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Gaming-Fans aufgepasst! Bei MediaMarkt gibt es ein interessantes Angebot für alle, die sich auf Grand Theft Auto VI (GTA 6) freuen. Das Spiel für die PlayStation 5 wird gemeinsam mit dem beliebten Sony DualSense Wireless-Controller angeboten. Wer ohnehin einen zusätzlichen Controller benötigt, sollte sich das Bundle genauer ansehen.

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GTA 6 für PS5: Das erwartet dich

Mit Grand Theft Auto VI gehört eines der meistdiskutierten Videospiele zum Angebot. Der neue Teil der bekannten Open-World-Reihe führt dich in die fiktive Welt von Leonida mit der Metropole Vice City.

Dich erwarten eine offene Spielwelt, actionreiche Missionen und eine neue Geschichte rund um die Hauptfiguren Lucia und Jason.

Bei MediaMarkt wird die PS5-Version als "Code in the Box" für 79,99 Euro angeboten. Das bedeutet, dass du einen Downloadcode statt einer klassischen Spiel-Disc erhältst.

© Rockstar Games

Sony DualSense: Mehr Spielspaß auf der PS5

Zum Angebot gehört außerdem der Sony DualSense Wireless-Controller in Weiß. Er bietet haptisches Feedback und adaptive Trigger, die in unterstützten Spielen für ein intensiveres Spielerlebnis sorgen.

Der Controller eignet sich perfekt als Zweitgerät, wenn du mit Freunden spielen möchtest. Neben der PS5 ist er auch mit kompatiblen PCs, Macs und Mobilgeräten nutzbar.

Einzeln wird der Controller bei MediaMarkt mit 69,99 Euro statt 79,99 Euro UVP angegeben.

© Sony

Lohnt sich das GTA-6-Bundle bei MediaMarkt?

Wer GTA 6 ohnehin kaufen und gleichzeitig einen zweiten PS5-Controller anschaffen möchte, findet hier eine interessante Kombination.

Die angegebenen Einzelpreise liegen zusammen bei 149,98 Euro. Ob das Bundle tatsächlich günstiger ist, hängt vom aktuellen Bundlepreis bei MediaMarkt ab.

Wichtig ist außerdem, dass GTA 6 in dieser Variante als Downloadcode angeboten wird. Prüfe vor dem Kauf daher die Einlösebedingungen und die Verfügbarkeit.

Fazit

GTA 6 und ein zusätzlicher DualSense-Controller passen für PS5-Fans gut zusammen. Besonders interessant ist die Kombination, wenn du beide Produkte ohnehin auf deiner Wunschliste hast.

Unser Tipp: Vergleiche den Bundlepreis mit den Einzelpreisen und achte darauf, dass du die gewünschte Spielversion erhältst.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.