt außerdem Apple Intelligence, wobei die Verfügbarkeit einzelner Funktionen von Sprache, Region und Software abhängen kann.

Black-Friday-Angebot: Das iPad Air M3 mit 1 TB Speicher ist bei Amazon aktuell als Black-Friday-Big-Deal gekennzeichnet.

2. Apple Watch SE 3: Praktischer Begleiter für Alltag und Sport

Wenn du deine täglichen Aktivitäten besser im Blick behalten möchtest, könnte die Apple Watch SE 3 interessant sein.

Die angebotene Variante besitzt ein 40-Millimeter-Aluminiumgehäuse in Mitternacht und wird mit einem passenden Sportarmband geliefert.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören die Aufzeichnung von Trainingseinheiten, die Herzfrequenzmessung und das Schlaftracking.

© Apple

Im Alltag kannst du außerdem Benachrichtigungen direkt am Handgelenk lesen und verschiedene Funktionen deines iPhones nutzen, ohne es ständig aus der Tasche holen zu müssen.

Besonders für Menschen, die ihre erste Apple Watch kaufen möchten, ist die SE-Reihe eine interessante Alternative zu den teureren Modellen.

Bei Amazon ist die Apple Watch SE 3 in der 40-mm-GPS-Version erhältlich. Vor dem Kauf lohnt sich ein Vergleich mit anderen Händlern, da für dieses Modell in den vorliegenden Angaben kein konkreter Black-Friday-Rabatt ausgewiesen ist.

3. Apple MacBook Air M5: Leistungsstarker Laptop für unterwegs

Wer ein neues Notebook für Beruf, Studium oder den privaten Gebrauch sucht, sollte sich das Apple MacBook Air mit M5-Chip genauer ansehen.

Das 13-Zoll-Modell kombiniert ein kompaktes Design mit moderner Ausstattung. Der M5-Chip verfügt in der angebotenen Variante über eine 10-Core-CPU und eine 8-Core-GPU.

© Apple

Damit eignet sich das MacBook für typische Büroarbeiten, Videokonferenzen, Bildbearbeitung und viele weitere Anwendungen.

Besonders praktisch sind die 16 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher und die 512 GB SSD. Diese Kombination bietet eine solide Grundlage, wenn du häufig mehrere Programme gleichzeitig verwendest oder größere Dateien speicherst.

Das 13,6 Zoll große Liquid Retina Display sorgt für eine detailreiche Darstellung. Hinzu kommen Wi-Fi 7 und Touch ID.

Durch seine kompakte Bauweise ist das MacBook Air besonders für Menschen interessant, die regelmäßig unterwegs arbeiten oder ihren Laptop zwischen Zuhause, Büro und Universität mitnehmen.

Bei Amazon ist das MacBook Air M5 in der Farbe Mitternacht erhältlich. Ob sich der Kauf am Black Friday besonders lohnt, hängt vom aktuellen Verkaufspreis ab.

4. Apple iPhone 17: Modernes Smartphone mit ProMotion

Das Apple iPhone 17 mit 256 GB Speicher gehört ebenfalls zu den interessanten Apple-Produkten bei Amazon.

Das Smartphone verfügt über ein 6,3 Zoll großes Display mit ProMotion-Technologie. Diese ermöglicht eine besonders flüssige Darstellung, beispielsweise beim Scrollen durch Webseiten oder beim Wechseln zwischen Apps.

© Apple

Im Inneren arbeitet der A19-Chip, der für eine schnelle und effiziente Nutzung ausgelegt ist.

Auch die Kameraausstattung ist interessant. Die Center-Stage-Frontkamera soll unter anderem Gruppen-Selfies erleichtern, indem sie den Bildausschnitt intelligent anpasst.

Apple setzt außerdem auf eine verbesserte Kratzfestigkeit des Displays und eine Akkulaufzeit, die laut Hersteller für den ganzen Tag ausgelegt ist. Wie lange der Akku tatsächlich hält, hängt natürlich von deiner Nutzung ab.

Mit 256 GB Speicher bietet das iPhone ausreichend Platz für viele Fotos, Videos und Apps.

Das iPhone 17 ist bei Amazon in der 256-GB-Variante erhältlich. Wenn du ohnehin ein neues iPhone kaufen möchtest, solltest du den aktuellen Preis mit anderen Händlern vergleichen.

Welche Apple-Angebote lohnen sich am Black Friday?

Welches der vier Geräte für dich am interessantesten ist, hängt vor allem davon ab, was du im Alltag benötigst.

Das iPad Air M3 eignet sich besonders für alle, die ein leistungsstarkes Tablet mit viel Speicher suchen. Die Apple Watch SE 3 ist dagegen eine praktische Ergänzung zum iPhone, wenn du Fitnessdaten und Benachrichtigungen direkt am Handgelenk haben möchtest.

Das MacBook Air M5 ist vor allem für Beruf, Studium und mobiles Arbeiten interessant. Wer hingegen sein bisheriges Smartphone ersetzen möchte, findet mit dem iPhone 17 ein aktuelles Modell mit moderner Ausstattung.

Gerade bei Apple-Produkten lohnt es sich, nicht nur auf die Höhe eines beworbenen Rabatts zu achten. Auch der bisherige Verkaufspreis, die Speichervariante und die Ausstattung spielen eine wichtige Rolle.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.