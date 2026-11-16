Skier transportieren: Warum sich eine Dachbox lohnt

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Im Kofferraum reicht der Platz vielleicht noch für ein kleines Snowboard. Geht es aber um Skier, dann sind lange Dachboxen zum Transport die erste Wahl. Sie schützen vor Regen, Schnee, Straßenschmutz und Wind. Außerdem halten sie die Bretter in fester Position und erschweren ihren Diebstahl. Als zusätzlicher, abnehmbarer Gepäckraum können Dachboxen rund ums Jahr gute Dienste leisten.

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Die richtige Skibox finden: Auf Länge und Volumen kommt es an

Allein für Skier empfehlen sich schmale, flache Dachboxen. Höhere Modelle sind dann sinnvoll, wenn auch sperriges Gepäck untergebracht werden soll, etwa Reisentaschen im Sommerurlaub. Zu beachten ist vor allem die richtige Länge. Dabei kommt es auf die Innenmaße an. Die längsten Bretter sollten hineinpassen, womöglich mit einer Reserve, falls später einmal noch längere Ski gekauft werden.

Vor dem Kauf geht es um diese Fragen:

· Wie viele Skier in welcher Länge sollen in die Box passen?

· Wird weiteres Gepäck zu anderen Jahreszeiten transportiert?

· Auf welchem Auto wird die Box befestigt?

· Muss zunächst ein Dachträger angeschafft werden?

· Gibt es genügend Platz, um die Box zu lagern?

· Welche Preislage wird angepeilt?

Dachträger, Dachlast und Ausstattung: Darauf sollten Sie achten

Ohne Dachträger ist die Box nicht zu montieren. Fehlen die beiden Träger, ist deshalb der erste Schritt ihr Kauf und Anbau. Sie müssen zur Dachbox passen, sind aber flexibel nutzbar: Auf ihnen lässt sich auch anderes Zubehör festschrauben, etwa zum Transport von Fahrrädern oder Kanus. Klicksysteme oder Schnellbefestigungen erleichtern die sichere Verbindung von Träger und Box.

Zudem spielt das Fahrzeug selbst eine wichtige Rolle. Es hat eine zulässige Dachlast. Ziehen Sie das Eigengewicht der Box und des Trägers von der Dachlast ab: So erfahren Sie, mit welchem Gewicht die Box maximal beladen werden darf. Da eine Skiausrüstung nicht bleischwer wiegt, ist die Gefahr einer Überlastung des Dachs mit ihr aber eher gering. Die Box sollte hinten nicht so weit überragen, dass sie beim Öffnen der Heckklappe stört. Eine lange Box auf einem Kleinwagen kann sich deshalb als ungünstige Kombination erweisen.

Der Deckel sollte möglichst von beiden Seiten zu öffnen sein. Bei besseren Modellen ist dies der Normalfall. So ersparen Sie sich das Be- und Entladen mit dem Rücken zum fließenden Verkehr oder auf der "falschen" Seite bei beengtem Parken. Prüfen Sie, ob sich der Deckel leicht öffnen und schließen lässt. Ein Schloss mit Mehrpunkt-Zentralverriegelung schützt vor unbefugtem Zugriff.

In unabhängigen Tests erweisen sich die teuren Boxen meist als die besten. Bei Montage, Handhabung, Qualität und Fahrversuchen verweisen sie die Budget-Modelle auf die hinteren Ränge. Vor allem der Weltmarktführer Thule gewinnt bei Vergleichen der Fachzeitschriften und Automobilclubs häufig, rangiert aber auch preislich auf Platz 1. Atera und Hapro sind ebenfalls namhafte Hersteller. Hier drei Modelle dieser Marken mit einem Volumen um die 450 l, dazu eine preisgünstige Alternative von G3:

· Thule Motion 3 XL Low (203 cm Innenlänge)

· Atera Casar L (186 cm Innenlänge)

· Hapro Traxer 8.6 (210 cm Innenlänge)

· G3 Arjes 480 (188 cm Innenlänge)

Tipps für die Praxis

Auch wenn die Dachbox noch genügend freien Platz bietet, sollten Sie schweres Gepäck weiterhin im Kofferraum verstauen. So wird der Schwerpunkt nicht unnötig nach oben verlagert. Beim Fahren mit der Dachbox ist zu beachten, dass der Luftwiderstand steigt – und damit auch der Kraftstoffverbrauch. Außerdem entstehen Windgeräusche, die mit höherem Tempo immer lauter werden. Automobilclubs empfehlen daher, mit dem Behälter auf dem Dach nicht schneller als 130 km/h zu fahren.

Skiträger als Spar-Alternative

Wenn die Dachbox nicht gefällt, dann gibt es als Lösung für den Ski-Transport auch noch die Skiträger. Sie sind preiswerter, benötigen aber in den meisten Fällen ebenfalls Dachträger als Basis. Vor allem für Langlaufski sind Skiträger eine Alternative. Bei ihnen spielt die Länge der Skier keine so große Rolle wie beim Kauf einer passenden Box. Eine Auswahl von drei Skiträgern:

· Thule SnowPack für 4 Paar Ski

· Atera Universalgreifer für 4 Paar Ski

· F.lli Menabo Iceberg Skiträger für 4 Paar Ski

Skiträger sparen Geld, sie haben allerdings auch Nachteile. Die Ski liegen bei ihnen offen und sind Regen, Schnee und Streusalz ausgesetzt. Zum Schutz vor Wetter und Straßenschmutz sowie als erweiterter Kofferraum für zusätzliches Gepäck ist eine Dachbox die richtige Wahl.

Das Schrauben an Autos ist seit rund 40 Jahren ein wichtiges Hobby unseres Autors Hendrik Schultz, das Schreiben fast ebenso lange sein Beruf.

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