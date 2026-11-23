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Eiscreme wie aus der Eisdiele, frisch gepresster Saft oder selbst gemachte Dips: Ninja hat für fast jeden Küchenwunsch das passende Gerät. Zum Black Friday stehen gleich mehrere praktische Küchenhelfer im Mittelpunkt. Wir zeigen dir drei Ninja-Produkte, die du dir genauer ansehen solltest – und verraten, für wen sich welches Modell besonders lohnt.

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Du liebst es, in der Küche neue Rezepte auszuprobieren, möchtest aber nicht stundenlang mit der Zubereitung beschäftigt sein? Dann könnten die Küchengeräte von Ninja genau das Richtige für dich sein. Die Marke ist vor allem für ihre vielseitigen Geräte bekannt, die alltägliche Aufgaben erleichtern.

Besonders spannend: Du musst nicht gleich deine gesamte Küche neu ausstatten. Ob Eismaschine, Entsafter oder kompakter Zerkleinerer – jedes der drei Geräte erfüllt einen ganz bestimmten Zweck.

1. Ninja CREAMi Scoop & Swirl: Deine eigene Eisdiele zu Hause

Warum auf den nächsten Sommer warten, wenn du dein Lieblingseis einfach selbst machen kannst? Mit der Ninja CREAMi Scoop & Swirl NC701EUBR holst du dir ein besonders vielseitiges Gerät nach Hause.

Die Eismaschine bietet 13 Funktionen und kann unter anderem Eiscreme, Softeis, Gelato, Sorbet und Milchshakes zubereiten. Besonders praktisch ist die Mix-in-Funktion: Damit kannst du deine Kreationen beispielsweise mit Schokostückchen, Keksen oder anderen Extras verfeinern.

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Im Lieferumfang sind zwei Behälter enthalten. So kannst du unterschiedliche Sorten vorbereiten und nach Lust und Laune variieren. Beachte allerdings, dass die Zutaten bei vielen CREAMi-Rezepten vor der Verarbeitung zunächst eingefroren werden müssen.

Für wen lohnt sich die Ninja CREAMi?

Wenn du Eis liebst, gerne eigene Rezepte ausprobierst oder selbst bestimmen möchtest, welche Zutaten in deinem Dessert landen, ist dieses Modell besonders interessant. Auch für Familien, die gerne gemeinsam neue Eissorten kreieren, kann sich die Anschaffung lohnen.

2. Ninja Cold Press Juicer: Frischer Saft nach deinem Geschmack

Du möchtest morgens lieber einen frisch gepressten Saft statt eines fertigen Getränks aus dem Supermarkt? Dann solltest du dir den Ninja Cold Press Juicer JC151EU ansehen.

Der kompakte Entsafter verarbeitet Obst und Gemüse zu frischen Säften und eignet sich auch für kleine Wellness-Shots. Zum Gerät gehören ein 700-ml-Saftbehälter und ein 1,1-Liter-Tresterbehälter, in dem die ausgepressten Rückstände gesammelt werden.

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Ein weiterer Vorteil im Alltag: Die abnehmbaren Teile sind laut Hersteller spülmaschinengeeignet. Das macht die Reinigung nach dem Entsaften unkomplizierter.

Für wen lohnt sich der Ninja Cold Press Juicer?

Dieses Modell passt zu dir, wenn du regelmäßig frische Säfte zubereiten möchtest und gerne unterschiedliche Obst- und Gemüsekombinationen ausprobierst. Für gelegentliche Smoothies ist hingegen ein Mixer oft die passendere Wahl, weil beim Entsaften ein Teil der festen Pflanzenbestandteile zurückbleibt.

3. Ninja Express Chop: Der kleine Küchenhelfer für jeden Tag

Nicht jeder Küchenhelfer muss groß sein, um dir Arbeit abzunehmen. Der Ninja Express Chop NJ1002EUBK ist ein kompakter elektrischer Zerkleinerer, der besonders bei kleinen Vorbereitungsarbeiten praktisch ist.

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Ob Kräuter, Gemüse, Zutaten für Dips oder selbst gemachte Saucen: Das Gerät übernimmt das Zerkleinern und Pürieren. Auch bei der Vorbereitung von Suppen und anderen Gerichten kann es dir helfen.

Gerade wenn du häufig kochst, kennst du das Problem: Für eine kleine Menge Zutaten lohnt es sich oft nicht, eine große Küchenmaschine hervorzuholen. Hier spielt der Express Chop seine Stärke aus.

Für wen lohnt sich der Ninja Express Chop?

Wenn du gerne frisch kochst, aber möglichst wenig Zeit mit Schneiden und Hacken verbringen möchtest, ist dieser kleine Küchenhelfer eine gute Wahl. Besonders für kleinere Haushalte und Küchen mit begrenztem Platzangebot ist das kompakte Format interessant.

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